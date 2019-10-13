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«جوزة الطيب» تصيب مراهقا بـ«هلاوس» وقيء

تحرير:فيروز ياسر ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
جوزة الطيب
جوزة الطيب
نُقل مراهق إلى المستشفى في حالة تشبه الغيبوبة، وذلك بعد تناول جرعة زائدة من جوزة الطيب، حيث اكتشف المسعفون أن البالغ من العمر 17 عاما يتمتم بالكلام دون وعي وغير قادر على الإجابة عن الأسئلة، بالإضافة إلى التقيؤ وإجراء حركات عضلية لا إرادية. بعد فترة قليلة من نقل المراهق إلى المستشفى عرف الأطباء أنه شم ملعقة كبيرة من جوزة الطيب، ولهذا ظهرت عليه أعراض غامضة، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. بعد ظهور حالة المراهق، تم تسليط الضوء على الآثار الضارة للتوابل الشائعة التي تضاف غالبًا إلى الأطعمة والمشروبات.
تحتوي جوزة الطيب على زيت ينقسم إلى "ثيوبرومين" MMDA، وهو دواء مخدر مشابه لعقار إم دي إم إيه. في المستشفى، اعترف المراهق بتناول ملعقة كبيرة من جوزة الطيب "على الأقل"، وهي كمية تعد "جرعة سامة"، ثم أكد اختبار المخدرات أنه لم يتناول أي مواد أخرى، بما في ذلك الكوكايين أو أدوية النوم القوية. على الرغم من
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تزيل السموم| أضف الأطعمة القلوية إلى نظامك الغذائي

اتباع نظام غذائي صحي ليس سهلا وسط الإغراءات التي تتعرض لها من الأطعمة غير الصحية والوجبات السريعة المليئة بالدهون وسهلة التحضير، وهذه الوجبات تفتقر إلى القيمة الغذائية، خاصة المعادن القلوية المهمة لتحييد الأحماض. عندما يكون الجسم أكثر قوة فإنه يصبح في أفضل حالاته، ولكن في حالة الإصابة بسوء التغذية والضغط النفسي والمرض وعدم نشاط الجسم، يصبح سريع الحموضة، وهذا هو السبب في أن الأطعمة القلوية تعد كبيرة بالنسبة لنظامك الغذائي، وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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دراسة: اتباعك لنظام غذائي صحي يقلل من أعراض الاكتئاب

يحاول الخبراء دائمًا البحث عن طرق فعالة من أجل تحسين الحالة المزاجية، وفي نفس الوقت يحافظون على الصحة العامة؛ لذا ينصح بتناول أطعمة تزيد من معدلات السعادة كالشوكولاتة والبيتزا، وغيرهما من الأطعمة المهمة التي تفيد الجسم بشكل كبير. وعلى الجانب الآخر، أثبتت العديد من الدراسات أن الطعام الصحي الغني بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم يساعد في التخلص من القلق والتوتر، وليس ذلك فقط، بل يعزز من الجهاز المناعي أيضًا، وستظهر آثاره الإيجابية أيضًا على المدى البعيد، نقلًا عن "live strong".
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هل السكر ومنتجات الألبان يؤثران في بشرتك بالسلب؟

لكل شخص رغباته الخاصة التي يشتهيها من الطعام، فالبعض يحب منتجات الألبان بشكل كبير، وآخرون يفضلون تناول السكريات، ولكن يقول الخبراء إن خفض إنتاج الألبان والسكر لصالح نظام غذائي غني بالألياف مع أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يجعل الوجه خاليا من الحبوب والعيوب. ولأن كل فتاة تبحث عن بشرة صافية، فيمكن التحول إلى أنظمة غذائية صارمة مع تجنب الكافيين والألبان والسكر، ولكن هل هناك أي دليل على أن النظام الغذائي سوف يعيث فسادا ببشرتك، أم أنها مجرد أسطورة أخرى للعناية بالبشرة؟
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بخلاف فقدان الوزن.. للقهوة الخضراء تأثير على السكري

القهوة من المشروبات التي عندما تشم رائحتها تستيقظ على الفور وتستمتع بوجودها بجانبك، إنها المنقذ وقت الضغوطات والمهون وقت الإجهاد، وبالرغم من أنها تحمل الكافيين الذي قد يسبب الأرق في كثير من الأحيان، لكن لديها فوائد عديدة تساعد كل شخص في الحفاظ على صحة الجسم. وأصبحت القهوة الخضراء من الأنواع الشائعة حول العالم، خاصة أنه تم ربطها بفقدان الوزن، وربما سمعت عن إمدادها الغني بمركبات النباتات التي تعزز الصحة، لذا عليك معرفة الفوائد التي تحملها القهوة الخضراء، بالإضافة إلى بعض المخاطر المحتملة وفقا لما ذكره موقع Healthline.
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دراسة: اختبار البول يكشف عن سرطان البنكرياس

يُعد سرطان البنكرياس من أكثر الأنواع فتكا، ولهذا طور العلماء اختبارًا للبول يمكنه تشخيصه، فهذا الاختبار الأول من نوعه للكشف عن السرطان في المراحل المبكرة. بينما لا يزال الورم صغيرا، ويمكن اكتشافه في المراحل المبكرة، فإن ذلك يعني أن تزيد معدلات البقاء على قيد الحياة بنسبة 60%، وحاليا ليس هناك سوى 5% فقط من مرضى سرطان البنكرياس على قيد الحياة بعد 5 سنوات من التشخيص. وصل الاختبار الذي طوره باحثون في جامعة كوين ماري في لندن، إلى المرحلة النهائية من التحقق وسيتم تطويره للاستخدام على المرضى، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
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حبوب الضغط ليلا.. ما الوقت المناسب لتناول أدويتك؟

أكثر من 30 مليون شخص يتناولون الدواء يوميا، والبعض يتناول قرصا واحدا فقط، وآخرون يأخذونه مع الطعام أو بدونه. يُقال إن العلاج بالكروم هو المفتاح لضمان حصولنا على أفضل ما لدينا من الحبوب، من أدوية حرقة، إلى العلاج الكيميائي، وحتى الأسبرين، فهذا العلاج عبارة عن تقنية حديثة، تقوم بالأساس على استخدام علاجات تتوافق مع إيقاع الدورة البيولوجية اليومية الخاصة بجسم المريض بغرض زيادة فعالية العلاج والحد من آثاره الجانبية، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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أنت عرضة للأنفلونزا في الشتاء.. اعرف السبب الحقيقي

عند ذكر الشتاء والطقس البارد، فأول ما تفكر فيه المشروبات الدافئة والدفاية والمطر والقليل من نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن هل أنت في الواقع أكثر عرضة للإصابة بالمرض في الأشهر الباردة؟ ربما، لكن الخبراء يوضحون أن المطر ليس السبب. وقال الدكتور ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية: "موسم الشتاء هو الوقت الذي نواجه فيه المزيد من التهابات الجهاز التنفسي، نتيجة قضاء المزيد من الوقت في المساحات المغلقة؛ مما يسبب اتصالا مطولا بين العديد من الأشخاص وقد يكون بينهم مرضى وبالتالي ينقلون العدوى، وهناك سبب آخر يتمثل في الرطوبة.
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