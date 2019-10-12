رياضة

معلول وساسي يشاركان في تعادل تونس مع الكاميرون

تحرير:علي الزيني ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م
معلول وساسي
معلول وساسي
حسم التعادل السلبي مواجهة المنتخب التونسي الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب الكاميرون، الودية التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب رادس، ضمن استعدادات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، والتي تقام في الكاميرون، وشهدت المباراة مشاركة ثلاثي الدوري المصري علي معلول الظهير الأيسر للأهلي، وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، وعمر لعيوني مهاجم بيراميدز، بينما جلس حمدي النقاز الظهير الأيمن للفارس الأبيض، على مقاعد البدلاء، ولم يشارك في أحداث اللقاء.
وشارك الثنائي، علي معلول وفرجاني ساسي، في المباراة من بدايتها حتى النهاية، في المقابل جلس عمر لعيوني مهاجم بيراميدز، على مقاعد البدلاء أولا قبل أن يشارك في الدقيقة 74 بدلا من طه ياسين. وفي الدقيقة 55، حصل فرجاني ساسي على ركلة جزاء بعد مهارة كبيرة داخل منطقة جزاء الكاميرون، وفشل طه ياسين الخنيسي في
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منتخب مصر لكرة الطائرة

مصر تخسر أمام تونس في مونديال الطائرة

تكبد المنتخب الوطني لكرة الطائرة خسارة جديدة، اليوم الأحد، في بطولة العالم لكرة الطائرة التي تختتم منافستها الثلاثاء المقبل في اليابان، وذلك بعد السقوط أمام تونس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وحسمت تونس الشوط الأول بنتيجة (25- 23)، وتمكن المنتخب الوطني من معادلة النتيجة بالفوز بالشوط الثاني بنتيجة (25- 14)، قبل أن تحسم تونس الشوطين الثالث والرابع بنتيجة (25- 17) و(25- 18) على الترتيب، ليحقق نسور قرطاج الانتصار الأول لهم في البطولة، ورفعت تونس بهذا الانتصار رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الـ11.
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مرتضى منصور يكشف كواليس حديثه مع البدري عن طارق حامد

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل حديثه مع حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب التغريدة الغامضة التي نشرها طارق حامد، لاعب القلعة البيضاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وكتب: «انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني.. طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى»، قبل أن يوضح وكيله أسباب ما كتبه، وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: «لن أتحدث كثيرًا عن طارق حامد بعدما أوضح وكيله الحقيقة وأنه لم يقصد الزمالك».
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مرتضى منصور: الجنايني سلم «كفنه» للأهلي

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لم يوجه أي إساءة إلى النادي الأهلي من قبل، موضحًا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أنه يحترم جماهير ومسؤولي الفريق. وتابع مرتضى منصور: «غير راضٍ عن تسليم عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، درع الدوري للنادي الأهلي. لم أسئ قط إلى الأهلي من قبل، فهو نادي مبادئ، ولكن محمود الخطيب أهدرها»، وأكد: «أحمد وأمير مرتضى وإسماعيل يوسف كانوا كوماندوز بعدما تعاقدوا مع عبد الله السعيد من قلب النادي الأهلي».
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رسالة من مرتضى منصور لفرجاني ساسي وأوباما

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى التونسي فرجاني ساسي، ويوسف إبراهيم (أوباما)، لاعبي القلعة البيضاء، عقب خسارة فريقه أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب «برج العرب»، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج أبناء الجزيرة باللقب الحادي عشر في تاريخه، وجاءت رسالة مرتضى خلال تصريحاته لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
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مرتضى منصور: خسرنا أمام الأهلي بسبب ميتشو

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن خسارة القلعة البيضاء أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج أبناء الجزيرة باللقب الحادي عشر في تاريخه، وأكد مرتضى منصور: «خسرنا بسبب خطأ في التشكيل، ولدينا لاعبون بحاجة إلى الحصول على راحة وأولهم أوباما، سواء كان مجهدا أو شبعان من الكرة، وفرجاني ساسي لم يظهر بالمستوى المعتاد».
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مران الأهلي.. تقسيمة قوية وجلسة بين فايلر وعبد الحفيظ

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على استاد مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة، بعد عودة البعثة فجرا، من غينيا، وذلك لبدء التحضير لمواجهة الزمالك في كأس السوبر، وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قبل انطلاق مران الفريق، وتحدث في حضور المترجم، عن ترتيبات للمرحلة المقبلة وكافة الأمور المتعلقة بالجانب الإداري قبل معسكر الفريق الأحمر في برج العرب بالإسكندرية.
رينيه فايلر

طلب عاجل من فايلر قبل موقعة السوبر أمام الزمالك

طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة رينيه فايلر، من الجهاز الإداري تجهيز عدة تسجيلات لمباريات الزمالك من أجل دراستها جيدا للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، استعدادًا للموقعة المنتظرة بين الفريق الأول للمارد الأحمر أمام نظيره التقليدي الأبيض، في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش في برج العرب، ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني عدة محاضرات فنية مع اللاعبين لشرح طريقة وأسلوب لعب المنافس قبل المواجهة المرتقبة بينهما.
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