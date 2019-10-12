القرار يطبق فورا.. فرنسا تعاقب تركيا بسبب العدوان على سوريا

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

انضمت فرنسا إلى 4 دول أوروبية عاقب تركيا على عدوانها على الأراضي السورية، إذ أعلنت اليوم السبت، تعليق كل مبيعات السلاح إلى أنقرة، وجهت لها تحذير، قالت فيه إن هجومها على شمال سوريا يهدد الأمن الأوروبي، وأوضحت باريس، في بيان مشترك من وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين: "قررت فرنسا، التي تتوقع انتهاء هذا الهجوم، تعليق كل خطط تصدير السلاح إلى تركيا والذي يمكن أن يستخدم في هذا الهجوم" مضيفة أن "القرار يسري على الفور"، وأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سينسقون مواقفهم في اجتماع يُعقد يوم الإثنين في لوكسمبورج.

وتعد فرنسا الدولة الأوروبية الخامسة، بعد هولندا والنرويج وفنلندا وألمانيا، التي تعلق تصدير شحنات أسلحة إلى تركيا على خلفية العدوان التركي على سوريا. (للمزيد)وتشن تركيا عدوانًا عسكريًا، بدأ الأربعاء الماضي، على الشمال السوري، ما أسفر عن حملة إدانات دولية واسعة للعدوان التركي على سوريا، وتهديدات أمريكية