كارثة التحرش الجنسي تهز الرجاء المغربي

تحرير:علي الزيني ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٦ م

نادي الرجاء

بعد واقعة مثيرة، أصدر نادي الرجاء البيضاوي المغربي بيانا رسميا أعلن من خلاله تلقيه شكوى من لاعب فريق الشباب بسبب تعرضه للتحرش من قبَل أحد المسؤولين البارزين في الإدارة الفنية للفريق. الأسرة لم تصمت ومع وصول الشكوى إلى أكثر من ولي أمر، تم التقدم بشكوى رسمية للنادي، الذي قرر إحالة ملف التحرش والاعتداءات الجنسية للشرطة من أجل التحقيق في الأمر، ولم تتوقف الأمور عند تحويل الملف للشرطة فقط، بل قررت إدارة النادي فصل الشخص المتهم والتشديد على المساعدة النفسية لمن تعرض للواقعة.

وعقدت إدارة نادي الرجاء اجتماعًا طارئًا مساء اليوم السبت، مع جميع مسؤولي الفئات الشابة، قبل أن تقرر "اتخاذ التدابير والآليات اللازمة، التحسيسية منها والوقائية؛ من أجل حماية المواهب الكروية الشابة لنادي الرجاء"، وفقا لبيان النادي، الذي تم فيه اتخاذ 3 قرارات، هي: 1- مواجهة الشخص المذكور في الاتهامات