بعد جلسة الصلح.. برشلونة يرفض عرض نيمار لهذا السبب

تحرير:محمد جمال ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م

نيمار دا سيلفا

كشف تقرير صحفي إسبانى عن سر رفض إدارة برشلونة الإسبانى العرض الذى قدمه الدولى البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لإنهاء الأزمة المتعلقة بالقضية بين الطرفين. ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريرا لها اليوم السبت، جاء فيه أنه تم عقد جلسة صلح بين محامى نيمار وممثلي برشلونة، لكنه لم يتم التوصل لاتفاق بينهم. وكان نيمار قد رفع دعوى قضائية ضد برشلونة، للحصول على مكافأة تجديد آخر عقد له مع البارسا كاملة، رغم أنه انتقل مباشرة عقب ذلك إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017.

وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى أن نيمار يريد التوصل إلى اتفاق ودى مع إدارة الكتالونى، حول القضية الحالية، وعرض على إدارة البلوجرانا ذلك، لكن الأخيرة رفضت معتقدة أن طلب اللاعب سيُرفض من المحكمة أيضًا. ومنح برشلونة اللاعب البرازيلي 14 مليون يورو من إجمالي المكافأة البالغة 40 مليونًا، لذلك يطلب نيمار الحصول