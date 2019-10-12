معلول وساسي يشاركان في تعادل تونس مع الكاميرون

تحرير:علي الزيني ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م

معلول وساسي

حسم التعادل السلبي مواجهة المنتخب التونسي الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب الكاميرون، الودية التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب رادس، ضمن استعدادات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، والتي تقام في الكاميرون، وشهدت المباراة مشاركة ثلاثي الدوري المصري علي معلول الظهير الأيسر للأهلي، وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، وعمر لعيوني مهاجم بيراميدز، بينما جلس حمدي النقاز الظهير الأيمن للفارس الأبيض، على مقاعد البدلاء، ولم يشارك في أحداث اللقاء.

وشارك الثنائي، علي معلول وفرجاني ساسي، في المباراة من بدايتها حتى النهاية، في المقابل جلس عمر لعيوني مهاجم بيراميدز، على مقاعد البدلاء أولا قبل أن يشارك في الدقيقة 74 بدلا من طه ياسين. وفي الدقيقة 55، حصل فرجاني ساسي على ركلة جزاء بعد مهارة كبيرة داخل منطقة جزاء الكاميرون، وفشل طه ياسين الخنيسي في

وشارك الثنائي، علي معلول وفرجاني ساسي، في المباراة من بدايتها حتى النهاية، في المقابل جلس عمر لعيوني مهاجم بيراميدز، على مقاعد البدلاء أولا قبل أن يشارك في الدقيقة 74 بدلا من طه ياسين.



وفي الدقيقة 55، حصل فرجاني ساسي على ركلة جزاء بعد مهارة كبيرة داخل منطقة جزاء الكاميرون، وفشل طه ياسين الخنيسي في تحويل الركلة بنجاح، لتصطدم في القائم الأيسر للحارس الكاميروني.



ويوجد منتخب تونس في المجموعة العاشرة برفقة منتخبات ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية، حيث يبدأ مشواره بمواجهة المنتخب الليبي، في الجولة الأولى من دور المجموعات، في المقابل يقع المنتخب الكاميروني في المجموعة السادسة برفقة منتخبات كاب فيردي وموزمبيق ورواندا.