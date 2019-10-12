بدأت عبر انستجرام.. 10 مشاهد تروي جريمة «شهيد الشهامة»

كغيره من الفتيان أصحاب الشهامة ودماثة الخلق، غار "محمود البنا" على فتيات بلدته ومضايقتهن من قبل بعض الشباب، لكنه لم يدر بأنه سيقتل غدرا في جريمة أضحت حديث الساعة
أيام قلائل مرت على واحدة من أبشع الجرائم التي سجلتها محاضر الشرطة خلال الفترة الأخيرة، والتي راح ضحيتها محمود محمد سعيد البنا، القضية المتداولة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" في محافظة المنوفية، وأصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، أمرا بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بعد موجة غضب عارمة انتابت الجمع حزنا على القتيل وسط مطالبات بالقصاص العادل.
ونستعرض خلال السطور التالية عددا من المشاهد في تسلسل زمني يكشف عن ملابسات الجريمة التي هزت الرأي العام.
المشهد الأول
نشر المجني عليه "بوست" على حسابه بموقع "انستجرام" أثار غضب المتهم "راجح" على خلفية معاكسته للفتيات
المشهد الثاني
المتهم أرسل إلى الضحية رسائل تهديد ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله،
ونستعرض خلال السطور التالية عددا من المشاهد في تسلسل زمني يكشف عن ملابسات الجريمة التي هزت الرأي العام.
المشهد الأول
نشر المجني عليه "بوست" على حسابه بموقع "انستجرام" أثار غضب المتهم "راجح" على خلفية معاكسته للفتيات
المشهد الثاني
المتهم أرسل إلى الضحية رسائل تهديد ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاو وعبوات بها مواد حارقة للعيون وتخيروا يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر موعدًا لذلك.
المشهد الثالث
المتهمان محمد راجح وإسلام عواد، تربصا بالمجني عليه بموضع قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا.
المشهد الرابع
أمسك المتهم الأول الضحية مشهرًا مطواة في وجهه، ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة.
المشهد الخامس
المتهمان تتبعا المجني عليه حتى التقاه الثالث مصطفى المبهي وأشهر مطواة في وجهه أعاقت هربه، وتمكن من استيقافه.
المشهد السادس
عاجل المتهم الأول الضحية بضربة بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة بأعلى فخذه الأيسر، ومنعوا أصدقائه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة.
المشهد السابع
نقل الأهالي الشاب إلى مستشفى تلا المركزي، بينما هرب المتهم الأول على دراجة آلية قادها المتهم الرابع إسلام إسماعيل.
المشهد الثامن
شاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة وقوع الشجار مع المجني عليه وسط حشد من الفتيان، ثم تقهقره ومحاولة هربه ولحاق آخرين به ثم ظهوره بمشهد ثان وآخر يحاول الإمساك به، وبمشهد أخير والدم يسيل من رجله اليسرى.
المشهد التاسع
ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بالمنوفية القبض على المتهمين الثلاثة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المشهد العاشر
أحال النائب العام المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
بدوره، قال محمد البنا، والد الشاب محمود، إن ابنه قتل على يد 3 شباب بمركز تلا في محافظة المنوفية بعد معاتبته لأحدهم على مغازلة إحدى الفتيات في الشارع، موضحًا أنه في بادئ الأمر تلقى اتصالًا من زوجته تخبره بأن محمود تعرض لاعتداء وطعن بالبطن وجرى نقله للمستشفى، مؤكدًا أنه توجه على الفور للمستشفى ولكن وجد نجله قد فارق الحياة.
وأضاف "البنا" في تصريحات لأحد الفضائيات: "كمية الدم كانت استحالة تقول إنه عايش، وقالوا في المستشفى إنه مات نتيجة طعنة نافذه بمطواة في البطن، والـ3 أشخاص اللي اعتدوا على ابني من عائلات ثرية ومعروفين باختلاقهم للمشاكل".
وأشار إلى أنه كان هناك تربص من قبل الشباب بنجله بعد معاتبته لهم على تعديهم على فتاة والتحرش بها، مضيفًا: "ابني قالهم مش رجولة واعتبرها زي أختك، وابني معروف وسط أصحابه بالتربية والأخلاق، وأخلاقه الزائدة اللي عملت فينا كده، العيال رسموا الخطة على ابني وتربصوا به وهو رايح الدرس واعتدوا عليه".
وتابع: "أحدهم قيده، والآخر بخ على وشه بخاخة، والثالث طعنه عدة طعنات، أودت بحياته، الشارع اللي إحنا فيه بيحصل فيه جرائم كثيرة، بس الكاميرات رصدت كل تفاصيل الجريمة، محمود كان محبوب والغيرة كانت واكلاه من محمود ابني شوية، فبدأ يتربص له وقبلها بيوم قاله: أنا تحت البيت، وله فيديو فيه كلام خارج قاله فيه لو راجل انزل وابني منزلوش، وفي ميعاد دروسه تاني يوم اتربصوله، اللي معاه مطواة واللي معاه بخاخة واللي كتف واللي طعن، بشكل وجرأة تدل على إننا في مجتمع مش طبيعي".