«جوزة الطيب» تصيب مراهق بـ«هلاوس» وقيء

تحرير:فيروز ياسر ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

جوزة الطيب

نقل مراهق إلى المستشفى في حالة تشبه الغيبوبة، وذلك بعد تناول جرعة زائدة من جوزة الطيب، حيث اكتشف المسعفون أن البالغ من العمر 17 عاما، يتمتم بالكلام دون وعي وغير قادر على الإجابة على الأسئلة، بالإضافة إلى التقيؤ وإجراء حركات عضلية لا إرادية. بعد فترة قليلة من نقل المراهق إلى المستشفى عرف الأطباء أنه شم ملعقة كبيرة من جوزة الطيب، ولهذا ظهرت عليه أعراض غامضة، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. بعد ظهور حالة المراهق، تم تسليط الضوء على الآثار الضارة للتوابل الشائعة التي تضاف غالبًا إلى الأطعمة والمشروبات.

تحتوي جوزة الطيب على زيت ينقسم إلى "ثيوبرومين" MMDA - وهو دواء مخدر مشابه لعقار إم دي إم إيه. في المستشفى، اعترف المراهق بتناول ملعقة كبيرة من جوزة الطيب "على الأقل" - وهي كمية تعتبر "جرعة سامة"، ثم أكد اختبار المخدرات أنه لم يتناول أي مواد أخرى، بما في ذلك الكوكايين أو أدوية النوم القوية. على الرغم