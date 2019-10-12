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القرار يطبق فورا.. فرنسا تعاقب تركيا بسبب العدوان على سوريا

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
انضمت فرنسا إلى 4 دول أوروبية عاقب تركيا على عدوانها على الأراضي السورية، إذ أعلنت اليوم السبت، تعليق كل مبيعات السلاح إلى أنقرة، وجهت لها تحذير، قالت فيه إن هجومها على شمال سوريا يهدد الأمن الأوروبي، وأوضحت باريس، في بيان مشترك من وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين: "قررت فرنسا، التي تتوقع انتهاء هذا الهجوم، تعليق كل خطط تصدير السلاح إلى تركيا والذي يمكن أن يستخدم في هذا الهجوم" مضيفة أن "القرار يسري على الفور"، وأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سينسقون مواقفهم في اجتماع يُعقد يوم الإثنين في لوكسمبورج.
وتعد فرنسا الدولة الأوروبية الخامسة، بعد هولندا والنرويج وفنلندا وألمانيا، التي تعلق تصدير شحنات أسلحة إلى تركيا على خلفية العدوان التركي على سوريا. (للمزيد)وتشن تركيا عدوانًا عسكريًا، بدأ الأربعاء الماضي، على الشمال السوري، ما أسفر عن حملة إدانات دولية واسعة للعدوان التركي على سوريا، وتهديدات أمريكية
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العدوان -التركي -على -سوريا

بسبب العدوان على سوريا.. ألمانيا رابع دولة تحظر السلاح عن تركيا

قررت ألمانيا حظر تصدير الأسلحة إلى النظام التركي، والتي يمكن استخدامها في العدوان على سوريا، وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في تصريح نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم السبت، إنه "في ظل الهجوم العسكري التركي على شمال شرقي سوريا، فإن الحكومة الفيدرالية لن تصدر أي تراخيص تصدير جديدة لجميع الأسلحة التي يمكن لتركيا أن تستخدمها في سوريا"، ولفتت الصحيفة إلى أن قيمة الأسلحة الألمانية المُصدرة إلى تركيا بلغت 243 مليون يورو في 2018، ما يشكل نحو ثلث إجمالي صادرات ألمانيا من الأسلحة.
اعصار-مطار-تركيا (3)

اليابان: إجلاء 262 ألف مواطن استعدادا لإعصار «هاجيبيس»

أمرت السلطات اليابانية بإجلاء 262 ألف مواطن من منازلهم بشكل فوري في 8 محافظات بوسط وشرق البلاد، تزامنا مع اقتراب وصول إعصار "هاجيبيس" إلى البلاد. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن التوجيهات صدرت لسكان محافظات "غونما، سايتاما، تشيبا، طوكيو، كاناغاوا، ياماناشي، شيزوكا، ميه"، مشيرة إلى أن أمر الإجلاء يعني أن احتمال وقوع كارثة أمر وشيك، لذلك تحث السلطات السكان على الانتقال إلى أماكن آمنة. ولفتت الإذاعة اليابانية إلى أن هناك إرشادات إجلاء قائمة بالفعل لنحو 5.16 مليون شخص في 13 محافظة من وسط إلى شمال شرق اليابان.
العدوان -التركي -على -سوريا

اتفاق أمريكي أوروبي على معاقبة تركيا

على مدى الأيام الثلاثة الماضية، توقعت الأوساط السياسية الدولية أن تتجه بعض القوى العالمية المؤثرة لاستخدام كارت العقوبات لمواجهة الأطماع التركية من وراء غزو شمال شرق سوريا، لا سيما بعد أن أدت ضربات أنقرة لسقوط مدنيين. وعلى الرغم من غياب التنسيق المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة، فإن كليهما أكد ضرورة التصدي للغزو التركي عن طريق العقوبات الاقتصادية، خاصة بعد أن أثبتت فعاليتها خلال العام الماضي بشكل واضح على المستوى السياسي.
الشرطة-البريطانية (3)

