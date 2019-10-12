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عاشق الحرية وصاحب القضية.. إحسان عبد القدوس في عيون السينمائين

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م
إحسان عبد القدوس
إحسان عبد القدوس
أقيم على هامش فعاليات الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اليوم السبت، ندوة للاحتفال بمئوية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، أدارتها الناقدة عزة هيكل والكاتبة الصحفية أمال عثمان مؤلفة كتاب "إحسان عبدالقدوس - عشق بلا ضفاف "، بحضور عدد من السينمائين منهم المنتج محسن علم الدين، والمخرج علي عبدالخالق، ومدير التصوير سمير فرج، والاعلامي إمام عمر، والفنانة وفاء عامر، والسيناريست مصطفى محرم، والمخرجة إنعام محمد علي والمنتج فاروق صبري.
في بداية الندوة قالت الكاتبة أمال عثمان، إن الأديب الراحل إحسان عبد القدوس قام بتشكيل جزء كبير من شخصيتها ووجدانها وعندما ذهبت لتعزية نجله محمد عبد القدوس، دخلت غرفة الأديب الراحل وانبهرت بما رأته. وأضافت أن رواياته عبرت عن حياته من خلال قصص بطلاته فمثلا في فيلم "أنا حرة"، هو البطل وكان يعيش مع عمته
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el camino film

El Camino يستكمل مهمة Breaking Bad على «نتفليكس»

بعد انتهاء المسلسل الشهير "Breaking Bad" في 2013، طرحت شبكة قنوات "نتفليكس" الأمريكية أمس تريلر فيلم El Camino ليستكمل أحداث المسلسل، وبعدها تصدر مؤشرات البحث خاصة على "تويتر"، بعد أن حقق مسلسل Breaking Bad من بطولة الثنائى الشهير آرون بول وبراين كرانستون، نجاحًا باهرًا خلال فترة عرضه من قبل، لذا كان ينتظر الملايين حول العالم هذا العمل الفنى. يعود جيسي بينكمان- شخصية خيالية في الفيلم قام بدورها الممثل الأمريكي آرون بول- بتحول كبير في شخصيته وحياته بعدما توفى معلمه والتر وايت- شخصية خيالية قام بدورها الممثل براين كرانستون.
النجمة- الفرنسية -ناتالي -باي (2)

أحب مصر كثيرا.. رسالة ناتالي باي لـ«الإسكندرية السينمائي»

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، تسليم المنتجة الفرنسية ماري فرانس بيرير، درع تكريم النجمة الفرنسية ناتالي باي، التي اعتذرت عن حضور حفل تكريمها بالدورة الـ35 لأسباب صحية. وأكدت ناتالي باي خلال رسالة بعثتها لإدارة المهرجان، أنها كانت ترغب في زيارة مصر، التي تحبها كثيرا، متمنية من إدارة المهرجان أن تكون مدعوة بالدورة القادمة، خاصة لما سمعته عن مصر عموما ومدينة الإسكندرية بشكل خاص.
مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير (1)

وقفة لفناني 30 دولة للتنديد بالإرهاب على هامش مهرجان الإسكندرية

نظمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 35 اليوم الجمعة، وقفة لمجموعة من فناني مصر و30 دولة مشاركة بالمهرجان على شاطئ المنتزه شرق الاسكندرية؛ للتنديد بالإرهاب والإدمان. وتهدف الوقفة إلى التأكيد على دور الفن والفنانين في مواجهة قضايا المجتمع السياسية والاجتماعية، والتنديد بكل جرائم العنف والإرهاب.
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النجمة- الفرنسية -ناتالي -باي (2)

أحب مصر كثيرا.. رسالة ناتالي باي لـ«الإسكندرية السينمائي»

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، تسليم المنتجة الفرنسية ماري فرانس بيرير، درع تكريم النجمة الفرنسية ناتالي باي، التي اعتذرت عن حضور حفل تكريمها بالدورة الـ35 لأسباب صحية. وأكدت ناتالي باي خلال رسالة بعثتها لإدارة المهرجان، أنها كانت ترغب في زيارة مصر، التي تحبها كثيرا، متمنية من إدارة المهرجان أن تكون مدعوة بالدورة القادمة، خاصة لما سمعته عن مصر عموما ومدينة الإسكندرية بشكل خاص.
النجوم يتألقون في حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي-6

يبدأ غدا.. تفاصيل الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية

تنطلق، غدا الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتى تقام بمحافظة الإسكندرية تحت شعار «السينما والتجريب»، برئاسة الناقد الأمير أباظة، خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر، وقد اختارت إدارة المهرجان دولة إسبانيا ضيف شرف هذه الدورة التي تحمل اسم النجمة نبيلة عبيد، التى سيتم تكريمها إلى جوار عدد من الأسماء المصرية والعربية، وهم الفنان محمود قابيل، والمخرج محمد فاضل، واسم الناقد أحمد رأفت بهجت، والممثل اللبناني رفيق على أحمد، والمخرج التونسي رشيد فرشيو.
مهرجان الإسكندرية السينمائي-15

محيي إسماعيل عضو لجنة تحكيم بـ«الإسكندرية السينمائي»

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، المقرر انطلاق فعاليات دورته الـ35 خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجاري، اليوم السبت، عن اختيار النجم محيى إسماعيل لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية. ويعد "إسماعيل" أحد الفنانين الذين يتميزون بتقديم الأدوار الصعبة المركبة وتجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصًا في هذه الأدوار الصعبة والمركبة حتى أُطلق عليه لقب "رائد وملك السيكودراما في مصر"، وقدم مؤخرًا شخصية من الشخصيات المحورية في فيلم "الكنز" الذي كتبه السيناريست عبد الرحيم كمال، وهي شخصية "الكاهن".
فاطمة عادل

«بين بحرين» يواجه المجتمع بقضايا المرأة في السينمات 16 أكتوبر

تستعد السينمات المصرية، لعرض فيلم "بين بحرين"، بداية من يوم 16 أكتوبر الجاري، بعد سلسلة من الجولات خاضها في المهرجانات العربية والأوروبية والدولية، ونشرت صفحة الفيلم الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، الإعلان الترويجي الرسمي له، مشيرة إلى أن الفيلم نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة أكسير وشركاء التنمية، إيماناً منهم بدور السينما المهم في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة.
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