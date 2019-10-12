طارق حامد: طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى

تحرير:علي الزيني ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م

طارق حامد

وجه طارق حامد لاعب الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمتواجد حاليًا في معسكر منتخبنا الوطنى، المقيم حاليًا في الإسكندرية لمواجهة منتخب بتسوانا وديا يوم الاثنين المقبل على استاد برج العرب، ضمن استعدادات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لخوض الجولتين الأولى والثانية من تصفيات التأهيل لكأس أفريقيا 2021، أمام منتخبي كينيا وجزر القمر خلال نوفمبر المقبل، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "انستجرام"، قائلًا:"انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل. ولن أصمت مرة أخرى".

وانضم طارق حامد الي الزمالك قادمًا من صفوف سموحة في عام 2014، ويمتد عقده مع القلعة البيضاء إلى موسم 2021. وغاب طارق حامد عن فريق الزمالك، خلال مواجهة نظيره نادي إف سي مصر، بعدما حصل على البطاقة الحمراء، في مباراة مصر المقاصة، والتي جاءت ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري، وحسمها الفارس