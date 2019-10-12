استاد السلام يستضيف لقاء الزمالك وجينيراسيون

تحرير:كريم أحمد ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م

الزمالك وجينيراسيون

وافقت الجهات الأمنية بالقاهرة على إقامة مباراة الزمالك وفريق جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام بالقاهرة، يوم 24 أكتوبر الجاري، في حضور الجماهير، وتلقى اتحاد الكرة، اليوم السبت، موافقة من الأمن على استضافة المباراة بحضور 500 ألف مشجع. وقام اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وإخطاره بملعب المباراة اليوم، وهو آخر موعد في المهلة المحددة من "كاف" للزمالك بشأن تحديد ملعب المباراة.

كان رئيس الزمالك قد أعلن، مساء الجمعة، عن جلسة جمعته مع بعض القيادات الأمنية من أجل إنهاء أزمة ملعب مباراة فريقه أمام جينيراسيون السنغالي، وأكد أن الزمالك أخطر "كاف" في بداية البطولة بأن الملاعب الخاصة به هي استاد القاهرة أو بتروسبورت أو برج العرب، وبعد استبعاد الملعب الأخير بسبب أزمة المباراة، فإن