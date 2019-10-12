السيسي يتسلم دعوة للمشاركة في مفاوضات السلام السودانية

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، ضيو ماطوك وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان والمبعوث الشخصي للرئيس سلفا كير، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "ماطوك" سلم الرئيس السيسي رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، لدعوة مصر للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدي الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالسودان، والتي تستضيفها جوبا منتصف الشهر الجاري.

وتأتي الجلسة استكمالا للاجتماع الذي تم برعاية مصرية خلال شهر سبتمبر الماضي، بالعين السخنة بين الحركات المسلحة الرئيسية المكونة للجبهة الثورية السودانية، والذي شهد مناقشة الترتيبات الإجرائية والتجهيزات المطلوبة لبدء التفاوض مع الحكومة الانتقالية. وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي طلب من جانبه نقل