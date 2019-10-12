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السيسي يأمر الحكومة بالتركيز على التنمية البشرية وخفض الدين

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م
اجتماع الرئيس مع الحكومة - أرشيفية
اجتماع الرئيس مع الحكومة - أرشيفية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشددا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الجاري 2019/ 2020، حيث أشار وزير المالية إلى ان مصر قد تمكنت مؤخراً من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى 90%
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السيسي (3)

السيسي يتسلم دعوة للمشاركة في مفاوضات السلام السودانية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، ضيو ماطوك وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان والمبعوث الشخصي للرئيس سلفا كير، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "ماطوك" سلم الرئيس السيسي رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، لدعوة مصر للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدي الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالسودان، والتي تستضيفها جوبا منتصف الشهر الجاري.
سامح-شكرى (2)

مصر في طليعة المواجهة.. كلمة شكري أمام الدول العربية عن العدوان التركي

?أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الادعاءات التركية التي تحاول تبرير هذا العدوان السافر على سوريا بوصفه موجهاً ضد الإرهاب، لا تؤكد على شيء سوى تهافت منطق النظام التركي، الذي يحاول خلط الأوراق، ويريد التعمية على احتضانه للإرهاب ورعايته وتوظيفه ضد دول المنطقة وشعوبها، جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية، أمام مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ لمناقشة العدوان التركي على سوريا الذي عقد اليوم السبت بالقاهرة.
السيسي (4)

قرار جمهوري بتشكيل لجنة لتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسيي، قرار رقم 526 لسنة 2019 بتشكل لجنة تختص بالاتفاق على الشكل النهائي لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، وبما لا يؤثر على خطة الهيكلة والاصلاح، كما تختص اللجنة بوضع رؤية واضحة لما يمكن ان تحققه تعديلات القانون من نتائج إيجابية تنعكس لصالح العاملين، وكذلك وضع خطة إعلامية للتعامل مع أي اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات. وتشكل اللجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية وزير قطاع الاعمال العام (مقررا) والمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية.
سامح-شكرى

شكري: تركيا تحاول الخروج من أزمتها الداخلية بالعدوان

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن المنطقة تشهد فصلا جديدا من فصول عدوان تركيا على سوريا، التي تسعى لتنفيذ سياسات تنتمي لعهد قد ولى بلا رجعة، وتحاول الخروج من أزمتها الداخلية عبر العدوان على سوريا، مضيفا: "إن العدوان التركي على الأراضي السورية يحاول التخفي وراء ستار محاربة الإرهاب، وفي ذلك ما يثير السخرية والاستغراب في آن واحد، في ظل الدلائل القاطعة التي تشير إلى مسؤولية تركيا وقيادتها عن دعم المنظمات الإرهابية بالمنطقة واحتضانها لكيانات وشخصيات، ثبتت صلتها بالإرهاب وتسهيلها لانتقال مختلف المقاتلين الإرهابين بمختلف أنحاء المنطقة العربية".
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-06

وزير الأوقاف: الرئيس السيسي حريص على ترسيخ قيم التسامح والسلام

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على نشر قيم السلام الإنساني وترسيخ أسس التسامح والسلام وفكر التعايش المشترك بين الناس جميعًا، وإحلال لغة الحوار محل لغة الخلاف والاقتتال، جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الحفل الذي نظمته محافظة جنوب سيناء ضمن فعاليات ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان. وقال إن أهم ما يميز هذا الملتقى إنه إنساني بامتياز يُعلي قيم التعايش والسلام والمحبة،
رئاسة-مجلس-الوزراء

إلغاء التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول إلغاء الحكومة التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة لما تم تداوله عن قيام الحكومة بإلغاء التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، مُوضحاً أن الدولة تحرص على حصول جميع العاملين على كافة مستحقاتهم، وتسوية حالتهم الوظيفية، وذلك وفقاً لأعلى مؤهل حصلوا عليه أثناء الخدمة, وذلك عقب استيفائهم شروط" التسوية".
البنك الدولي

البنك الدولي: توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.8%

توقع البنك الدولي اليوم، الخميس، أن ينمو اقتصاد مصر 5.8% في السنة المالية الحالية 2019- 2020 بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9% لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل ستة أشهر. كما رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6% من 5.5%. ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى 6% في عام 2020- 2021 مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسن بيئة الأعمال. وقال البنك الدولي في تقريره: "حافظت مصر على نموها القوي مع تحسن نواتج المالية العامة واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام".
السيسي ومدبولي والجزار

السيسي يبحث مشروعات الصعيد والإسكان الاجتماعي

في ثاني اجتماعاته منذ عودته من نيويورك، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها المدن الجديدة الجاري تشييدها بصعيد مصر، وكذلك المدن الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي، فضلا عن بعض مشروعات الطرق والمحاور.
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