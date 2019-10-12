بدأت عبر انستجرام.. 10 مشاهد تروي جريمة «شهيد الشهامة»

كغيره من الفتيان أصحاب الشهامة ودماثة الخلق، غار "محمود البنا" على فتيات بلدته ومضايقتهن من قبل بعض الشباب، لكنه لم يدر بأنه سيقتل غدرا في جريمة أضحت حديث الساعة

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م

شهيد الشهامة

أيام قلائل مرت على واحدة من أبشع الجرائم التي سجلتها محاضر الشرطة خلال الفترة الأخيرة، والتي راح ضحيتها محمود محمد سعيد البنا، القضية المتداولة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" في محافظة المنوفية، وأصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، أمرا بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بعد موجة غضب عارمة انتابت الجمع حزنا على القتيل وسط مطالبات بالقصاص العادل.

ونستعرض خلال السطور التالية عددا من المشاهد في تسلسل زمني يكشف عن ملابسات الجريمة التي هزت الرأي العام. المشهد الأول نشر المجني عليه "بوست" على حسابه بموقع "انستجرام" أثار غضب المتهم "راجح" على خلفية معاكسته للفتيات المشهد الثاني المتهم أرسل إلى الضحية رسائل تهديد ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله،