الزمالك يواجه سبورتنج في نهائي بطولة إفريقيا لليد

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

يد الزمالك

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للأندية، بعد فوزه على فريق انتر كلوب بطل أنجولا بنتيجة 30-18 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من البطولة التي تستضيفها دولة الرأس الأخضر، منذ يوم 5 أكتوبر الجاري، وبذلك يلتقي الزمالك مع فريق سبورتنج الذي تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على فريق شباب كينشاسا بطل الكونغو الديمقراطية بنتيجة 27-20، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم أيضًا.

الجدير بالذكر أن فريق الزمالك تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد أن تصدر مجموعته برصيد 8 نقاط، حصدها من الفوز في 4 مباريات، إذ فاز في المباراة الأولى على فريق ديبورتيفو بطل الرأس الأخضر بنتيجة 45- 25. وفاز الفارس الأبيض، في المباراة الثانية على فريق إيتوال الكونغولي بنتيجة 41- 26، وفي المباراة الثالثة فاز