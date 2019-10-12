المتهم إلى المفتي.. آخر تطورات قضية قتل الطفلة سندس

تحرير:محمد مجلى ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ م

محكمة - تعبيرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، إحالة أوراق المتهم "ع. ر. س." سائق توكتوك، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل الطفلة "سندس أ. م." بعد سرقة قرطها الذهبي وإلقائها من الدور السادس، وتحديد جلسة 11 نوفمبر للنطق بالحكم.. وتعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال." عاملة ببنك، بتغيب ابنتها 6 سنوات، بأحد شوارع القسم.

كشفت تحريات ضباط قسم شرطة مينا البصل، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "ع. ر. س." 19 عامًا، سائق توك توك، وشقيقته المتهمة "ع. ر. س." 21 عامًا، ربة منزل. وتبين أنه حال تواجد المجني عليها "س. أ. م." 6 سنوات للعب مع الأطفال أسفل العقار محل سكنها، قام المتهم الأول باستدراج المجني عليها بحجة أن والدتها متواجدة