رياضة

اتحاد الكرة يحدد 10 آلاف مشجع لودية مصر وبتسوانا

تحرير:أحمد سعيد ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ م
منتخب مصر
منتخب مصر
أعلن اتحاد الكرة حضور 10 آلاف مشجع لمواجهة مصر وبتسوانا الودية، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا لخوض الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي كينيا وجزر القمر خلال نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، التي ستقام بالكاميرون. ونشر الموقع الرسمي للجبلاية عبر بيان جاء كالتالي: "أسفر الاجتماع الأمني لمباراة مصر وبتسوانا عن تخصيص 8 آلاف تذكرة للدرجة الموحدة و1700 تذكرة للدرجة الأولى و300 أمام المقصورة، و70 في المقصورة الرئيسية، على أن تطرح التذاكر غدا باستاد الإسكندرية".
وكانت الجهات الأمنية قد حددت عدد الجماهير بـ10 آلاف مشجع، بينما تقام مواجهة المنتخب الأولمبي أمام جنوب إفريقيا على استاد القاهرة دون حضور جماهيري، غدًا الأحد. وتعد ودية بتسوانا هي المباراة الأولى للمدير الفني حسام البدري، الذي تولى المهمة خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي رحل عقب توديع كأس الأمم الإفريقية
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لائحة العقوبات الجديدة بالأهلي تطول «فتحي وجمعة»

وضع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لائحة عقوبات جديدة للاعبين بالتنسيق مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وعدل بعض العقوبات داخل اللائحة القديمة، وهو الأمر الذي طلبه السويسري تنفيذه مؤخرا.. وعلمت "التحرير" أن فايلر وضع لائحة بخصوص التأخير عن المران، وهو ما تم تطبيقه خلال الأيام الماضية، إذ اتفق مع عبد الحفيظ تواجد أحد إداريي الفريق في غرف الملابس وتدوين أسماء اللاعبين المتأخيرين عن موعد التجمع، مقررا موعد الحضور في الرابعة عصرا، على |ن يبدأ المران في الخامسة مساء.
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23 لاعبا في صفوف المنتخب الوطني استعدادا لبتسوانا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام البدري، اليوم السبت، عن قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب في معسكره الذي يبدأ يوم الإثنين المقبل، ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودي، المحدد له 14 أكتوبر الحالي، وضمت القائمة 19 لاعبًا إلى جانب الرباعي المحترف في أوروبا محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن (كوكا)، وقرر الجهاز الفني إعلان القائمة اليوم لمنح الاتحاد والأندية فرصة إبلاغ اللاعبين قبل حلول غد الذي يعد إجازة رسمية.
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انقسام داخل جهاز المنتخب بشأن فتحي والسعيد

تسود حالة انقسام داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، حول ضم عبدالله السعيد، وأحمد فتحي، لاعبي بيراميدز والأهلي لقائمة الفراعنة، خلال المعسكر المقبل في أكتوبر الجاري، والذي يخوض خلاله مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، في إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، التي تقام بالكاميرون، ويرى بعض أعضاء الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، أن الثنائي سيكون عمرهما 36 عامًا بحلول بطولة أمم إفريقيا، وهو ما يصعب من مسألة مشاركتهما بصفة أساسية مع المنتخب.
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اتحاد كرة القدم يقدم الجهاز الفني للمنتخب غدا

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر غد الخميس بأحد الفنادق، لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب حسام البدري وجهازه المعاون لوسائل الإعلام. ومن المقرر أن يذاع المؤتمر على الهواء مباشرة لقناتي أون سبورت وتايم سبورت، فيما تم إعداد "Mixed zone" يلتقي خلالها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجهاز الفني مع وسائل الإعلام فور نهاية المؤتمر. ويتضمن المؤتمر كلمة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وكلمة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ومراسم تسليم قميص المنتخب للمدير الفني الجديد.
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البدري يكشف موعد الإعلان عن جهاز المنتخب الوطني

يعقد حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيًّا فى الثانية ظهر الخميس المقبل بفندق الماريوت بقاعة صالون فيرا لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب والذي سيعلن عنه غدا الأربعاء، على أن يشرف على التنظيم اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للجبلاية والمنتخب الوطني. ومن المقرر أن يتم تقديم الجهاز المعاون للبدري، وشرح خطته المستقبلية خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس المُقبل، بحضور أعضاء اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.
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