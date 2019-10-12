جريمة

والد شهيد الشهامة لـ«التحرير»: «خدنا أكتر من حقنا»

تحرير:محمد أبوزيد ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م
شهيد الشهامة
شهيد الشهامة
"اتصدمت من كمية حب الناس اللي تخطت الخيال لأي حد يتمناه لابنه كنت بسمع ناس بتقول أنا لو جنازتي هتبقى كده موتوني دلوقت" بهذه الكلمات عبر "محمد البنا" والد الطالب "محمود البنا" والذي قتل على يد شاب وثلاثة من أصدقائه دفاعا عن فتاة بمدينة تلا في ماحفظة المنوفية، وقال والد الشاب المعروف بـ"ضحية الشهامة" في تصريحات للتحرير "فوجئت بناس جاتلي امبارح العزاء من المنيا والبحيرة والعريش ومحاميين من المحلة" مضيفا "إحنا خدنا أكتر من حقنا وكمية الحب تخطت حدود مصر".
تابع الأب "اتصدمت لما لقيت ناس بتكلمني من أسيا وامريكا والمانيا وبريطانيا تحديدا بيواسوني في وفاة محمود ومنهم ناس مصريين وعرب واستغربت إن معرفهمش ومش عارف جابوا رقمي منين! وأكتر ناس كلمتني من إيطاليا وكان فيه ستات وأطفال بيبكوا وهما بيكلموني". وأشار إلى أن المحافظ "جالي البيت امبارح وقالي إنه مش هيسيب
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قتله وانتحر.. ملابسات جريمة العجوز والابن العاق

أقدم المتهم بقتل والده ودفنه في مقبرة أسمنتية تحت سرير غرفته ببولاق الدكرور على التخلص من حياته، وانتحر تحت عجلات قطار السكة الحديد بمنطقة إمبابة، ليسدل الستار على جريمة بشعة بدأت ببلاغ من فني هندسي مقيم بمدينة السادس من أكتوبر، أفاد تغيب والده "محمود" 70 سنة، موظف بالمعاش، مقيم بمنطقة صفط اللبن بدائرة القسم، منذ 72 ساعة، انتقلت قوة من ضباط القسم إلى محل سكن الشخص المُبلغ بتغيبه، بقيادة العميد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بالتنسيق مع ضباط وحدة المباحث بقيادة المقدم محمد الجوهري، ومعاونيه الرائد مجدي عوض والنقيب أيمن سكوري.
محكمة

المتهم إلى المفتي.. آخر تطورات قضية قتل الطفلة سندس

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، إحالة أوراق المتهم "ع. ر. س." سائق توكتوك، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل الطفلة "سندس أ. م." بعد سرقة قرطها الذهبي وإلقائها من الدور السادس، وتحديد جلسة 11 نوفمبر للنطق بالحكم.. وتعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال." عاملة ببنك، بتغيب ابنتها 6 سنوات، بأحد شوارع القسم.
قتيل-المنوفية‎ (3)

بدأت عبر انستجرام.. 10 مشاهد تروي جريمة «شهيد الشهامة»

أيام قلائل مرت على واحدة من أبشع الجرائم التي سجلتها محاضر الشرطة خلال الفترة الأخيرة، والتي راح ضحيتها محمود محمد سعيد البنا، القضية المتداولة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" في محافظة المنوفية، وأصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، أمرا بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بعد موجة غضب عارمة انتابت الجمع حزنا على القتيل وسط مطالبات بالقصاص العادل.
قتيل-المنوفية‎ (1)

النائب العام يحيل قتلة «شهيد الشهامة» لمحاكمة عاجلة

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنايية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وأوضحت تحقيقات النيابة العامة حقيقة الواقعة؛ التي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَل إحدى الفتيات؛ فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثارت غضب المتهم؛ فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله.
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قتيل-المنوفية‎ (3)

بدأت عبر انستجرام.. 10 مشاهد تروي جريمة «شهيد الشهامة»

أيام قلائل مرت على واحدة من أبشع الجرائم التي سجلتها محاضر الشرطة خلال الفترة الأخيرة، والتي راح ضحيتها محمود محمد سعيد البنا، القضية المتداولة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" في محافظة المنوفية، وأصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، أمرا بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بعد موجة غضب عارمة انتابت الجمع حزنا على القتيل وسط مطالبات بالقصاص العادل.
قتيل-المنوفية‎ (1)

النائب العام يحيل قتلة «شهيد الشهامة» لمحاكمة عاجلة

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنايية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وأوضحت تحقيقات النيابة العامة حقيقة الواقعة؛ التي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَل إحدى الفتيات؛ فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثارت غضب المتهم؛ فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله.
قتيل-المنوفية‎ (3)

النيابة تكشف كواليس مقتل «شهيد الشهامة» في المنوفية

أحال النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين محبوسين، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد في القضية المتداولة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" بمحافظة المنوفية، وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن حقيقة الواقعة؛ والتي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قبل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثارت غضب المتهم.
محمود البنا2

راجح قاتل.. القصة الكاملة لمقتل «شهيد الشهامة» بالمنوفية

بعد تصدر هاشتاج "#راجح_قاتل" تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أطلق أصدقاء شهيد الغدر والشهامة "محمود البنا" مطالبات بالقصاص وإعدام المتهم، إذ أن أحداث القضية تعود إلى انتشار صورة لشابين يبدو أنهما في أوائل العشرينيات، الصورة والهاشتاج يعودان لحادث تحرش بفتاة وقع في محافظة المنوفية، انتهى بجريمة قتل.
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