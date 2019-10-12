إرهاب

16 قتيلا حتى الآن.. هجوم دموي على مسجد في بوركينا فاسو

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م
هجوم إرهابي في بوركينا فاسو - أرشيفية
هجوم إرهابي في بوركينا فاسو - أرشيفية
شن مسلحون، هجوما على مسجد في شمال بوركينا فاسو، نتج عنه مقتل 16 شخصا وإصابة اثنان بجروح بالغة، وأوضح مصدر أمني، اليوم السبت، أن مسلحون هاجموا المسجد الكبير في سالموسي يوم الجمعة بين الساعة 19,00 و20,00، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل"، موضحا أن 13 شخصًا لقوا حتفهم فورا، بينما مات 3 آخرين في وقت لاحق بسبب تأثرهم بالجروح التي لحقت بهم، لافتا إلى أن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة، وكشف أحد سكان بلدة "جوروم جوروم" القريبة من موقع المسجد، أن سكان سالموسي فروا من منازلهم بعد الهجوم، بحسب العربية.
وعاشت بوركينا فاسو، قبل عام 2015، سنوات من الهدوء، كانت فيها البلد الواقعة في غرب القارة الإفريقية، في منأي عن أعمال العنف التي طالت جارتاها في الشمال مالي والنيجر. ولم يدم السلام في الدولة التي تدخل ضمن حزام دول الصحراء الكبرى في إفريقيا، إذ تغلغل متطرفون على ارتباط بتنظيمات إرهابية، أبرزها القاعدة
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مقاتلو-داعش-الفارين-من-باغوز

هروب دواعش من السجن.. مخاطر العدوان التركي بدأت تتحقق

رغم التخوفات والتحذيرات الدولية من مخاطر العدوان التركي على شمال شرقي سوريا الذي صنف بأنه عدوانا واعتداء على أراضي بلد آخر، خاصة وأنه يستهدف مواقع تضمن سجونا وأماكن احتجاز للآلاف من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، إلا أنه بعد مرور أقل من 72 ساعة على الهجوم العسكري التركي، وقع ما كان يخشاه الجميع، إذ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، هروب 5 معتقلين دواعش، فروا من أحد السجون التي تديرها، بعد سقوط قذائف تركية في جواره في مدينة القامشلي. وسط مخاوف لا تتوقف من هروب آلاف الإرهابيين وإعادة العمل بناء قدرات التنظيم من جديد.
الارهابي-إبراهيم- حسن-عسيري (2)

ترامب يؤكد مقتل مسؤول صنع القنابل في تنظيم القاعدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مسؤول صنع القنابل في تنظيم القاعدة المدعو إبراهيم العسيري، قتل قبل عامين في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن، وقال ترامب في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستواصل مطاردة الإرهابيين، موضحا أن العسيري قام بصنع عبوة ناسفة بهدف استخدامها ضد طائرة ركاب في 2012.. واشتهر العسيري بأنه صانع القنبلة التي استخدمت في محاولة تفجير فاشلة لإسقاط طائرة أمريكية في عام 2009، وقنبلة أخرى استخدمت في مؤامرة أحبطت عام 2010.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

الإفتاء: تركيا تدعم الإرهاب بتحالفها مع الإخوان

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في بيان له، اليوم الخميس، الاعتداء التركي السافر على شمال سوريا فيما سمي بعملية "نبع السلام" التي تستهدف الأبرياء والمدنيين، ويعد اعتداءً على وحدة التراب السوري إلى جانب المسعى التركي نحو السيطرة على جزء من أراضي دولة مجاورة، مؤكدا أن تحالف تركيا مع تنظيمي "الإخوان والقاعدة" الإرهابيين يؤكد دعم أنقرة للإرهاب، إذ أن النظام التركي في إطار تلك العملية يتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية بسوريا.
شرطة-النمسا

انفجار قرب مطار بالنمسا.. ووقوع إصابات

أفادت قناة N-TV الألمانية وقوع انفجار، اليوم الخميس، بالقرب من مطار لينتس بالنمسا، مما أسفر عن إصابة شخصين اثنين بجروح بليغة. وقالت الشرطة النمساوية، في بيان لها، إن 5 أشخاص أصيبوا في الانفجار، بينهم اثنان في حالة خطرة. وأكدت وسائل إعلام محلية أن فرق الإنقاذ ومكافحة الحرائق سارعت إلى موقع الانفجار الذي يضم منشأة خاصة بالتخلص من النفايات. وأوضح متحدث باسم الشرطة أنه "لا توجد هناك أي مؤشرات على أن انفجار منشأة التخلص من النفايات ناجم عن هجوم إرهابي"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".
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مقاتلو-داعش-الفارين-من-باغوز

هروب دواعش من السجن.. مخاطر العدوان التركي بدأت تتحقق

رغم التخوفات والتحذيرات الدولية من مخاطر العدوان التركي على شمال شرقي سوريا الذي صنف بأنه عدوانا واعتداء على أراضي بلد آخر، خاصة وأنه يستهدف مواقع تضمن سجونا وأماكن احتجاز للآلاف من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، إلا أنه بعد مرور أقل من 72 ساعة على الهجوم العسكري التركي، وقع ما كان يخشاه الجميع، إذ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، هروب 5 معتقلين دواعش، فروا من أحد السجون التي تديرها، بعد سقوط قذائف تركية في جواره في مدينة القامشلي. وسط مخاوف لا تتوقف من هروب آلاف الإرهابيين وإعادة العمل بناء قدرات التنظيم من جديد.
الارهابي-إبراهيم- حسن-عسيري (2)

ترامب يؤكد مقتل مسؤول صنع القنابل في تنظيم القاعدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مسؤول صنع القنابل في تنظيم القاعدة المدعو إبراهيم العسيري، قتل قبل عامين في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن، وقال ترامب في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستواصل مطاردة الإرهابيين، موضحا أن العسيري قام بصنع عبوة ناسفة بهدف استخدامها ضد طائرة ركاب في 2012.. واشتهر العسيري بأنه صانع القنبلة التي استخدمت في محاولة تفجير فاشلة لإسقاط طائرة أمريكية في عام 2009، وقنبلة أخرى استخدمت في مؤامرة أحبطت عام 2010.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

الإفتاء: تركيا تدعم الإرهاب بتحالفها مع الإخوان

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في بيان له، اليوم الخميس، الاعتداء التركي السافر على شمال سوريا فيما سمي بعملية "نبع السلام" التي تستهدف الأبرياء والمدنيين، ويعد اعتداءً على وحدة التراب السوري إلى جانب المسعى التركي نحو السيطرة على جزء من أراضي دولة مجاورة، مؤكدا أن تحالف تركيا مع تنظيمي "الإخوان والقاعدة" الإرهابيين يؤكد دعم أنقرة للإرهاب، إذ أن النظام التركي في إطار تلك العملية يتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية بسوريا.
خلية-البيتلز-فى-داعش

ترامب: نقل داعشيين من خلية «بيتلز» من سوريا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية نقلت مسلحين اثنين معتقلين من الخلية الداعشية المشهورة باسم "بيتلز" من شمال سوريا بغية تأمين استمرار اعتقالهما. وكتب ترامب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، مساء أمس الأربعاء: "تحسبا لفقدان الأكراد أو تركيا السيطرة، لقد سحبت الولايات المتحدة مسلحين اثنين من داعش على صلة بقطع رؤوس في سوريا ضمن مجموعة معروفة باسم بيتلز، من ذلك البلد إلى مكان آمن تحت السيطرة الأمريكية"، واصفا الرجلين بأنهما أسوأ السيئين.
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