رياضة

استاد السلام يستضيف لقاء الزمالك وجينيراسيون

تحرير:كريم أحمد ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م
الزمالك وجينيراسيون
الزمالك وجينيراسيون
وافقت الجهات الأمنية بالقاهرة على إقامة مباراة الزمالك وفريق جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام بالقاهرة، يوم 24 أكتوبر الجاري، في حضور الجماهير، وتلقى اتحاد الكرة، اليوم السبت، موافقة من الأمن على استضافة المباراة بحضور 500 ألف مشجع. وقام اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وإخطاره بملعب المباراة اليوم، وهو آخر موعد في المهلة المحددة من "كاف" للزمالك بشأن تحديد ملعب المباراة.
كان رئيس الزمالك قد أعلن، مساء الجمعة، عن جلسة جمعته مع بعض القيادات الأمنية من أجل إنهاء أزمة ملعب مباراة فريقه أمام جينيراسيون السنغالي، وأكد أن الزمالك أخطر "كاف" في بداية البطولة بأن الملاعب الخاصة به هي استاد القاهرة أو بتروسبورت أو برج العرب، وبعد استبعاد الملعب الأخير بسبب أزمة المباراة، فإن
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لائحة العقوبات الجديدة بالأهلي تطول «فتحي وجمعة»

وضع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لائحة عقوبات جديدة للاعبين بالتنسيق مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وعدل بعض العقوبات داخل اللائحة القديمة، وهو الأمر الذي طلبه السويسري تنفيذه مؤخرا.. وعلمت "التحرير" أن فايلر وضع لائحة بخصوص التأخير عن المران، وهو ما تم تطبيقه خلال الأيام الماضية، إذ اتفق مع عبد الحفيظ تواجد أحد إداريي الفريق في غرف الملابس وتدوين أسماء اللاعبين المتأخيرين عن موعد التجمع، مقررا موعد الحضور في الرابعة عصرا، على |ن يبدأ المران في الخامسة مساء.
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تعرف على تصنيف فرق دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام قرعتها مساء غد الأربعاء في مقر الكاف بالقاهرة، ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الأهلي يأتي في التصنيف الأول إلى جانب الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي والوداد المغربي، وتم وضع الفريق المتأهل من بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في التصنيف الثاني، لينتظر المتأهل من بينهما خلال اللقاء الذي يقام يوم 24 أكتوبر الجاري.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي "كاف"، أن الاتجاه الأقرب حتى الآن داخل الاتحاد هو إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد السلام بالقاهرة بدون حضور جمهور. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة للتحرير أنه سيتم وضع اسم الفريقين (الزمالك/ جينيراسيون) في قرعة دور المجموعات بالبطولة المقرر إقامتها غدًا الأربعاء بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم وضع الفريقين ضمن التصنيف الثاني ومن يفوز بالمباراة سيكون ضمن المجموعة التي ستسفر عنها القرعة.
الزمالك

جينيراسيون: سنلجأ للمحكمة الرياضية في أزمة الزمالك

كشف موسى سار محامي، نادي جينيراسيون فوت السنغالي، أن الأخير سيلجأ إلى المحكمة الرياضية، في حالة عدم وجود حل لأزمة فريقه مع الزمالك، حول مواجهة الإياب في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، جاء ذلك في تصريحات لموقع "ويوسبورت" السنغالي: "طلبت إدارة نادي جينيراسيون فوت مني التدخل لحل الأزمة والدفاع عن حقوق النادي، وإن لم يكن هناك حل مناسب بالنسبة لنا سنلجأ مباشرة إلى المحكمة الرياضية، أهم شيء يجب أن نتذكره حاليًا هو أن جينيراسيون لديه حق يريد الحصول عليه، لأن نقل المباراة لا يتوافق مع قواعد الاتحاد الإفريقي لسببين".
الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

الجبلاية ترد على خطاب الكاف في أزمة الزمالك

أكد اتحاد الكرة المصري، على موقفه الثابت والداعم لكل الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية، إضافة إلى التزامه التام بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بصالح الوطن، كما أن العلاقة الوطيدة التي تجمع الاتحاد المصري بالاتحادات القارية والإقليمية محل اهتمام وحرص من جميع المسئولين في الدولة، وعلى هذا الأساس لم يكن أمام الاتحاد خيار آخر وفق ما ورد إليه من مكاتبات من الجهات المعنية بعدم إقامة مباريات بحضور جماهيري الأسبوع الماضي سوى باستاد برج العرب، بعد نجاحه في استضافة نهائي كأس مصر ومباراة السوبر بحضور جماهيري.
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