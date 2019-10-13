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«جوزة الطيب» تصيب مراهق بـ«هلاوس» وقيء

تحرير:فيروز ياسر ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
جوزة الطيب
جوزة الطيب
نقل مراهق إلى المستشفى في حالة تشبه الغيبوبة، وذلك بعد تناول جرعة زائدة من جوزة الطيب، حيث اكتشف المسعفون أن البالغ من العمر 17 عاما، يتمتم بالكلام دون وعي وغير قادر على الإجابة على الأسئلة، بالإضافة إلى التقيؤ وإجراء حركات عضلية لا إرادية. بعد فترة قليلة من نقل المراهق إلى المستشفى عرف الأطباء أنه شم ملعقة كبيرة من جوزة الطيب، ولهذا ظهرت عليه أعراض غامضة، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. بعد ظهور حالة المراهق، تم تسليط الضوء على الآثار الضارة للتوابل الشائعة التي تضاف غالبًا إلى الأطعمة والمشروبات.
تحتوي جوزة الطيب على زيت ينقسم إلى "ثيوبرومين" MMDA - وهو دواء مخدر مشابه لعقار إم دي إم إيه. في المستشفى، اعترف المراهق بتناول ملعقة كبيرة من جوزة الطيب "على الأقل" - وهي كمية تعتبر "جرعة سامة"، ثم أكد اختبار المخدرات أنه لم يتناول أي مواد أخرى، بما في ذلك الكوكايين أو أدوية النوم القوية. على الرغم
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هل السكر ومنتجات الألبان يؤثران في بشرتك بالسلب؟

لكل شخص رغباته الخاصة التي يشتهيها من الطعام، فالبعض يحب منتجات الألبان بشكل كبير، وآخرون يفضلون تناول السكريات، ولكن يقول الخبراء إن خفض إنتاج الألبان والسكر لصالح نظام غذائي غني بالألياف مع أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يجعل الوجه خاليا من الحبوب والعيوب. ولأن كل فتاة تبحث عن بشرة صافية، فيمكن التحول إلى أنظمة غذائية صارمة مع تجنب الكافيين والألبان والسكر، ولكن هل هناك أي دليل على أن النظام الغذائي سوف يعيث فسادا ببشرتك، أم أنها مجرد أسطورة أخرى للعناية بالبشرة؟
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دراسة: طعام المنزل يحميك من المواد الكيمائية السامة

العادات الغذائية التي تتبعها تحدد الطريقة التي تعيش بها وتؤثر على صحتك بالسلب أو الإيجاب، ولأن الأطعمة السريعة والوجبات الخفيفة المليئة بالدهون والجبن غالبا ما تثير شهيتك أغلب الأوقات مما يجعلك لا تتناول ما يكفي من الأطعمة الصحية كالخضروات والفاكهة وتحصل على العناصر الغذائية اللازمة. ولكن هل فكرت يوما أن الأطعمة المغلفة وسريعة التحضير أو حتى التي تشتريها مطهية من الخارج تحمل مواد كيميائية تؤثر على صحة جسمك؟ تشير دراسة جديدة إلى أن تناول وجباتك الغذائية يحميك من المواد الكيميائية السامة إلى الأبد المرتبطة بمشاكل الإنجاب والمناعة والسرطان.
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لعشاق الجبنة.. لا تكثروا من تناولها تسبب زيادة الوزن

توجد العديد من الأطعمة التي اتفق الجميع على مذاقها الرائع، على سبيل المثال الجبنة، تعتبر أحد الأطعمة التي تسبب هوس لعشاقها، فلا أحد يستطيع مقاومة فطيرة الجبنة الطازجة، او بيتزا بمكيس من الجبن، وبالرغم من مذاقها المميز، إلا إن تناولها يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال تعمل على زيادة الوزن بشكل ملحوظ، إضافة إلى رفع معدلات الكوليسترول الضارة في الجسم، وبالنسبة لضغط الدم، تعمل على رفع معدلاته، مما يضعك في خطورة بالغة، نقلًا عن "timesofindia".
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بخلاف فقدان الوزن.. للقهوة الخضراء تأثير على السكري

القهوة من المشروبات التي عندما تشم رائحتها تستيقظ على الفور وتستمتع بوجودها بجانبك، إنها المنقذ وقت الضغوطات والمهون وقت الإجهاد، وبالرغم من أنها تحمل الكافيين الذي قد يسبب الأرق في كثير من الأحيان، لكن لديها فوائد عديدة تساعد كل شخص في الحفاظ على صحة الجسم. وأصبحت القهوة الخضراء من الأنواع الشائعة حول العالم، خاصة أنه تم ربطها بفقدان الوزن، وربما سمعت عن إمدادها الغني بمركبات النباتات التي تعزز الصحة، لذا عليك معرفة الفوائد التي تحملها القهوة الخضراء، بالإضافة إلى بعض المخاطر المحتملة وفقا لما ذكره موقع Healthline.
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دراسة: اختبار البول يكشف عن سرطان البنكرياس

يُعد سرطان البنكرياس من أكثر الأنواع فتكا، ولهذا طور العلماء اختبارًا للبول يمكنه تشخيصه، فهذا الاختبار الأول من نوعه للكشف عن السرطان في المراحل المبكرة. بينما لا يزال الورم صغيرا، ويمكن اكتشافه في المراحل المبكرة، فإن ذلك يعني أن تزيد معدلات البقاء على قيد الحياة بنسبة 60%، وحاليا ليس هناك سوى 5% فقط من مرضى سرطان البنكرياس على قيد الحياة بعد 5 سنوات من التشخيص. وصل الاختبار الذي طوره باحثون في جامعة كوين ماري في لندن، إلى المرحلة النهائية من التحقق وسيتم تطويره للاستخدام على المرضى، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
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حبوب الضغط ليلا.. ما الوقت المناسب لتناول أدويتك؟

أكثر من 30 مليون شخص يتناولون الدواء يوميا، والبعض يتناول قرصا واحدا فقط، وآخرون يأخذونه مع الطعام أو بدونه. يُقال إن العلاج بالكروم هو المفتاح لضمان حصولنا على أفضل ما لدينا من الحبوب، من أدوية حرقة، إلى العلاج الكيميائي، وحتى الأسبرين، فهذا العلاج عبارة عن تقنية حديثة، تقوم بالأساس على استخدام علاجات تتوافق مع إيقاع الدورة البيولوجية اليومية الخاصة بجسم المريض بغرض زيادة فعالية العلاج والحد من آثاره الجانبية، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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أنت عرضة للأنفلونزا في الشتاء.. اعرف السبب الحقيقي

عند ذكر الشتاء والطقس البارد، فأول ما تفكر فيه المشروبات الدافئة والدفاية والمطر والقليل من نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن هل أنت في الواقع أكثر عرضة للإصابة بالمرض في الأشهر الباردة؟ ربما، لكن الخبراء يوضحون أن المطر ليس السبب. وقال الدكتور ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية: "موسم الشتاء هو الوقت الذي نواجه فيه المزيد من التهابات الجهاز التنفسي، نتيجة قضاء المزيد من الوقت في المساحات المغلقة؛ مما يسبب اتصالا مطولا بين العديد من الأشخاص وقد يكون بينهم مرضى وبالتالي ينقلون العدوى، وهناك سبب آخر يتمثل في الرطوبة.
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