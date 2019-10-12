النيابة تكشف كواليس مقتل «شهيد الشهامة» في المنوفية

النائب العام احال المتهمون الثلاثة بقتل "شهيد الشهامة" إلى محاكمة جنائية عاجلة.. النيابة العامة أسندت للمتهمين اتهامات بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م

شهيد الشهامة في المنوفية

أحال النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين محبوسين، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد في القضية المتداولة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" بمحافظة المنوفية، وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن حقيقة الواقعة؛ والتي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قبل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثارت غضب المتهم.

أوضحت التحقيقات أن المتهم أرسل إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد ووعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاو وعبوات بها مواد حارقة للعيون -مصنعة أساسًا للدفاع عن النفس-، وتخيروا يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر موعدًا لذلك.وجاء في التحقيقات أن المتهمين محمد راجح وإسلام عواد،