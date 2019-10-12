رياضة

مران الزمالك| انتظام عبد الغني وبوطيب وتأهل شيكابالا

تحرير:علي الزيني ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م
مران الزمالك
مران الزمالك
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز. حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو، على تخصيص فقرة بدنية خاصة للاعبين، قاموا بأدائها بجيمانزيوم النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية، تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال، لرفع المعدل البدني للاعبين، والوصول بهم إلى أعلى معدل من حيث الجاهزية، كما أدى اللاعبون فقرة تأهيلية في بداية المران، وهي عبارة عن سباق سرعات في مسافة قصيرة، أعقبها تأهيل بالكرة.
وشهد المران انتظام المهاجم المغربي خالد بوطيب، بعد عودته من فرنسا عقب انتهاء فترة إجازته التي حصل عليها من قبل ميتشو، المدير الفني للفريق، كما شارك محمد عبد الغني بشكل طبيعي في المران الجماعي بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الإضافي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق. وأدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" تدريبات
اقرأ المزيد
صالح-جمعة

لائحة العقوبات الجديدة بالأهلي تطول «فتحي وجمعة»

وضع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لائحة عقوبات جديدة للاعبين بالتنسيق مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وعدل بعض العقوبات داخل اللائحة القديمة، وهو الأمر الذي طلبه السويسري تنفيذه مؤخرا.. وعلمت "التحرير" أن فايلر وضع لائحة بخصوص التأخير عن المران، وهو ما تم تطبيقه خلال الأيام الماضية، إذ اتفق مع عبد الحفيظ تواجد أحد إداريي الفريق في غرف الملابس وتدوين أسماء اللاعبين المتأخيرين عن موعد التجمع، مقررا موعد الحضور في الرابعة عصرا، على |ن يبدأ المران في الخامسة مساء.
ايهاب-جلال

عقوبات رادعة من إيهاب جلال على ثنائي المصري

قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، خصم مبلغ 250 ألف جنيه من محمود حمد لاعب الفريق، وإيقافه عن التدريبات مع الفريق الأول لمدة شهر، بسبب طرده خلال مواجهة نظيره فريق وادي دجلة الودية، التي أقيمت مساء أمس الجمعة، وخسرها الفريق الساحلي بهدفين لهدف، ضمن استعدادات الفريقين لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعد فترة التوقف الدولي، وتم تغريم اللاعب الشاب أحمد عادل الملقب بميسي، مبلغ 50 ألف جنيه وإيقافه عن التدريبات لمدة شهر.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

استاد السلام يستضيف لقاء الزمالك وجينيراسيون

وافقت الجهات الأمنية بالقاهرة على إقامة مباراة الزمالك وفريق جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام بالقاهرة، يوم 24 أكتوبر الجاري، في حضور الجماهير، وتلقى اتحاد الكرة، اليوم السبت، موافقة من الأمن على استضافة المباراة بحضور 500 ألف مشجع. وقام اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وإخطاره بملعب المباراة اليوم، وهو آخر موعد في المهلة المحددة من "كاف" للزمالك بشأن تحديد ملعب المباراة.
اقرأ المزيد من الأخبار
كهربا (4)

مرتضى منصور: «لو هناك راجل في الأهلي يظهر عقد كهربا»

?تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حصول النادي الأهلي على خدمات محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، في يناير المقبل، متحديًا مجلس إدارة القلعة الحمراء، في إظهار عقد اللاعب المحترف بالدوري البرتغالي حاليًا، وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»: «إذا كان هناك رجلاً في النادي الأهلي فليظهر عقد اللاعب محمود كهربا.. هل سيتعاقد الأهلي مع اللاعب بمفرده؟ أم بعلاقاته النسائية التي كانت سببًا في غضبنا منه في نادي الزمالك».
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى يهاجم مسؤولي الاتحاد الإفريقي بسبب الخطيب

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: «لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟».
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

السعيد يقود هجوم الزمالك أمام نادي مصر

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة نظيره فريق إف سي مصر في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم طارق مجدي، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد، على أن يكون سعيد حمزة حكمًا رابعًا، وكان من المقرر إقامة اللقاء عن ملعب بتروسبورت، قبل أن يتم نقله إلى استاد السلام، لأسباب أمنية، حسبما قال حسام الزناتي، مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة.
الزمالك-المقاصة (15)

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مصر للمقاصة، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الخميس، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ويسعى الفريقان لمواصلة الانتصارات، حيث حقق الفريق الفيومي الفوز بمباراته الأولى في الدوري هذا الموسم على حساب فريق أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى الجانب الآخر فاز الفارس الأبيض على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]