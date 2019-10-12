رياضة

يوسف بولسن يمنح الدنمارك فوزًا غاليًا أمام سويسرا

تحرير:محمد جمال ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م
يوسف بولسون
يوسف بولسون
تمكن منتخب الدنمارك، من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره السويد، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب باركن، فى إطار تصفيات بطولة كأس الأمم "يورو 2020"، وسجل هدف المباراة الوحيد يوسف بولسن، ليمنح المنتخب الدنماركى هدف غالي وثلاث نقاط، تضعه فى وصافة المجموعة. ويحل الدنمارك فى المجموعة الرابعة مع جورجيا وأيرلندا وجبل طارق، وبهذ الفوز يحتل المنتخب الدنماركى المركز الثانى برصيد 12 نقطة، متساويًا مع منتخب أيرلندا الذي يتصدر ترتيب المجموعة.
وجاءت المباراة متساوية من الطرفين، حيث قدم المنتخبين أداء عالٍ على مستوى المحاولات على المرمى على مدار الشوط الأول، لكن لم يتستطع أيًا من الفريقين تسجيل أهداف، لينتهى الشوط بثلاث كروت صفراء كان اثنين منهم من نصيب المنتخب السويسرى حصل عليهما ليختتاينر ودينيس زكريا، والبطاقة الثالثة كانت من نصيب يوسف
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راموس: كنت مستعد لمقايضة رقمي القياسي بالـ3 نقاط

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منتخب إيطاليا يتخطى اليونان بثنائية

نجح المنتخب الإيطالى فى تحقيق فوزًا سهلًا على نظيره اليونانى، بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب ألمبياكو، فى إطار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، وسجل هدفى المباراة لصالح الأتزورى كلًا من جورجينهو وفيديريكو بيرنارديسكي، وبهذا الفوز انفرد المنتخب الإيطالى بصدارة مجموعته، برصيد 21 نقطة وبفارق 9 نقط عن الوصيف فنلندا الذى يمتلك 12 نقطة فى رصيده، وتضم المجموعة أيضًا كلا من منتخب أرمينيا، البوسنة والهرسك، ليختنشتاين.
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