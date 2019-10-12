الزمالك يواجه سبورتنج في نهائي بطولة إفريقيا لليد
١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
يد الزمالك
تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للأندية، بعد فوزه على فريق انتر كلوب بطل أنجولا بنتيجة 30-18 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من البطولة التي تستضيفها دولة الرأس الأخضر، منذ يوم 5 أكتوبر الجاري، وبذلك يلتقي الزمالك مع فريق سبورتنج الذي تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على فريق شباب كينشاسا بطل الكونغو الديمقراطية بنتيجة 27-20، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم أيضًا.
الجدير بالذكر أن فريق الزمالك تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد أن تصدر مجموعته برصيد 8 نقاط، حصدها من الفوز في 4 مباريات، إذ فاز في المباراة الأولى على فريق ديبورتيفو بطل الرأس الأخضر بنتيجة 45- 25.
وفاز الفارس الأبيض، في المباراة الثانية على فريق إيتوال الكونغولي بنتيجة 41- 26، وفي المباراة الثالثة فاز
الجدير بالذكر أن فريق الزمالك تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد أن تصدر مجموعته برصيد 8 نقاط، حصدها من الفوز في 4 مباريات، إذ فاز في المباراة الأولى على فريق ديبورتيفو بطل الرأس الأخضر بنتيجة 45- 25.
وفاز الفارس الأبيض، في المباراة الثانية على فريق إيتوال الكونغولي بنتيجة 41- 26، وفي المباراة الثالثة فاز على فاب ياوندي الكاميروني بنتيجة 28- 23 وفي آخر مباريات دور المجموعات حقق أبناء ميت عقبة الفوز على وداد السمارة المغربي بنتيجة 38- 32.
وحقق الزمالك الفوز في ربع النهائي على فريق ريد ستار الإيفواري بنتيجة 35- 23 ليصعد إلى نصف النهائي ويواجه انتر كلوب، قبل أن يفوز عليه اليوم ويتأهل للنهائي.