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السيسي يتسلم دعوة للمشاركة في مفاوضات السلام السودانية

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، ضيو ماطوك وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان والمبعوث الشخصي للرئيس سلفا كير، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "ماطوك" سلم الرئيس السيسي رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، لدعوة مصر للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدي الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالسودان، والتي تستضيفها جوبا منتصف الشهر الجاري.
وتأتي الجلسة استكمالا للاجتماع الذي تم برعاية مصرية خلال شهر سبتمبر الماضي، بالعين السخنة بين الحركات المسلحة الرئيسية المكونة للجبهة الثورية السودانية، والذي شهد مناقشة الترتيبات الإجرائية والتجهيزات المطلوبة لبدء التفاوض مع الحكومة الانتقالية. وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي طلب من جانبه نقل
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مصر في طليعة المواجهة.. كلمة شكري أمام الدول العربية عن العدوان التركي

?أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الادعاءات التركية التي تحاول تبرير هذا العدوان السافر على سوريا بوصفه موجهاً ضد الإرهاب، لا تؤكد على شيء سوى تهافت منطق النظام التركي، الذي يحاول خلط الأوراق، ويريد التعمية على احتضانه للإرهاب ورعايته وتوظيفه ضد دول المنطقة وشعوبها، جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية، أمام مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ لمناقشة العدوان التركي على سوريا الذي عقد اليوم السبت بالقاهرة.
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السيسي يأمر الحكومة بالتركيز على التنمية البشرية وخفض الدين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشددا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
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قرار جمهوري بتشكيل لجنة لتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسيي، قرار رقم 526 لسنة 2019 بتشكل لجنة تختص بالاتفاق على الشكل النهائي لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، وبما لا يؤثر على خطة الهيكلة والاصلاح، كما تختص اللجنة بوضع رؤية واضحة لما يمكن ان تحققه تعديلات القانون من نتائج إيجابية تنعكس لصالح العاملين، وكذلك وضع خطة إعلامية للتعامل مع أي اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات. وتشكل اللجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية وزير قطاع الاعمال العام (مقررا) والمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية.
سامح-شكرى

شكري: تركيا تحاول الخروج من أزمتها الداخلية بالعدوان

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن المنطقة تشهد فصلا جديدا من فصول عدوان تركيا على سوريا، التي تسعى لتنفيذ سياسات تنتمي لعهد قد ولى بلا رجعة، وتحاول الخروج من أزمتها الداخلية عبر العدوان على سوريا، مضيفا: "إن العدوان التركي على الأراضي السورية يحاول التخفي وراء ستار محاربة الإرهاب، وفي ذلك ما يثير السخرية والاستغراب في آن واحد، في ظل الدلائل القاطعة التي تشير إلى مسؤولية تركيا وقيادتها عن دعم المنظمات الإرهابية بالمنطقة واحتضانها لكيانات وشخصيات، ثبتت صلتها بالإرهاب وتسهيلها لانتقال مختلف المقاتلين الإرهابين بمختلف أنحاء المنطقة العربية".
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وزير-الدفاع-محمد-زكى

القوات المسلحة درع الوطن وحصنه.. رسائل وزير الدفاع لرجال الجيش المصري

لقاءات دورية يقوم بها القائد العام للقوات المسلحة ويقوم بها كذلك رئيس الأركان وقادة الأفرع والجيوش، يجتمعون فيها بمقاتلي وحدات الجيش المختلفة ويستمعون إليهم ويتحاورون معهم في تناول صحي للعلاقة بين جسم القوات المسلحة ورأسها. وفي كل لقاء يكون الوطن وأهله على رأس عناوين الحوار فطبيعة عمل القوات المسلحة العسكرية ورغم خصوصيتها الشديدة، فإنها في النهاية بكل مكوناتها من تسليح وتدريب وإعداد، تصب في هدف واحد هو حماية الشعب والأرض، فالجيش المصري جيش وطني منذ ولادته على أيدي أحمس، وبقاؤه مرهون بحماية شعبه وأرضه، وقوته هى قوة لكل مصري.
الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان‎

ربط كهربائي وقطار.. ملفات هامة بين السيسي ورئيس وزراء السودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط وزير المالية. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ الدكتور عبد الله حمدوك على توليه منصبه والإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، مؤكدا على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة.
أحمد موسى

أحمد موسى للمطالبين بإعدامه في ميدان التحرير: تعالوا راجل لراجل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تمثل الأمن القومي العربي، مطالبا الأشقاء بدعم مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن "قوة مصر من قوة العرب، وأى مخاطر على مصر ستتعرض الأمة العربية للمخاطر"، ثم سخر خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، من هاشتاج يطالب بإعدامه/ مشيرا إلى أنه دشن عبر من أسماهم "أعداء الوطن"، قائلا: "بكرة هجيب شحنة قلل وأروح التحرير"، مضيفا: "بيقولوا أول حاجة هيعملوها هيعدموني في ميدان التحرير الجمعة.. طيب أنا جاي التحرير وتعالوا راجل لراجل.. أنا مستنيكم لوحدي وعارف مش هشوف حد.. أنتم عايشين في الوهم".
السيسى

بالتعليم والصحة.. السيسي يوجه بالتركيز على التنمية البشرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام الجاري 2019-2020، إذ وجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة، واللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة في مخصصاتهما.
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