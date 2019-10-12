عاشق الحرية وصاحب القضية.. إحسان عبد القدوس في عيون السينمائين

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م

أقيم على هامش فعاليات الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اليوم السبت، ندوة للاحتفال بمئوية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، أدارتها الناقدة عزة هيكل والكاتبة الصحفية أمال عثمان مؤلفة كتاب "إحسان عبدالقدوس - عشق بلا ضفاف "، بحضور عدد من السينمائين منهم المنتج محسن علم الدين، والمخرج علي عبدالخالق، ومدير التصوير سمير فرج، والاعلامي إمام عمر، والفنانة وفاء عامر، والسيناريست مصطفى محرم، والمخرجة إنعام محمد علي والمنتج فاروق صبري.

في بداية الندوة قالت الكاتبة أمال عثمان، إن الأديب الراحل إحسان عبد القدوس قام بتشكيل جزء كبير من شخصيتها ووجدانها وعندما ذهبت لتعزية نجله محمد عبد القدوس، دخلت غرفة الأديب الراحل وانبهرت بما رأته. وأضافت أن رواياته عبرت عن حياته من خلال قصص بطلاته فمثلا في فيلم "أنا حرة"، هو البطل وكان يعيش مع عمته

في بداية الندوة قالت الكاتبة أمال عثمان، إن الأديب الراحل إحسان عبد القدوس قام بتشكيل جزء كبير من شخصيتها ووجدانها وعندما ذهبت لتعزية نجله محمد عبد القدوس، دخلت غرفة الأديب الراحل وانبهرت بما رأته.

وأضافت أن رواياته عبرت عن حياته من خلال قصص بطلاته فمثلا في فيلم "أنا حرة"، هو البطل وكان يعيش مع عمته في العباسية والمجتمع كان يرفض عمل والدته روز اليوسف كممثلة، مشيرة إلى أنه عبر عن المرأة ودواخلها وفي نفس الوقت كانت هي بنات أفكاره.

وأشارت أمال عثمان، إلى أن الأقلام النقدية هاجمته بشراسة عندما قدم قضية كبيرة مثل الديمقراطية في فيلم "امبراطورية ميم"، من خلال أم وأولادها، معتبرين أن هذا نوع من الاستخفاف بالقضية، مؤكدة أن هناك أشياء مهمة تحسب لإحسان عبد القدوس، ولم تنسب له مثل إنشاء المجلس الأعلى للثقافة والكتاب الذهبي.

وقالت الناقدة عزة هيكل، إن إحسان عبد القدوس كان كاتبا عاشقا للحرية، ونشأته أثرت عليه، بالإضافة إلى المناخ العام الذي تمر به مصر تلك الفترة من استعمار وثورة، وحرية لكنه قدم أفكارا متعددة في أفلام مثل "أرجوك أعطني هذا الدواء" و "لا انام" وغيرهم.

وتحدث المنتج محسن علم الدين، عن تعاونه مع إحسان عبد القدوس، في أول أفلامه قائلا: "إنه كان من الكتاب التي يتم تسويق أفلامه بأسمه ويتصدر الأفيش، وقد تعاون معه في أكثر من فيلم أهمهم فيلم "يا عزيزي كلنا لصوص" ويعتبر هو ونجيب محفوظ من أكثر الكتاب التي تحولت رواياتهم لأفلام.

وأشاد السيناريست مصطفى محرم، بحالة التنوع في كتاباته فقد كان روائي وكاتب مقال سياسي وسيناريست ومؤلف قصة قصيرة، موضحا أن الفرق بين مقالات إحسان عبد القدوس، ومقالات حسنين هيكل، أن "الأول تشعر معه أنك تقرأ عملا أدبيا أما الثاني فمقالاته بها برود".

وأضاف محرم، أنه من الظلم حصر روايات إحسان فقط في حديثه عن المرأة، فهناك أعمال هامة قدمها مثل "في بيتنا رجل" و"لن أعيش في جلباب أبي" وغيرها فقد كان كاتبا واقعيا أكثر منه ككاتب رومانسي.

وأشادت الفنانة وفاء عامر باهتمام إحسان عبد القدوس، بالمرأة في أفلامه، مؤكدة أنه شكل تاريخا كبيرا في السينما المصرية.