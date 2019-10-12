النائب العام يحيل قتلة «شهيد الشهامة» لمحاكمة عاجلة

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م

جنازة شهيد الشهامة

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنايية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وأوضحت تحقيقات النيابة العامة حقيقة الواقعة؛ التي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَل إحدى الفتيات؛ فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثارت غضب المتهم؛ فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله.

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطار بورود إشارة من مستشفى تلا المركزى بوصول «م. م. أ»، 18 سنة، طالب ثانوي، جثة هامدة، إثر إصابته بطعنات في العنق والبطن. وقال محمد البنا، والد الشاب محمود، إن ابنه قُتل على يد 3 شباب بمركز تلا في محافظة المنوفية بعد معاتبته لأحدهم

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطار بورود إشارة من مستشفى تلا المركزى بوصول «م. م. أ»، 18 سنة، طالب ثانوي، جثة هامدة، إثر إصابته بطعنات في العنق والبطن.



وقال محمد البنا، والد الشاب محمود، إن ابنه قُتل على يد 3 شباب بمركز تلا في محافظة المنوفية بعد معاتبته لأحدهم على مغازلة إحدى الفتيات في الشارع، موضحًا أنه في بادئ الأمر تلقى اتصالًا من زوجته تخبره بأن محمود تعرض لاعتداء وطعن بالبطن ونُقل للمستشفى، لكنه وجد نجله قد فارق الحياة.



وزار اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أسرة طالب الثانوي المتوفي بمدينة تلا، محمود محمد البنا، وقدم واجب العزاء لأهل المتوفي وقبّل أيدي الأبوين والجدة، مشددا على أن القانون سيتم تنفيذه بكل حسم وحزم قائلا: "لو المجرم أفلت من العقوبة هروح أقعد في البيت".







