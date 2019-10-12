منتخب إيطاليا يتخطى اليونان بثنائية

تحرير:محمد جمال ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م

ليمنيوس لاعب إيطاليا

نجح المنتخب الإيطالى فى تحقيق فوزًا سهلًا على نظيره اليونانى، بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب ألمبياكو، فى إطار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، وسجل هدفى المباراة لصالح الأتزورى كلًا من جورجينهو وفيديريكو بيرنارديسكي، وبهذا الفوز انفرد المنتخب الإيطالى بصدارة مجموعته، برصيد 21 نقطة وبفارق 9 نقط عن الوصيف فنلندا الذى يمتلك 12 نقطة فى رصيده، وتضم المجموعة أيضًا كلا من منتخب أرمينيا، البوسنة والهرسك، ليختنشتاين.

وظهر التفوق الإيطالى، منذ إنطلاق صافرة المباراة، حيث جاءت محاولات عديدة من الأتزورى على مرمى المنتخب اليونانى، لكنها انتهت بالفشل، وفى نهاية الشوط الأول دخل بيرنارديسكي مكان كييزا، لينتهى الشوط الأول بالتعالد السلبي.. ومع انطلاق الشوط الثانى، استمرت المحاولات التى ترجمت لركلة جزاء لصالح المنتخب الإيطالى