يواكيم لوف: نعاني من الإصابات وكنت أرغب في ضم جنابري

تحرير:محمد جمال ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م

يواخيم لوف

علق يواخيم لوف، المدير الفنى لمنتخب ألمانيا، على الإصابات التى ضربت المنتخب مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه يمتلك الآن 16 لاعبًا فقط إلى جانب 3 حراس فى مباراة غدٍ، وذلك بعد آخر إصابة طالت اللاعب نيكلاس ستارك. كما تطرق المدير الفنى للمنتخب الألمانى للحديث عن اللاعب كاى هافيرتز، قائلا: "إنه يتطور ويتخذ خطوات متقدمة فى الفترة الأخيرة، وقام بعمل جيد أمام الأرجنتين، فهو لاعب واعد للغاية، ويمكن أن يمنحنا الكثير". وأضاف لوف: "لا يمكن أن نهدر نقاط مباراة غدٍ؛ لذلك أتوقع أن يتعامل الفريق بجدية أكثر".

وأشار المدير الفنى الألمانى إلى ضمه اللاعب جنابري للمنتخب قائلا: "كنت أرغب فى ضمه قبل 5 سنوات حينما كان يبلغ 18 عامًا، كنت أريده فى كأس العالم 2014". وأكمل: "أوزيل تحدث عنه كثيرًا وعن مهارته وسرعته، لكن لسوء الحظ اللاعب تعرض للإصابة". ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 12

وأشار المدير الفنى الألمانى إلى ضمه اللاعب جنابري للمنتخب قائلا: "كنت أرغب فى ضمه قبل 5 سنوات حينما كان يبلغ 18 عامًا، كنت أريده فى كأس العالم 2014".



وأكمل: "أوزيل تحدث عنه كثيرًا وعن مهارته وسرعته، لكن لسوء الحظ اللاعب تعرض للإصابة".



ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، متساويا مع هولندا، المتصدرة، وأيرلندا الشمالية، لكن الأخيرة خاضت مباريات أكثر.



ومن المقرر أن يحل منتخب الماكينات ضيفًا على منتخب أستونيا غدًا فى تمام التاسعة إلا الربع مساءً على ملعب لي كوك أرينا، وتأتى المباراة فى إطار تصفيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).