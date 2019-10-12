يوسف بولسن يمنح الدنمارك فوزًا غاليًا أمام سويسرا

تحرير:محمد جمال ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م

يوسف بولسون

تمكن منتخب الدنمارك، من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره السويد، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب باركن، فى إطار تصفيات بطولة كأس الأمم "يورو 2020"، وسجل هدف المباراة الوحيد يوسف بولسن، ليمنح المنتخب الدنماركى هدف غالي وثلاث نقاط، تضعه فى وصافة المجموعة. ويحل الدنمارك فى المجموعة الرابعة مع جورجيا وأيرلندا وجبل طارق، وبهذ الفوز يحتل المنتخب الدنماركى المركز الثانى برصيد 12 نقطة، متساويًا مع منتخب أيرلندا الذي يتصدر ترتيب المجموعة.

وجاءت المباراة متساوية من الطرفين، حيث قدم المنتخبين أداء عالٍ على مستوى المحاولات على المرمى على مدار الشوط الأول، لكن لم يتستطع أيًا من الفريقين تسجيل أهداف، لينتهى الشوط بثلاث كروت صفراء كان اثنين منهم من نصيب المنتخب السويسرى حصل عليهما ليختتاينر ودينيس زكريا، والبطاقة الثالثة كانت من نصيب يوسف