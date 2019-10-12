رياضة

أزمة بين ديشامب وإدارة البايرن بسبب هيرنانديز

تحرير:محمد جمال ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م
ديدييه ديشامب
ديدييه ديشامب
علق ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، على استدعائه لـوكاس هيرنانديز، لاعب بايرن ميونيخ، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية للدفع باللاعب فى لقاء منتخب الديوك وتركيا. وكانت أزمة قد اندلعت بين إدارة النادى البافاري والجهاز الفني للمنتخب الفرنسي، بسبب إصرار الأخير على استدعاء هيرنانديز لمعسكر الديوك، رغم معاناته من إصابة في الركبة، ولم يشارك هيرنانديز ضد أيسلندا أمس الجمعة؛ بسبب عدم تماثله الكامل للشفاء. ورغم عدم مشاركة هيرنانديز ضد أيسلندا، أمس، قال ديشامب، في تصريحات لصحيفة "لى بارسيان" الفرنسية: "توجد إمكانية للدفع باللاعب ضد تركيا".
وأكمل المدرب الفرنسي قائلًا: "تحدثت مع اللاعب وكان تقييمه أنه ليس في أفضل حالة نفسية للمشاركة في المباريات" واختتم: "ما زالت هناك مباراة أخرى يوم الإثنين".  وأرسل النادي الألماني خطابا رسميا في اليومين الماضيين، يحذر فيه الجهاز الفني لمنتخب فرنسا من الدفع باللاعب في مباراتي التصفيات، خوفًا من تعرضه
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لائحة العقوبات الجديدة بالأهلي تطول «فتحي وجمعة»

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