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إعدام 9 مدنيين.. جرائم العدوان التركي على سوريا تفضح النوايا

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ م
قوات تركية
قوات تركية
?العدوان التركي على سوريا، يبدو أنه سيكون أكثر وحشية مما يتخيل البعض، وأن نوايا التطهير العرقي للأكراد لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدأت تترجمها ممارسات قواته والجماعات المسلحة الموالية له على أرض الواقع، ما يكشف بوضوح عن الوجه الأقبح للغزو التركي على شمال شرق سوريا، والذي عبر عنه قيام مسلحين سوريين موالين لأنقرة بـ"إعدام" تسعة مدنيين رميا بالرصاص، وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، لـ"الحرة" اليوم، إن "المدنيين التسعة أعدموا خلال ثلاثة حوادث متفرقة في جنوب مدينة تل أبيض"، مشيرا إلى أن بينهم رئيسة حزب كردي محلي.
وكشف مدير المرصد، عن هوية الجماعات التي يتنمي لها الأشخاص الذين نفذوا عملية الإعدام، مشيرا إلى أنهم يتبعون فصيليين يطلقان على نفسيهما اسم "أحرار الشرقية" و"السلطان مراد"، موضحا أن "هؤلاء المسلحين سيطروا على طريق رئيسي في المنطقة لعدة ساعات ونفذوا عدة عمليات إعدام خلال تلك الفترة".وأفاد مجلس سوريا الديمقراطية،
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صحف-سودانية

الصحف العربية: العقوبات تنتظر تركيا بعد غزو سوريا

تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، العملية العسكرية التركية في سوريا بعد الانسحاب الأمريكي، وطالعتنا الصحف على التوجه الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا، كما استعرضت الانفجار الذي شهدته ناقلة إيرانية. في افتتاحيتها تحت عنوان "معارك عنيفة شرق الفرات.. وترامب يسمح بمعاقبة أنقرة" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أفاد أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع على أمر تنفيذي يسمح بتنفيذ عقوبات جديدة مهمة للغاية ضد تركيا، في حال لم تلتزم أنقرة بالخطوط التي حددها ترامب للهجوم العسكري في شمال شرقي سوريا.
قصف-سوريا

إيران: هجوم تركيا على سوريا ليس الطريق لإزالة مخاوف أنقرة

قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إن الهجوم التركي على سوريا ليس الطريق لإزالة مخاوف تركيا الأمنية الحدودية. وأضاف ظريف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس، "أن ما نحتاجه اليوم هو الحوار الداخلي السوري وصياغة الدستور السوري الجديد والانتخابات القادمة التي نأمل أن تُجرى في عام 2021". وتابع: "أعتقد بأن تشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد يعد خطوة أولى ومهمة ينبغي أن تتبعها إجراءات جادة من ضمنها خفض التوتر"، مشيرًا إلى أن طهران تتفهم مطلب تركيا لتوفير الأمن على حدودها الجنوبية، غير أنه قال إن الأمن لا يمكن توفيره عبر الهجوم على سوريا.?
العدوان -التركي -على -سوريا

أنباء عن إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين في قصف تركي بسوريا

أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، أن القوات التركية أطلقت النيران على أراضٍ قريبة من تمركز القوات الأمريكية الخاصة قرب مدينة عين العرب "كوباني" في سوريا، خلال اعتدائها الأخير على الأراضي السورية، وأوضحت القناة أن المدفعية التركية أطلقت النيران على بعد أمتار من تمركز خاص بالقوات الخاصة الأمريكية شمالي سوريا، فيما أشارت "العربية"، إلى أنه تواردت أنباء حول إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين. وكان مسؤول أمريكي قد أكد إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية بجوار عين العرب، بينما لم ترد بعد أنباء مؤكدة حول عدد الإصابات.
قوات-امريكية

أمريكا تعلن إرسال عدد كبير من قواتها إلى السعودية

أعلنت وزراة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، إرسال عدد كبير من القوات إلى المملكة العربية السعودية، لمواجهة التهديدات الإيرانية لأمن منطقة الخليج، بعدما أثبتت الأدلة وقوف طهران وراء الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في بقيق والخريص، في الرابع عشر من سبتمبر الماضي، وأوضح النتاجون، في بيان رسمي، أنه سيتم نشر 3 آلاف جندي أمريكي إضافي في السعودية، مشيرا إلى أن القوات التي سيتم نشرها، تشمل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية، بحسب رويترز.
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سامح-شكرى (2)

مصر في طليعة المواجهة.. كلمة شكري أمام الدول العربية عن العدوان التركي

?أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الادعاءات التركية التي تحاول تبرير هذا العدوان السافر على سوريا بوصفه موجهاً ضد الإرهاب، لا تؤكد على شيء سوى تهافت منطق النظام التركي، الذي يحاول خلط الأوراق، ويريد التعمية على احتضانه للإرهاب ورعايته وتوظيفه ضد دول المنطقة وشعوبها، جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية، أمام مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ لمناقشة العدوان التركي على سوريا الذي عقد اليوم السبت بالقاهرة.
الموقع

شكري ونظيريه الأردني والبحريني يبحثان عدوان تركيا

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، التطورات الخاصة بالعدوان التركي على سوريا، وتبعات تلك الخطوة الخطيرة على وحدة سوريا ومسار العملية السياسية هناك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تم التباحث حول سبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها. وتعقد المباحثات قبل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا.
العدوان -التركي -على -سوريا

أنباء عن إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين في قصف تركي بسوريا

أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، أن القوات التركية أطلقت النيران على أراضٍ قريبة من تمركز القوات الأمريكية الخاصة قرب مدينة عين العرب "كوباني" في سوريا، خلال اعتدائها الأخير على الأراضي السورية، وأوضحت القناة أن المدفعية التركية أطلقت النيران على بعد أمتار من تمركز خاص بالقوات الخاصة الأمريكية شمالي سوريا، فيما أشارت "العربية"، إلى أنه تواردت أنباء حول إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين. وكان مسؤول أمريكي قد أكد إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية بجوار عين العرب، بينما لم ترد بعد أنباء مؤكدة حول عدد الإصابات.
اردوغان-وترامب (1)

بعد غزو سوريا.. تركيا على بعد خطوات من جحيم اقتصادي

بدا غزو أنقرة لمواقع شمال وشرق سوريا، بمثابة فصل جديد للأزمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وهو الأمر الذي قد يُشكل تهديدًا واضحًا على المستوى الاقتصادي والسياسي لأنقرة في المستقبل القريب. الرئيس الأمريكي يدرك مدى قدرته على إيلام تركيا بشكل عام، وعلى المستوى الاقتصادي بالأخص، لا سيما أنه له تجربة سابقة على مدى العام الماضي، لم تستطع حتى الآن أنقرة أن تستفيق من ضرباتها، رغم مرور ما يزيد على عام كامل على الضربات الاقتصادية لتركيا.
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