من الجنوب للشمال.. كواليس أسبوع الحسم للداخلية (فيديو)

أسبوع الحسم هو شعار رفعته أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد وفقا لإستراتيجية الوزارة التي ترتكز على الردع العام وتحقيق الوجود الشرطي

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

حملة أمنية

فرض السيطرة في شتى أنحاء البلاد شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقدمةً قصارى الجهد من خلال مداهمة البؤر الإجرامية، ومطاردة الخارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.

خلال الأسبوع المنقضي، وجه قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استهدفت بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 82 متهما. وجاءت