رياضة

الزمالك يواجه سبورتنج في نهائي بطولة إفريقيا لليد

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
يد الزمالك
يد الزمالك
تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للأندية، بعد فوزه على فريق انتر كلوب بطل أنجولا بنتيجة 30-18 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من البطولة التي تستضيفها دولة الرأس الأخضر، منذ يوم 5 أكتوبر الجاري، وبذلك يلتقي الزمالك مع فريق سبورتنج الذي تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على فريق شباب كينشاسا بطل الكونغو الديمقراطية بنتيجة 27-20، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم أيضًا.
الجدير بالذكر أن فريق الزمالك تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد أن تصدر مجموعته برصيد 8 نقاط، حصدها من الفوز في 4 مباريات، إذ فاز في المباراة الأولى على فريق ديبورتيفو بطل الرأس الأخضر بنتيجة 45- 25. وفاز الفارس الأبيض، في المباراة الثانية على فريق إيتوال الكونغولي بنتيجة 41- 26، وفي المباراة الثالثة فاز
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راموس‎

راموس: كنت مستعد لمقايضة رقمي القياسي بالـ3 نقاط

أعرب سيرجيو راموس قائد المنتخب الإسباني، عن استيائه من السقوط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام منتخب النرويج، في المباراة، التي أقيمت على ستاد وليفال ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات المجموعة السادسة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، ويتأجل حسم تأهل الماتادور، الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق خمس نقاط عن السويد الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل رفع النرويج رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع.
طارق-حامد

وكيله: رسالة طارق حامد شخصية وليس لها علاقة بالزمالك

قال أحمد يحيى، وكيل طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأمور اتجهت في اتجاه مختلف نهائيا عن ما كان يقصده اللاعب فيما كتبه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام». وقال يحيى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، إن طارق حامد لم يكن يقصد بالكلام الذي كتبه على إنستجرام أي شيء يخص نادي الزمالك مثلما حاول البعض الربط، معلقًا: «لو كان عايز يكتب إن المشكلة عن نادي الزمالك كان كتب كده بوضوح».
المنتخب الإيطالى

منتخب إيطاليا يتخطى اليونان بثنائية

نجح المنتخب الإيطالى فى تحقيق فوزًا سهلًا على نظيره اليونانى، بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب ألمبياكو، فى إطار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، وسجل هدفى المباراة لصالح الأتزورى كلًا من جورجينهو وفيديريكو بيرنارديسكي، وبهذا الفوز انفرد المنتخب الإيطالى بصدارة مجموعته، برصيد 21 نقطة وبفارق 9 نقط عن الوصيف فنلندا الذى يمتلك 12 نقطة فى رصيده، وتضم المجموعة أيضًا كلا من منتخب أرمينيا، البوسنة والهرسك، ليختنشتاين.
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احمد -الاحمر - يد الزمالك‎

الزمالك يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى لكرة اليد، وذلك بعد فوزه على فريق ريد ستار الإيفواري بنتيجة 35- 23 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن مواجهات دور الثمانية للبطولة وينتظر فريق الزمالك الفائز من مباراة إنتر كلوب الأنجولي وإيتوال الكونغولي لمواجهته في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها دولة الرأس الأخضر، كما تأهل فريق سبورتنج للدور قبل النهائي أيضا بعد الفوز على فريق فاب ياوندي الكاميروني بنتيجة 29- 23.
مران الزمالك

مران الزمالك.. ظهور عصام مرعي وتأهيل جابر وعبدالغني

تواجد عصام مرعي المدرب المساعد الجديد في الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تدريبات الفريق للمرة الأولى لأداء مهام عمله بعد أن أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء عن ضم مرعي للجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو بدلا من أيمن عبدالعزيز الذى انتقل للعمل بقطاع الناشئين مرة أخرى، يأتي هذا التعديل في جهاز الزمالك بعد تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الماضية في بطولة الدوري والسقوط في فخ التعادل أمام فريق إف سي مصر في الجولة الثالثة من المسابقة.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي "كاف"، أن الاتجاه الأقرب حتى الآن داخل الاتحاد هو إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد السلام بالقاهرة بدون حضور جمهور. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة للتحرير أنه سيتم وضع اسم الفريقين (الزمالك/ جينيراسيون) في قرعة دور المجموعات بالبطولة المقرر إقامتها غدًا الأربعاء بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم وضع الفريقين ضمن التصنيف الثاني ومن يفوز بالمباراة سيكون ضمن المجموعة التي ستسفر عنها القرعة.
الزمالك ونادي مصر

إف سي مصر يحقق مفاجأة ويتعادل مع الزمالك في الدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره إف سي مصر في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بنتيجة 1- 1 حيث تقدم الزمالك في الدقيقة 15 عن طريق أشرف بن شرقي وتعادل إف سي مصر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق عمر حبشي. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثالث بجدول الدوري وارتفع رصيد إف سي مصر إلى نقطتين يحتل بهما المركز الخامس عشر.
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