جريمة

من الجنوب للشمال.. كواليس أسبوع الحسم للداخلية (فيديو)

أسبوع الحسم هو شعار رفعته أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد وفقا لإستراتيجية الوزارة التي ترتكز على الردع العام وتحقيق الوجود الشرطي
١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
حملة أمنية
حملة أمنية
فرض السيطرة في شتى أنحاء البلاد شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقدمةً قصارى الجهد من خلال مداهمة البؤر الإجرامية، ومطاردة الخارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
خلال الأسبوع المنقضي، وجه قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استهدفت بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 82 متهما. وجاءت
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قتيل-المنوفية‎ (1)

النائب العام يحيل قتلة «شهيد الشهامة» لمحاكمة عاجلة

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنايية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وأوضحت تحقيقات النيابة العامة حقيقة الواقعة؛ التي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَل إحدى الفتيات؛ فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثارت غضب المتهم؛ فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله.
قتيل-المنوفية‎ (3)

النيابة تكشف كواليس مقتل «شهيد الشهامة» في المنوفية

أحال النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين محبوسين، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد في القضية المتداولة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" بمحافظة المنوفية، وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن حقيقة الواقعة؛ والتي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قبل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثارت غضب المتهم.
جثة-طفلة

جثة قتيلة داخل جوال تثير الذعر في الحوامدية

ساعات قليلة مرت على اكتشاف رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور جثة مُسن دُفنت في مقبرة أسمنتية أسفل سرير نجله الشاب صاحب الـ30 سنة، حتى سجلت أوراق التحقيق جريمة قتل يكسوها الغموض، حيث عثر رجال الشرطة على جوال ملقى برشاح قرية "أم خنان" بدائرة مركز الحوامدية جنوب المحافظة، بداخله جثة ربة منزل مقتولة ترتدي كامل ملابسها، وبها آثار طعنات متفرقة بالجسم، ما أثار حالة من الخوف والذعر بين قاطني المنطقة، خاصة العاملين في الزراعة وسكان المنازل المتاخمة لمكان العثور على الجثة.
جثة (3)

قتل والده العجوز ودفنه في مقبرة أسمنتية تحت السرير

جريمة قتل بشعة سجلها دفتر نوبتجية قسم شرطة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، بدأت ببلاغ من فني هندسي مقيم بمدينة السادس من أكتوبر، أفاد تغيب والده "محمود" 70 سنة، موظف بالمعاش، مقيم بمنطقة صفط اللبن بدائرة القسم، منذ 72 ساعة، انتقلت قوة من ضباط القسم إلى محل سكن الشخص المُبلغ بتغيبه، بقيادة العميد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، ونائبه الرائد هيثم عادل، بالتنسيق مع ضباط وحدة المباحث بقيادة المقدم محمد الجوهري، ومعاونيه الرائد مجدي عوض والنقيب أيمن سكوري.
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حملة-امنية

الشرطة تداهم بؤر الكيف والسلاح في الجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
سلاح-ومخدرات (6)

الشرطة تداهم أوكار الكيف والسلاح في الجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
قوات-الشرطة (2)

تفاصيل أسبوع الحسم للداخلية في المحافظات

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
تشكيل-عصابة

سقوط 6 تشكيلات عصابية ارتكبوا 23 حادثة في 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه بتحقيق التواجد الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 161 قطعة سلاح ناري و539 طلقة مختلفة الأعيرة و15 خزينة و216 قطعة سلاح أبيض بحوزة 146 متهما.
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