إصابة 4 أشخاص في حادث طعن خارج مركز تجاري ببريطانيا

أكدت شرطة مانشستر، اليوم الجمعة، وقوع حادثة طعن خارج مركز "أكرينجتون آرندايل" التجاري الذي يقع وسط مدينة "مانشستر" الإنجليزية؛ ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن خدمات الإسعاف وصلت إلى موقع الحادثة، وأنه يتم الآن إسعاف المصابين، مؤكدة أن لقطات من موقع الحادثة أظهرت توجيه ضابط شرطة مسدسه نحو رجل منبطح على الأرض.
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القوات- التركية

إعدام 9 مدنيين.. جرائم العدوان التركي على سوريا تفضح النوايا

?العدوان التركي على سوريا، يبدو أنه سيكون أكثر وحشية مما يتخيل البعض، وأن نوايا التطهير العرقي للأكراد لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدأت تترجمها ممارسات قواته والجماعات المسلحة الموالية له على أرض الواقع، ما يكشف بوضوح عن الوجه الأقبح للغزو التركي على شمال شرق سوريا، والذي عبر عنه قيام مسلحين سوريين موالين لأنقرة بـ"إعدام" تسعة مدنيين رميا بالرصاص، وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، لـ"الحرة" اليوم، إن "المدنيين التسعة أعدموا خلال ثلاثة حوادث متفرقة في جنوب مدينة تل أبيض"، مشيرا إلى أن بينهم رئيسة حزب كردي محلي.
سامح-شكرى (2)

مصر في طليعة المواجهة.. كلمة شكري أمام الدول العربية عن العدوان التركي

?أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الادعاءات التركية التي تحاول تبرير هذا العدوان السافر على سوريا بوصفه موجهاً ضد الإرهاب، لا تؤكد على شيء سوى تهافت منطق النظام التركي، الذي يحاول خلط الأوراق، ويريد التعمية على احتضانه للإرهاب ورعايته وتوظيفه ضد دول المنطقة وشعوبها، جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية، أمام مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ لمناقشة العدوان التركي على سوريا الذي عقد اليوم السبت بالقاهرة.
العدوان -التركي -على -سوريا

بسبب العدوان على سوريا.. ألمانيا رابع دولة تحظر السلاح عن تركيا

قررت ألمانيا حظر تصدير الأسلحة إلى النظام التركي، والتي يمكن استخدامها في العدوان على سوريا، وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في تصريح نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم السبت، إنه "في ظل الهجوم العسكري التركي على شمال شرقي سوريا، فإن الحكومة الفيدرالية لن تصدر أي تراخيص تصدير جديدة لجميع الأسلحة التي يمكن لتركيا أن تستخدمها في سوريا"، ولفتت الصحيفة إلى أن قيمة الأسلحة الألمانية المُصدرة إلى تركيا بلغت 243 مليون يورو في 2018، ما يشكل نحو ثلث إجمالي صادرات ألمانيا من الأسلحة.
سامح-شكرى

شكري: تركيا تحاول الخروج من أزمتها الداخلية بالعدوان

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن المنطقة تشهد فصلا جديدا من فصول عدوان تركيا على سوريا، التي تسعى لتنفيذ سياسات تنتمي لعهد قد ولى بلا رجعة، وتحاول الخروج من أزمتها الداخلية عبر العدوان على سوريا، مضيفا: "إن العدوان التركي على الأراضي السورية يحاول التخفي وراء ستار محاربة الإرهاب، وفي ذلك ما يثير السخرية والاستغراب في آن واحد، في ظل الدلائل القاطعة التي تشير إلى مسؤولية تركيا وقيادتها عن دعم المنظمات الإرهابية بالمنطقة واحتضانها لكيانات وشخصيات، ثبتت صلتها بالإرهاب وتسهيلها لانتقال مختلف المقاتلين الإرهابين بمختلف أنحاء المنطقة العربية".
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