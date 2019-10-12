رياضة

عقوبات رادعة من إيهاب جلال على ثنائي المصري

تحرير:علي الزيني ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ م
ايهاب جلال
ايهاب جلال
قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، خصم مبلغ 250 ألف جنيه من محمود حمد لاعب الفريق، وإيقافه عن التدريبات مع الفريق الأول لمدة شهر، بسبب طرده خلال مواجهة نظيره فريق وادي دجلة الودية، التي أقيمت مساء أمس الجمعة، وخسرها الفريق الساحلي بهدفين لهدف، ضمن استعدادات الفريقين لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعد فترة التوقف الدولي، وتم تغريم اللاعب الشاب أحمد عادل الملقب بميسي، مبلغ 50 ألف جنيه وإيقافه عن التدريبات لمدة شهر.
ووقعت العقوبة على محمود حمد، بسبب سلوكه السيئ خلال مباراة وادي دجلة الودية، واعتراضه على التحكيم وهو ما أدى إلى تعرضه للحصول على البطاقة الحمراء، أما أحمد عادل بسبب سوء سلوكه مع زملائه ودخوله في أكثر من مشادة خلال المباراة. ويحتل فريق المصري المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 4
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صالح-جمعة

لائحة العقوبات الجديدة بالأهلي تطول «فتحي وجمعة»

وضع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لائحة عقوبات جديدة للاعبين بالتنسيق مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وعدل بعض العقوبات داخل اللائحة القديمة، وهو الأمر الذي طلبه السويسري تنفيذه مؤخرا.. وعلمت "التحرير" أن فايلر وضع لائحة بخصوص التأخير عن المران، وهو ما تم تطبيقه خلال الأيام الماضية، إذ اتفق مع عبد الحفيظ تواجد أحد إداريي الفريق في غرف الملابس وتدوين أسماء اللاعبين المتأخيرين عن موعد التجمع، مقررا موعد الحضور في الرابعة عصرا، على |ن يبدأ المران في الخامسة مساء.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

استاد السلام يستضيف لقاء الزمالك وجينيراسيون

وافقت الجهات الأمنية بالقاهرة على إقامة مباراة الزمالك وفريق جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام بالقاهرة، يوم 24 أكتوبر الجاري، في حضور الجماهير، وتلقى اتحاد الكرة، اليوم السبت، موافقة من الأمن على استضافة المباراة بحضور 500 ألف مشجع. وقام اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وإخطاره بملعب المباراة اليوم، وهو آخر موعد في المهلة المحددة من "كاف" للزمالك بشأن تحديد ملعب المباراة.
راموس‎

رسميا.. راموس الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب إسبانيا

أصبح سيرجيو راموس، قائد ومدافع فريق ريال مدريد، رسميًا هو أكثر لاعب مشاركة في تاريخ منتخب إسبانيا بعد وصوله للمباراة رقم 168، متخطيًا رقم زميله إيكر كاسياس صاحب الـ167 مباراة. وتواجد راموس ضمن التشكيل الأساسي، الذي أعلن عنه روبرت مورينيو، لمنتخب الماتادور، لمواجهة مضيفه النرويجي، مساء اليوم السبت، ليتخطى بذلك رقم كاسياس بعد 14 عامًا من المشاركات الدولية. ويعتبر أندوني زوبيزاريتا، هو أول لاعب إسباني يصل إلى 100 مباراة دولية، ويأتي ترتيب أكثر اللاعبين الإسبان مشاركات دولية مع المنتخب على النحو التالي:
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طارق-حامد

طارق حامد: طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى

وجه طارق حامد لاعب الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمتواجد حاليًا في معسكر منتخبنا الوطنى، المقيم حاليًا في الإسكندرية لمواجهة منتخب بتسوانا وديا يوم الاثنين المقبل على استاد برج العرب، ضمن استعدادات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لخوض الجولتين الأولى والثانية من تصفيات التأهيل لكأس أفريقيا 2021، أمام منتخبي كينيا وجزر القمر خلال نوفمبر المقبل، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "انستجرام"، قائلًا:"انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل. ولن أصمت مرة أخرى".
ناصر-ماهر

ناصر ماهر عن العودة للأهلي: هدفي اللعب بشكل مستمر

أكد ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن فوز فريقه على فريق إنبي، مجرد بداية لطريق الانتصارات، مشيرًا إلى أن لديه الكثير ليقدمه مع الفريق السكندري، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، قائلًا: "نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وجهاز فني محترم ومجلس إدارة يوفر لنا كل شيء، ولا يزال لدينا الكثير لنقدمه في بطولة الدوري، الفوز في مباراة اليوم أمام إنبي، كان مهمًا للغاية و نستحق ذلك، وما زال لدي الكثير لأقدمه مع الفريق خلال الفترة القادمة".
ميتشو

ميتشو يحذر لاعبي الزمالك من خدعة جينيراسيون

حذر المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للزمالك، لاعبي الفارس الأبيض من مفاجأة جينيراسيون فوت السنغالي، مؤكدًا أن الاستعداد للمباراة يسير بشكل طبيعي، مطالبا إياهم بالتركيز وعدم الانشغال بالأحداث التي تدور بخصوص المباراة. جاء ذلك خلال المعسكر الحالي ببرج العرب استعدادًا لمواجهة إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلا: "حضور الفريق السنغالي وارد في أي وقت، وعليكم أن تكونوا في كامل تركيزكم وجاهزيتكم من أجل خوض المباراة".
جينيراسيون فوت

جينيراسيون يغيب عن الاجتماع الفني لمباراة الزمالك

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب، وحضر مندوب الفارس الأبيض الاجتماع الفني، بينما غاب عنه ممثل الفريق السنغالي، وحضر المراقب التشادي قدري صالح، إلى جانب الحكم المالي محمدو كيتا، وسجل مراقب المباراة غياب مندوب الفريق الضيف عن الاجتماع الفني، كما تم الاتفاق على ارتداء الزمالك اللون الأبيض بشكل طبيعي، وأن يحضر الفريق فى الملعب في تمام الساعة السادسة مساءً.
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