رياضة

قطر تطمئن ليفربول على عدم استخدام صلاح سياسيا

تحرير:علي الزيني ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م
محمد صلاح
محمد صلاح
حصل نادي ليفربول الإنجليزي على تأكيدات من دولة قطر لعدم استغلال النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق الريدز، دعائيا أو سياسيا خلال فترة وجوده هناك، في شهر ديسمبر المقبل، وذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي أشارت إلى الخلافات الدبلوماسية بين الدولتين، والمستمرة منذ عام 2017، وأنه ربما تستخدم قطر وجود صلاح لديها لأغراض دبلوماسية تخصها، وأن اللاعب سيعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها زملاؤه في الفريق.
وأوضحت الصحيفة أن وجود محمد صلاح الرياضي تحول لأغراض سياسية من قبل، وقت إجباره سابقا على زيارة رمضان قديروف، رئيس الشيشان، في أثناء مشاركة مصر في كأس العالم بروسيا. وأضافت الديلي ميل أن الرياضة تداخلت كثيرًا مع السياسة مؤخرًا، وضربت المثل بغضب الشعب الألماني تجاه مسعود أوزيل بسبب صورته مع رجب طيب أردوغان
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لائحة العقوبات الجديدة بالأهلي تطول «فتحي وجمعة»

وضع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لائحة عقوبات جديدة للاعبين بالتنسيق مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وعدل بعض العقوبات داخل اللائحة القديمة، وهو الأمر الذي طلبه السويسري تنفيذه مؤخرا.. وعلمت "التحرير" أن فايلر وضع لائحة بخصوص التأخير عن المران، وهو ما تم تطبيقه خلال الأيام الماضية، إذ اتفق مع عبد الحفيظ تواجد أحد إداريي الفريق في غرف الملابس وتدوين أسماء اللاعبين المتأخيرين عن موعد التجمع، مقررا موعد الحضور في الرابعة عصرا، على |ن يبدأ المران في الخامسة مساء.
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محمد صلاح يثير الجدل بصورة مع عارضة أزياء برازيلية

آثار الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل، بعدما نشر صورًا على حسابة الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تجمعه مع أليساندرا كورين ماريا أمبروسيو، عارضة الأزياء البرازيلية، على هامش حصوله على جائزة رجل العام في الشرق الأوسط، خلال الحفل الذي أقامته مجلة GQ الشهيرة، فى مدينة أبوظبى الإماراتية، بعد غيابه عن معسكر منتخبنا الوطنى، المقيم حاليًا في الإسكندرية لمواجهة منتخب بتسوانا وديا يوم الاثنين المقبل على استاد برج العرب.
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إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر

خرج الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة ليفربول وليستر سيتي ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج"، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء، بعد عرقلة من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي وحاول الدولي المصري التحامل على نفسه واستكمال الوقت المتبقي من اللقاء إلا أنه لم يستطع ذلك وهو ما دفع المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز إلى استبداله وحل آدم لالانا بدلا منه في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي. ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي لتحديد حجم الإصابة وفترة الغياب عن الملاعب.
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ليفربول يغرد في الصدارة بفوز مثير على ليستر سيتي

خطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره ليستر سيتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل ساديو ماني هدف التقدم للريدز، وأدرك جيمس ماديسون هدف التعادل للثعالب، وأحرز جيمس ميلنر هدف الفوز لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء، الفوز رفع رصيد أبناء يورجن كلوب، إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد ليستر عند 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا.
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مرتضى منصور لمحمد صلاح: شرف لك ارتداء قميص المنتخب

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما صرح حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بأن اللاعب لن يحضر في معسكر الفريق بالتوقف الدولي المقبل، لكن سيظهر بشكل طبيعي في بداية تصفيات أمم إفريقيا، وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية بفضائية «الحدث اليوم» عبر برنامج «الزمالك اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: «حزين من محمد صلاح بسبب عدم انضمامه لمنتخب مصر في المعسكر المقبل».
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