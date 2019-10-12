الأهلي يكشف مصير ملعب مباراة القمة

تحرير:أحمد سعيد ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

الأهلي

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن موقف ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر مع نظيره نادي الزمالك، المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة استاد القاهرة الدولي لاستضافة المباراة المنتظرة. وقال مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مسؤولي النادي حتى الآن لم يستقبلوا أي خطابات رسمية أو اتصالات من اتحاد الكرة أو من الجهات الأمنية بشأن تحديد ملعب آخر لاستضافة المباراة.

وواصل: "لم يتواصل معنا أي مسؤول في اتحاد الكرة أيضًا لنقل المباراة من استاد القاهرة لبرج العرب أو أي ملعب آخر، كل ما يتردد في وسائل الإعلام اجتهادات، لكن لا يوجد قرار رسمي حتى الآن". وتابع: "بالتأكيد لدينا رغبة كبيرة فى خوض مباراة القمة على استاد القاهرة، خاصة أن الملعب على أتم الاستعداد لاستقبال المباريات