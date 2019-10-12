رسميا.. راموس الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب إسبانيا

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م

راموس

أصبح سيرجيو راموس، قائد ومدافع فريق ريال مدريد، رسميًا هو أكثر لاعب مشاركة في تاريخ منتخب إسبانيا بعد وصوله للمباراة رقم 168، متخطيًا رقم زميله إيكر كاسياس صاحب الـ167 مباراة. وتواجد راموس ضمن التشكيل الأساسي، الذي أعلن عنه روبرت مورينيو، لمنتخب الماتادور، لمواجهة مضيفه النرويجي، مساء اليوم السبت، ليتخطى بذلك رقم كاسياس بعد 14 عامًا من المشاركات الدولية. ويعتبر أندوني زوبيزاريتا، هو أول لاعب إسباني يصل إلى 100 مباراة دولية، ويأتي ترتيب أكثر اللاعبين الإسبان مشاركات دولية مع المنتخب على النحو التالي:

سيرجيو راموس (168)، إيكر كاسياس (167)، تشابي هرنانديز (133)، أندريس إنيستا (131)، أندوني زوبيزاريتا (126)، سيلفا (124)، سيرجيو بوسكيتس (115)، تشابي ألونسو (114)، فرناندو توريس، وسيسك فابريجاس (110)، راؤول جونزاليس (102)، وكارليس بويول (100). ويحل رفاق راموس ضيوفا على النرويج اليوم، بملعب "وليفال ستاديوم"،