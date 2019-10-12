رياضة

بعد جلسة الصلح.. برشلونة يرفض عرض نيمار لهذا السبب

تحرير:محمد جمال ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م
نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
كشف تقرير صحفي إسبانى عن سر رفض إدارة برشلونة الإسبانى العرض الذى قدمه الدولى البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لإنهاء الأزمة المتعلقة بالقضية بين الطرفين. ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريرا لها اليوم السبت، جاء فيه أنه تم عقد جلسة صلح بين محامى نيمار وممثلي برشلونة، لكنه لم يتم التوصل لاتفاق بينهم. وكان نيمار قد رفع دعوى قضائية ضد برشلونة، للحصول على مكافأة تجديد آخر عقد له مع البارسا كاملة، رغم أنه انتقل مباشرة عقب ذلك إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017.
وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى أن نيمار يريد التوصل إلى اتفاق ودى مع إدارة الكتالونى، حول القضية الحالية، وعرض على إدارة البلوجرانا ذلك، لكن الأخيرة رفضت معتقدة أن طلب اللاعب سيُرفض من المحكمة أيضًا. ومنح برشلونة اللاعب البرازيلي 14 مليون يورو من إجمالي المكافأة البالغة 40 مليونًا، لذلك يطلب نيمار الحصول
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ميسي: فكرت في المغادرة.. ورفضي لجريزمان كذب «حوار»

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أنه فكر في مغادرة النادي الكتالوني، في وقت سابق، كما وضع ميسي النقاط على الحروف بشأن ملفات شائكة، تخص علاقته بكل من أنطوان جريزمان، زميله في الفريق، وإرنستو فالفيردي، المدير الفني، وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، وعلق الدولي الأرجنتيني على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018. وكشف قائد برشلونة عن مفاجأة بشأن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي، إلى صفوف العملاق الكتالوني صيف العام الجاري.
ليونيل ميسي (4)

ميسي: توقعت انضمام نيمار لريال مدريد لهذا السبب

كشف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن مفاجأة بشأن البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي إلى صفوف العملاق الكتالوني، صيف العام الجاري. وقال قائد برشلونة، في حوار مع راديو كتالونيا: "بأمانة، اعتقدت في فترة الانتقالات الأخيرة أنه إذا لم ينضم نيمار لبرشلونة، سوف ينتقل إلى ريال مدريد؛ لأنه كان يبحث بجدية عن التغيير، كما رأيت أيضًا أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، سيقوم بخطوة ما للتعاقد مع نيمار".
ليونيل ميسي (3)

ميسي: كنت أعتقد أن بيريز سيحاول ضم نيمار

علق ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسبانى على أزمة البرازيلي نيمار الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يعتقد إذا لم ينتقل نيمار للفريق الكتالونى كان سيذهب إلى ريال مدريد، لكن رئيس الملكى وإدارته لم يفعلوا أى شئ ولم يحاولوا حتى ضم اللاعب. وقال ميسي لردايو "RAC 1" الإسبانى عن نيمار:" اعتقدت بصدق أنه في هذا السوق، إذا لم يأت إلى هنا، فسوف يذهب إلى مدريد، لأنه كان يعتقد أنه يتطلع حقًا إلى المغادرة، من أجل التغيير، وكان يعتقد أن فلورنتينو ومدريد سيفعلان شيئًا ليقوم بذلك " .
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