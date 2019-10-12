قطر تطمئن ليفربول على عدم استخدام صلاح سياسيا

تحرير:علي الزيني ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م

محمد صلاح

حصل نادي ليفربول الإنجليزي على تأكيدات من دولة قطر لعدم استغلال النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق الريدز، دعائيا أو سياسيا خلال فترة وجوده هناك، في شهر ديسمبر المقبل، وذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي أشارت إلى الخلافات الدبلوماسية بين الدولتين، والمستمرة منذ عام 2017، وأنه ربما تستخدم قطر وجود صلاح لديها لأغراض دبلوماسية تخصها، وأن اللاعب سيعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها زملاؤه في الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن وجود محمد صلاح الرياضي تحول لأغراض سياسية من قبل، وقت إجباره سابقا على زيارة رمضان قديروف، رئيس الشيشان، في أثناء مشاركة مصر في كأس العالم بروسيا. وأضافت الديلي ميل أن الرياضة تداخلت كثيرًا مع السياسة مؤخرًا، وضربت المثل بغضب الشعب الألماني تجاه مسعود أوزيل بسبب صورته مع رجب طيب أردوغان

وأوضحت الصحيفة أن وجود محمد صلاح الرياضي تحول لأغراض سياسية من قبل، وقت إجباره سابقا على زيارة رمضان قديروف، رئيس الشيشان، في أثناء مشاركة مصر في كأس العالم بروسيا.



وأضافت الديلي ميل أن الرياضة تداخلت كثيرًا مع السياسة مؤخرًا، وضربت المثل بغضب الشعب الألماني تجاه مسعود أوزيل بسبب صورته مع رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، في 2018، وغياب هنريك مخيتريان عن أرسنال أمام تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي في أذربيجان، وذلك بسبب الخلافات مع أرمينيا بلد اللاعب.



ولم تكشف الصحيفة عن الجهة التي قدمت هذه التطمينات إلى نادي ليفربول، إلا أنها أشارت إلى أن محمد صلاح سبق أن قام بزيارة دولة قطر عدة مرات بسبب علاقات الصداقة التي تربطه مع محمد أبو تريكة لاعب المنتخب المصري السابق المقيم هناك.