من الجنوب للشمال.. كواليس أسبوع الحسم للداخلية (فيديو)
أسبوع الحسم هو شعار رفعته أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد وفقا لإستراتيجية الوزارة التي ترتكز على الردع العام وتحقيق الوجود الشرطي
١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
حملة أمنية
فرض السيطرة في شتى أنحاء البلاد شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقدمةً قصارى الجهد من خلال مداهمة البؤر الإجرامية، ومطاردة الخارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
خلال الأسبوع المنقضي، وجه قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استهدفت بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 82 متهما.
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خلال الأسبوع المنقضي، وجه قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استهدفت بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 82 متهما.
وجاءت أبرز النتائج لتلك المداهمات ضبط 7 قطع سلاح ناري (بندقية خرطوش، 6 فرد محلية، 8 طلقات مختلفة الأعيرة)، وضبط قطعتي سلاح أبيض، و13 قضية اتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (4,550 كيلوجراما لنبات البانجو المخدر– 350 جراما لمخدر الحشيش– 235 جراما لمخدر الهيروين- 96 قرصا مخدرا) وتنفيذ 3453 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 1248 قضية متنوعة.
فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، تم ضبط (804) قطع سلاح نارى، عبارة عن (جرينوف - 2 رشاش - 70 بندقية آلية – 143 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 59 طبنجة – 529 فردا محلى الصنع – 1990 طلقة مختلفة الأعيرة – 1538 قطعة سلاح أبيض).
بالانتقال إلى تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 408 آلاف و699 حكما قضائيا على النحو التالي: 1610 أحكام جناية، 142 ألفا و880 حكم حبس، 207140 حكم غرامة و57069 حكم مخالفة والإيقاع بـ20 تشكيلا عصابيا ضمت 60 متهمًا، ارتكبوا 97 حادث سرقة متنوعا.
وشملت الجهود ضبط 142 قضية أحداث، وإعادة 12 سيارة مُبلغا بسرقتها، وكشف غموض 51 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 71 متهما.
كما تم ضبط 247 ألفا و133 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 36964 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و241 حالة قيادة تحت تأثير المخدر والتصدي لـ6274 موقفا عشوائيا و547 حالة طمس وبدون لوحات معدنية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة.
في مجال الأمن الاقتصادي تم ضبط 7256 قضية تموينية متنوعة جاءت على النحو التالي: ضبط 97 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 1387 أسطوانة، وضبط 21 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 325685 لترا.
كما تم ضبط 7138 قضية في مجال الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة، ومخالفات المخابز، وحيازة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بمضبوطات بلغت 1949,250 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة أبرزها ضبط 436 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمضبوطات وزنت 377 طنا، و108 قضايا بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت 46 طنا.
كما تم ضبط 65 ألفا و616 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 47 مليونا و282 ألف جنيه فضلا عن ضبط 975 قضية فى مجال الضرائب والرسوم، وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا مليارا و164 مليون جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
فى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 1047 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 1158 متهما، و2769 قضية فى مجال الأمن السياحى (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار، حيازة قطع أثرية) إضافة إلى 34 قضية تهريب و205 قضايا مصنفات.