عقوبات رادعة من إيهاب جلال على ثنائي المصري

تحرير:علي الزيني ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ م

ايهاب جلال

قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، خصم مبلغ 250 ألف جنيه من محمود حمد لاعب الفريق، وإيقافه عن التدريبات مع الفريق الأول لمدة شهر، بسبب طرده خلال مواجهة نظيره فريق وادي دجلة الودية، التي أقيمت مساء أمس الجمعة، وخسرها الفريق الساحلي بهدفين لهدف، ضمن استعدادات الفريقين لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعد فترة التوقف الدولي، وتم تغريم اللاعب الشاب أحمد عادل الملقب بميسي، مبلغ 50 ألف جنيه وإيقافه عن التدريبات لمدة شهر.

ووقعت العقوبة على محمود حمد، بسبب سلوكه السيئ خلال مباراة وادي دجلة الودية، واعتراضه على التحكيم وهو ما أدى إلى تعرضه للحصول على البطاقة الحمراء، أما أحمد عادل بسبب سوء سلوكه مع زملائه ودخوله في أكثر من مشادة خلال المباراة. ويحتل فريق المصري المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 4