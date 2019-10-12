رياضة

رسميا.. راموس الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب إسبانيا

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م
راموس
راموس
أصبح سيرجيو راموس، قائد ومدافع فريق ريال مدريد، رسميًا هو أكثر لاعب مشاركة في تاريخ منتخب إسبانيا بعد وصوله للمباراة رقم 168، متخطيًا رقم زميله إيكر كاسياس صاحب الـ167 مباراة. وتواجد راموس ضمن التشكيل الأساسي، الذي أعلن عنه روبرت مورينيو، لمنتخب الماتادور، لمواجهة مضيفه النرويجي، مساء اليوم السبت، ليتخطى بذلك رقم كاسياس بعد 14 عامًا من المشاركات الدولية. ويعتبر أندوني زوبيزاريتا، هو أول لاعب إسباني يصل إلى 100 مباراة دولية، ويأتي ترتيب أكثر اللاعبين الإسبان مشاركات دولية مع المنتخب على النحو التالي:
سيرجيو راموس (168)، إيكر كاسياس (167)، تشابي هرنانديز (133)، أندريس إنيستا (131)، أندوني زوبيزاريتا (126)، سيلفا (124)، سيرجيو بوسكيتس (115)، تشابي ألونسو (114)، فرناندو توريس، وسيسك فابريجاس (110)، راؤول جونزاليس (102)، وكارليس بويول (100). ويحل رفاق راموس ضيوفا على النرويج اليوم، بملعب "وليفال ستاديوم"،
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لائحة العقوبات الجديدة بالأهلي تطول «فتحي وجمعة»

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راموس‎

أولمبياد طوكيو 2020 حلم سيرجيو راموس

يخطط سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، مع منتخب إسبانيا. وبحسب صحيفة الإسبانية: «موندو ديبورتيفو» فإن راموس يهدف للحصول على الميدالية الذهبية مع اللاروخا، في الوقت الذي يمكنه فيه أيضًا التتويج بكأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الأول، للمرة الثالثة في مسيرته. وأشار التقرير إلى أن الأمر ما زال مجرد فكرة، لكنها تبدو جيدة بالنسبة للاتحاد الإسباني، لما يتمتع به راموس من خبرات. ولا يوجد ما يمنع راموس من الانضمام للمنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو تحت 23 عامًا، حيث تتيح لوائح البطولة ضم 3 لاعبين فوق السن.
راموس

راموس يعادل رقم بيكيه في دوري الأبطال

سجل سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، هدفًا في شباك كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو (معقل ريال مدريد)، ضمن مواجهات المجموعة الأولى، من منافسات بطولة دورى أبطال أوروبا، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن راموس واصل التسجيل في دوري أبطال أوروبا للموسم العاشر على التوالي، ليعادل رقم مواطنه جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، الذي يعتبر أول مدافع في تاريخ المسابقة الأوروبية يصل إلى هذا الرقم.
راموس

راموس: أتلتيكو مدريد لم يستحق التعادل معنا

أكد سيرجيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريدي الإسباني، أن مواجهة أتلتيكو مدريد في الديربي، كانت شاقة على المستوى البدني لكلا الفريقين، مشيرًا إلى أن فريقه خاض اللقاء بهدف الحصول على النقاط الثلاث، بعدما أغلق المساحات بشكل جيد على لاعبي الروخي بلانكوس، وتابع راموس في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة عبر قناة beIN SPORTS: «كانت لدينا فرصة تهديفية واضحة لكريم بنزيما، لكن التوفيق لم يحالفه، وأعتقد بشكل عام أننا كنا نستحق الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، خاصة أن أتلتيكو لم يكن لديه فرص خطيرة».
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كاسياس يكشف تطور حالته الصحية.. هل يعتزل؟

كشف الدولى الإسبانى إيكر كاسياس حارس بورتو البرتغالي وريال مدريد السابق عن استقرار حالته الصحية، بعدما عانى من أزمة قلبية أبعدته عن الملاعب الأشهر الأخيرة، إذ تعرض كاسياس في مايو الماضي لأزمة قلبية أثناء التدريبات نُقل على أثرها للمستشفى، وألزمته البقاء بعيدا عن المشاركة حتى شهر مارس المقبل، من أجل التأكد من إمكانية العودة للمشاركة أو اعتزال اللعبة تمامًا، وتحدث أيضا اليوم، عن عدم تقرير مصيره بالاعتزال، وأنه حال تأكد من قراره سيكون أول من يعلن عن ذلك.
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