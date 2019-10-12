رياضة

الأهلي يستعد للزمالك بودية مع الإعلاميين

تحرير:أحمد سعيد ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م
الأهلي
الأهلي
اتفق جهاز الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق الإعلاميين على خوض ودية يوم الإثنين المقبل في تمام الرابعة عصرًا، على استاد مختار التتش بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة نادي الزمالك يوم 19 أكتوبر الجارى، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري الممتاز. وفضل الجهاز الفني خوض ودية مع أحد فرق الدرجة الثانية لتجهيز كل اللاعبين الموجودين في الفريق، والذين لم ينضم أحد منهم إلى منتخب مصر الأول أو الأولمبي، ورفع اللياقة البدنية للاعبين.
وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح الفريق راحة سلبية من التدريبات خلال الـ48 ساعة الأخيرة، على أن يبدأ الفريق غدا استعداداته لمباراة الزمالك. وينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري العام. ووُجد في المنتخب الأول من لاعبي
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مران الأهلي.. تأهيل متولي وتدريبات خاصة للحراس

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، على استاد مختار التتش بالجزيرة، وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني للاعبين خلال فترة توقف الدوري والتي تشهد خوض المنتخب تجربة ودية أمام بوتسوانا ضمن المعسكر الذي ينطلق غدا بمشاركة 6 لاعبين من الأهلي. وبدأ بعد ذلك رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين وحرص على تحفيز اللاعبين معنويا في بداية التحضير خلال فترة التوقف، والاستعداد للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في الأسبوع الرابع لبطولة الدوري.
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فايلر: تراجع الأداء نتيجة الإجهاد.. وإصابة محسن قوية

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على نظيره فريق سموحة، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، مؤكدًا على أن فريقه كان الأفضل في الشوط الأول، بعكس ما حدث في نهاية الشوط الثاني. وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "كنا الأفضل في المباراة، والفريق عانى من إجهاد، وأضعنا أكثر من فرصة خطيرة، أما المنافس فله فرصة وحيدة".
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