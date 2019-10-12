مران الزمالك| انتظام عبد الغني وبوطيب وتأهل شيكابالا

تحرير:علي الزيني ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م

مران الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز. حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو، على تخصيص فقرة بدنية خاصة للاعبين، قاموا بأدائها بجيمانزيوم النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية، تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال، لرفع المعدل البدني للاعبين، والوصول بهم إلى أعلى معدل من حيث الجاهزية، كما أدى اللاعبون فقرة تأهيلية في بداية المران، وهي عبارة عن سباق سرعات في مسافة قصيرة، أعقبها تأهيل بالكرة.

وشهد المران انتظام المهاجم المغربي خالد بوطيب، بعد عودته من فرنسا عقب انتهاء فترة إجازته التي حصل عليها من قبل ميتشو، المدير الفني للفريق، كما شارك محمد عبد الغني بشكل طبيعي في المران الجماعي بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الإضافي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق. وأدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" تدريبات