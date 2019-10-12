رياضة

لائحة العقوبات الجديدة بالأهلي تطول «فتحي وجمعة»

تحرير:أحمد سعيد ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م
صالح جمعة
صالح جمعة
وضع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لائحة عقوبات جديدة للاعبين بالتنسيق مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وعدل بعض العقوبات داخل اللائحة القديمة، وهو الأمر الذي طلبه السويسري تنفيذه مؤخرا.. وعلمت "التحرير" أن فايلر وضع لائحة بخصوص التأخير عن المران، وهو ما تم تطبيقه خلال الأيام الماضية، إذ اتفق مع عبد الحفيظ تواجد أحد إداريي الفريق في غرف الملابس وتدوين أسماء اللاعبين المتأخيرين عن موعد التجمع، مقررا موعد الحضور في الرابعة عصرا، على |ن يبدأ المران في الخامسة مساء.
وغرم فايلر الثنائي صالح جمعة وأحمد فتحي، لاعبا النادي الأهلي، بسبب تأخيرهم عن المران خلال الفترة الماضية، وأكد على اللاعبين أن أي لاعب سيخرج عن النظام الذي تم وضعه للفريق فهو معرض للغرامة وأن أداءه في التدريبات أو المباريات لن يشفع له، وطلب احترام الأسس والقواعد التي تم الاتفاق عليها. جاء القرار بعد
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عقوبات رادعة من إيهاب جلال على ثنائي المصري

قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، خصم مبلغ 250 ألف جنيه من محمود حمد لاعب الفريق، وإيقافه عن التدريبات مع الفريق الأول لمدة شهر، بسبب طرده خلال مواجهة نظيره فريق وادي دجلة الودية، التي أقيمت مساء أمس الجمعة، وخسرها الفريق الساحلي بهدفين لهدف، ضمن استعدادات الفريقين لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعد فترة التوقف الدولي، وتم تغريم اللاعب الشاب أحمد عادل الملقب بميسي، مبلغ 50 ألف جنيه وإيقافه عن التدريبات لمدة شهر.
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استاد السلام يستضيف لقاء الزمالك وجينيراسيون

وافقت الجهات الأمنية بالقاهرة على إقامة مباراة الزمالك وفريق جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام بالقاهرة، يوم 24 أكتوبر الجاري، في حضور الجماهير، وتلقى اتحاد الكرة، اليوم السبت، موافقة من الأمن على استضافة المباراة بحضور 500 ألف مشجع. وقام اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وإخطاره بملعب المباراة اليوم، وهو آخر موعد في المهلة المحددة من "كاف" للزمالك بشأن تحديد ملعب المباراة.
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رسميا.. راموس الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب إسبانيا

أصبح سيرجيو راموس، قائد ومدافع فريق ريال مدريد، رسميًا هو أكثر لاعب مشاركة في تاريخ منتخب إسبانيا بعد وصوله للمباراة رقم 168، متخطيًا رقم زميله إيكر كاسياس صاحب الـ167 مباراة. وتواجد راموس ضمن التشكيل الأساسي، الذي أعلن عنه روبرت مورينيو، لمنتخب الماتادور، لمواجهة مضيفه النرويجي، مساء اليوم السبت، ليتخطى بذلك رقم كاسياس بعد 14 عامًا من المشاركات الدولية. ويعتبر أندوني زوبيزاريتا، هو أول لاعب إسباني يصل إلى 100 مباراة دولية، ويأتي ترتيب أكثر اللاعبين الإسبان مشاركات دولية مع المنتخب على النحو التالي:
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صالح جمعة يغيب عن مران الغائبين من لقاء كانو سبورت

خاضت مجموعة اللاعبين الغائبين عن معسكر النادي الأهلي، المقرر انطلاقه اليوم بالإسكندرية، مرانا قويا صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة. وقاد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني، مران اللاعبين الغائبين عن المعسكر وهم سعد سمير وعلي معلول وجيرالدو ومحمد محمود وحسين السيد وعمار حمدي ومصطفى شوبير وأحمد طارق ومحمد عبد المنعم. ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية اليوم الساعة الثانية ظهرا للدخول في معسكر مغلق في برج العرب استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامتها مساء غد السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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مران الأهلي.. تعليمات خاصة لصبحي وفقرة لإنهاء الفرص

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، مساء اليوم الخميس، على استاد مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، ضمن مباريات الإياب بالدور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وخصص توماس بينكيل، مخطط الأحمال للفريق، فقرة تدريبية خاصة لمدة 30 دقيقة وذلك من أجل رفع الحالة البدنية للاعبين، وبدأت الفقرة بتدريبات لرفع القوة البدنية والجسمانية للاعبين، واختتم الفقرة بتدريبات لنقل الكرة بشكل سريع في وضع الحركة.
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الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد مرتضى منصور

أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، يطلب فيها التحقيق واتخاذ ما يلزم من عقوبات وفقًا للوائح تجاه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب قيام الأخير بسب مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية لملعب برج العرب عقب نهاية مباراة السوبر والتي جرت فعالياتها مساء الجمعة الماضية. وأشار الأهلي في شكواه إلى أن رئيس الزمالك توجه بدون سبب نحو مجلس إدارة الأهلي ووجه السباب والشتائم التي يعاقب عليها القانون والتي لا تليق برئيس ناد كبير.
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الأهلي: نسعى لتحقيق طموحات وأحلام الجماهير

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني أغلق تماما صفحة مسابقة الدوري بمجرد الانتهاء من خوض مباراة سموحة والتي شهدت حصد أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق للدفاع عن لقبه والفوز بدرع الدوري للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي. وأوضح سيد عبد الحفيظ، أن التحضيرات لمباراة العودة أمام كانو سبورت المقرر لها مساء السبت المقبل على استاد السلام بدأت بعد مباراة سموحة مباشرة، مضيفًا: "تركيزنا بالكامل في الوقت الحالي تجاه مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا".
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