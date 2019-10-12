اتحاد الكرة يحدد 10 آلاف مشجع لودية مصر وبتسوانا

تحرير:أحمد سعيد ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ م

منتخب مصر

أعلن اتحاد الكرة حضور 10 آلاف مشجع لمواجهة مصر وبتسوانا الودية، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا لخوض الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي كينيا وجزر القمر خلال نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، التي ستقام بالكاميرون. ونشر الموقع الرسمي للجبلاية عبر بيان جاء كالتالي: "أسفر الاجتماع الأمني لمباراة مصر وبتسوانا عن تخصيص 8 آلاف تذكرة للدرجة الموحدة و1700 تذكرة للدرجة الأولى و300 أمام المقصورة، و70 في المقصورة الرئيسية، على أن تطرح التذاكر غدا باستاد الإسكندرية".

وكانت الجهات الأمنية قد حددت عدد الجماهير بـ10 آلاف مشجع، بينما تقام مواجهة المنتخب الأولمبي أمام جنوب إفريقيا على استاد القاهرة دون حضور جماهيري، غدًا الأحد. وتعد ودية بتسوانا هي المباراة الأولى للمدير الفني حسام البدري، الذي تولى المهمة خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي رحل عقب توديع كأس الأمم الإفريقية