جريمة

جثة قتيلة داخل جوال تثير الذعر في الحوامدية

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٧ م
جثة
جثة
ساعات قليلة مرت على اكتشاف رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور جثة مُسن دُفنت في مقبرة أسمنتية أسفل سرير نجله الشاب صاحب الـ30 سنة، حتى سجلت أوراق التحقيق جريمة قتل يكسوها الغموض، حيث عثر رجال الشرطة على جوال ملقى برشاح قرية "أم خنان" بدائرة مركز الحوامدية جنوب المحافظة، بداخله جثة ربة منزل مقتولة ترتدي كامل ملابسها، وبها آثار طعنات متفرقة بالجسم، ما أثار حالة من الخوف والذعر بين قاطني المنطقة، خاصة العاملين في الزراعة وسكان المنازل المتاخمة لمكان العثور على الجثة.
تفاصيل تلك الواقعة تعود إلى تلقي العميد عادل أبو سريع، مأمور قسم شرطة الحوامدية، إشارة من مشرف غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جوال تفوح منه رائحة كريهة برشاح قرية "أم خنان" بدائرة المركز. انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة الرائد محمد أبو القاسم رئيس وحدة المباحث، وعُثر على جثة ربة منزل داخل
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قتيل-المنوفية‎ (1)

النائب العام يحيل قتلة «شهيد الشهامة» لمحاكمة عاجلة

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنايية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وأوضحت تحقيقات النيابة العامة حقيقة الواقعة؛ التي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَل إحدى الفتيات؛ فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثارت غضب المتهم؛ فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله.
قتيل-المنوفية‎ (3)

النيابة تكشف كواليس مقتل «شهيد الشهامة» في المنوفية

أحال النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين محبوسين، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد في القضية المتداولة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" بمحافظة المنوفية، وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن حقيقة الواقعة؛ والتي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قبل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثارت غضب المتهم.
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من الجنوب للشمال.. كواليس أسبوع الحسم للداخلية (فيديو)

فرض السيطرة في شتى أنحاء البلاد شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقدمةً قصارى الجهد من خلال مداهمة البؤر الإجرامية، ومطاردة الخارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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قتل والده العجوز ودفنه في مقبرة أسمنتية تحت السرير

جريمة قتل بشعة سجلها دفتر نوبتجية قسم شرطة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، بدأت ببلاغ من فني هندسي مقيم بمدينة السادس من أكتوبر، أفاد تغيب والده "محمود" 70 سنة، موظف بالمعاش، مقيم بمنطقة صفط اللبن بدائرة القسم، منذ 72 ساعة، انتقلت قوة من ضباط القسم إلى محل سكن الشخص المُبلغ بتغيبه، بقيادة العميد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، ونائبه الرائد هيثم عادل، بالتنسيق مع ضباط وحدة المباحث بقيادة المقدم محمد الجوهري، ومعاونيه الرائد مجدي عوض والنقيب أيمن سكوري.
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جثه -علي-الطريق (2)

حجر وعصا وجثة.. لعنة المال تنهي حياة مقاول بالقطامية

يوم عمل شاق تمنى مهندس برمجة أن ينتهي بسلام ويعود للمنزل لتناول وجبة العشاء مع والده الستيني، والخلود إلى النوم لأخذ قسط من الراحة، إلا أن اتصالا هاتفيا غير متوقع تبددت معه أحلامه البسيطة، جاء الاتصال بخبر صادم، لعله الأصعب في حياة صاحب الـ27 ربيعا، إذ أخبره أحد العمال من طرف والده المقاول بوفاته بسبب نشوب مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، لم يستوعب الشاب ما تلقفته أذناه للتو، فتسمر في موضعه فاقدا القدرة على الحركة بشكل مؤقت، إلا أنه أيقن حقيقة الأمر لدى وصوله إلى المستشفى.
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قُتل غدرا..كواليس التوصيلة الأخيرة لـ«سائق الدقهلية»

كعادته كل يوم، خرج "أحمد البياع" من منزله بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية بحثا عن الرزق من خلال عمله كسائق على سيارة أجرة، يجوب الشوارع والميادين لجني المال والعودة في المساء لأخذ قسط من الراحة يعينه على مواصلة العمل في اليوم التالي، سيناريو معتاد تبدلت أحداثه معلنة الفصل الأخير في حياته مقتولا بدم بارد، إذ استدرجه عاطلان بزعم توصيلهما إلى مدينة المنصورة لكن خطة شياطنية اتفقا عليها مسبقا أنهت حياة صاحب الـ33 سنة إضافة إلى سرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية.
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إجراء جديد من النيابة في جريمة نص الليل بالسيدة زينب

بعد قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم لمدة 15 يوما، استعجلت نيابة السيدة زينب تقرير الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، لجثة ربة منزل قتلها زوجها لإقامتها علاقة محرمة مع شابين، وذلك بعد تلقي مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بوجود قتيلة داخل أحد للمنازل، وانتقلت قوة من القسم بقيادة رئيس وحدة المباحث لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الجريمة، وعُثر على جثة ربة منزل تدعى "فاطمة" تبلغ من العمر 23 سنة، بها آثار اعتداء بعصا في الجمجمة وكسور متفرقة بأنحاء الجسم.
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قاتل ابن عمه بالوراق: «سرق حتة خشبة علشان يعمل عشة»

مشادة كلامية عابرة بين "ميدو" ونجل عمه الذي يكبره بعام، انتهت بتدخل الأهل لاسيما أن كليهما يقيمان في نفس العقار "منزل عائلة"، ظن الجميع أن الأمر انتهى دون شحناء لكن في المساء تجدد الخلاف بشكل أكثر دموية، تراشق ولاد العم بالألفاظ على مرأى ومسمع المارة، سرعان ما تطور إلى مشاجرة تدخل خلالها أشقاء كل منهما، ليختلس صاحب الـ23 سنة لحظات صعد فيها درجات السلم وصولا إلى مطبخ منزله، استل سكينا، وهمَّ للفتك بنجل عمه "ميدو" فسدد له طعنة نافذة في الصدر أردته قتيلا في الحال.
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