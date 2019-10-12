جريمة

المتهم إلى المفتي.. آخر تطورات قضية قتل الطفلة سندس

تحرير:محمد مجلى ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ م
محكمة - تعبيرية
محكمة - تعبيرية
قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، إحالة أوراق المتهم "ع. ر. س." سائق توكتوك، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل الطفلة "سندس أ. م." بعد سرقة قرطها الذهبي وإلقائها من الدور السادس، وتحديد جلسة 11 نوفمبر للنطق بالحكم.. وتعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال." عاملة ببنك، بتغيب ابنتها 6 سنوات، بأحد شوارع القسم.
كشفت تحريات ضباط قسم شرطة مينا البصل، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "ع. ر. س." 19 عامًا، سائق توك توك، وشقيقته المتهمة "ع. ر. س." 21 عامًا، ربة منزل. وتبين أنه حال تواجد المجني عليها "س. أ. م." 6 سنوات للعب مع الأطفال أسفل العقار محل سكنها، قام المتهم الأول باستدراج المجني عليها بحجة أن والدتها متواجدة
اقرأ المزيد
جثه-في-ارض-زراعيه (5)

قتله وانتحر.. ملابسات جريمة العجوز والابن العاق

أقدم المتهم بقتل والده ودفنه في مقبرة أسمنتية تحت سرير غرفته ببولاق الدكرور على التخلص من حياته، وانتحر تحت عجلات قطار السكة الحديد بمنطقة إمبابة، ليسدل الستار على جريمة بشعة بدأت ببلاغ من فني هندسي مقيم بمدينة السادس من أكتوبر، أفاد تغيب والده "محمود" 70 سنة، موظف بالمعاش، مقيم بمنطقة صفط اللبن بدائرة القسم، منذ 72 ساعة، انتقلت قوة من ضباط القسم إلى محل سكن الشخص المُبلغ بتغيبه، بقيادة العميد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بالتنسيق مع ضباط وحدة المباحث بقيادة المقدم محمد الجوهري، ومعاونيه الرائد مجدي عوض والنقيب أيمن سكوري.
قتيل-المنوفية‎ (3)

والد شهيد الشهامة لـ«التحرير»: «خدنا أكتر من حقنا»

"اتصدمت من كمية حب الناس اللي تخطت الخيال لأي حد يتمناه لابنه كنت بسمع ناس بتقول أنا لو جنازتي هتبقى كده موتوني دلوقت" بهذه الكلمات عبر "محمد البنا" والد الطالب "محمود البنا" والذي قتل على يد شاب وثلاثة من أصدقائه دفاعا عن فتاة بمدينة تلا في ماحفظة المنوفية، وقال والد الشاب المعروف بـ"ضحية الشهامة" في تصريحات للتحرير "فوجئت بناس جاتلي امبارح العزاء من المنيا والبحيرة والعريش ومحاميين من المحلة" مضيفا "إحنا خدنا أكتر من حقنا وكمية الحب تخطت حدود مصر".
قتيل-المنوفية‎ (3)

بدأت عبر انستجرام.. 10 مشاهد تروي جريمة «شهيد الشهامة»

أيام قلائل مرت على واحدة من أبشع الجرائم التي سجلتها محاضر الشرطة خلال الفترة الأخيرة، والتي راح ضحيتها محمود محمد سعيد البنا، القضية المتداولة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" في محافظة المنوفية، وأصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، أمرا بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بعد موجة غضب عارمة انتابت الجمع حزنا على القتيل وسط مطالبات بالقصاص العادل.
قتيل-المنوفية‎ (1)

النائب العام يحيل قتلة «شهيد الشهامة» لمحاكمة عاجلة

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنايية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وأوضحت تحقيقات النيابة العامة حقيقة الواقعة؛ التي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَل إحدى الفتيات؛ فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثارت غضب المتهم؛ فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله.
اقرأ المزيد من الأخبار
أطفال مذبحة أبو النمرس

الطفل الناجي من مذبحة أبو النمرس يكشف كواليس الجريمة

مفاجآت من العيار الثقيل كشفها الطفل عامر، الناجي من مذبحة أبو النمرس، إذ عثر الأهالي على والدته "شيماء" 27 سنة، وشقيقته دنيا 10 سنوات، مذبوحتين، فيما تبين طعن الطفل "عامر" بسكين وإلقاؤه من أعلى سطح منزل أسرته، حيث عثر عليه الأهالي وتم نقله إلى المستشفى وإنقاذه، ليكشف لوالده هوية مرتكب المذبحة، إذ أكد الطفل أن عمه ونجله هما من اقتحما منزله، وقتلوا أمه وشقيقته وحاولوا قتله، وكان شقيقه الصغير "مروان" صاحب الأعوام الأربعة فى الشقة، ويبدو أنهما تركاه لصغر سنه، معتقدين عدم تمكنه من فضح الأمر الذى تكشفت تفاصيله بنجاة "عامر" البالغ من العمر 7 سنوات.
جثة (3)

جثتان ممزقتان.. ماذا حدث في شقة مسن وزوجته بالفيوم؟

"إحنا جايين ندفع الفلوس اللي علينا" فرح ذو الـ79 سنة بما تلقته أذناه للتو، تلقى اتصالا هاتفيا من عامل أخبره بأنه في طريقه إلى منزله لسداد إيصال أمانة مستحق عليه وشقيقه، إلا أن العجوز لم يدر بما ستؤول إليه الأمور، إذ تبلغ لقسم شرطة ثاني الفيوم بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، بالعثور على جثتي موظف بالمعاش يبلغ من العمر 79 عاما وزوجته "ربة منزل" تبلغ من العمر 67 عاما داخل شقتهما بالطابق الأول بالمساكن الشعبية بمنطقة الفواخير وبهما إصابات بجروح قطعية متفرقة.
شنطة

حقيبة سوداء تثير الذعر في الدقي.. والسر «بوكيه ورد»

أثارت حقيبة سامسونايت سوداء اللون، الذعر في شارع مصدق بالدقي في محافظة الجيزة، وسط مخاوف من وجود عبوة ناسفة بداخلها، وتم إبلاغ النجدة، التي قامت بإرسال إشارة عاجلة إلى غرفة الحماية المدنية بالجيزة، تفيد بقيام سيدة ورجل بترك حقيبة سفر أمام أحد المحلات التجارية في شارع مصدق، ويشبه في كونه عبوة ناسفة، وعلى الفور وصلت قوة من الحماية المدنية مدعومة بخبراء المفرقعات، إلى الموقع، وبالفحص تبين أن البلاغ سلبي، وأنهم عثروا في داخل الحقيبة على متعلقات شخصية وأوراق وبوكيه ورد، وتم تسليم الحقيبة لقسم الدقي.
التبول-اللا-ارادي

بتعمل حمام على نفسها.. عجوز تحرق حفيدتها في أعضائها التناسلية

تجردت "جدة" من قرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية، من مشاعرها، وتعدت على حفيدتها بالكي بالنار في أعضائها التناسلية، عقابًا لها على تبولها اللا إرادي بشكل متكرر؛ ما أصابها بحروق خطيرة، وبدأ كشف تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى شربين العام، تفيد بوصول طفلة مصابة بحروق في مناطق حساسة، وحالتها الصحية حرجة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]