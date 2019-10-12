لائحة العقوبات الجديدة بالأهلي تطول «فتحي وجمعة»

تحرير:أحمد سعيد ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م

صالح جمعة

وضع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لائحة عقوبات جديدة للاعبين بالتنسيق مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وعدل بعض العقوبات داخل اللائحة القديمة، وهو الأمر الذي طلبه السويسري تنفيذه مؤخرا.. وعلمت "التحرير" أن فايلر وضع لائحة بخصوص التأخير عن المران، وهو ما تم تطبيقه خلال الأيام الماضية، إذ اتفق مع عبد الحفيظ تواجد أحد إداريي الفريق في غرف الملابس وتدوين أسماء اللاعبين المتأخيرين عن موعد التجمع، مقررا موعد الحضور في الرابعة عصرا، على |ن يبدأ المران في الخامسة مساء.

وغرم فايلر الثنائي صالح جمعة وأحمد فتحي، لاعبا النادي الأهلي، بسبب تأخيرهم عن المران خلال الفترة الماضية، وأكد على اللاعبين أن أي لاعب سيخرج عن النظام الذي تم وضعه للفريق فهو معرض للغرامة وأن أداءه في التدريبات أو المباريات لن يشفع له، وطلب احترام الأسس والقواعد التي تم الاتفاق عليها. جاء القرار بعد