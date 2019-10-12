الأهلي يستعد للزمالك بودية مع الإعلاميين

تحرير:أحمد سعيد ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

الأهلي

اتفق جهاز الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق الإعلاميين على خوض ودية يوم الإثنين المقبل في تمام الرابعة عصرًا، على استاد مختار التتش بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة نادي الزمالك يوم 19 أكتوبر الجارى، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري الممتاز. وفضل الجهاز الفني خوض ودية مع أحد فرق الدرجة الثانية لتجهيز كل اللاعبين الموجودين في الفريق، والذين لم ينضم أحد منهم إلى منتخب مصر الأول أو الأولمبي، ورفع اللياقة البدنية للاعبين.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح الفريق راحة سلبية من التدريبات خلال الـ48 ساعة الأخيرة، على أن يبدأ الفريق غدا استعداداته لمباراة الزمالك. وينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري العام. ووُجد في المنتخب الأول من لاعبي