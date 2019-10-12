والد شهيد الشهامة لـ«التحرير»: «خدنا أكتر من حقنا»

تحرير:محمد أبوزيد ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م

شهيد الشهامة

"اتصدمت من كمية حب الناس اللي تخطت الخيال لأي حد يتمناه لابنه كنت بسمع ناس بتقول أنا لو جنازتي هتبقى كده موتوني دلوقت" بهذه الكلمات عبر "محمد البنا" والد الطالب "محمود البنا" والذي قتل على يد شاب وثلاثة من أصدقائه دفاعا عن فتاة بمدينة تلا في ماحفظة المنوفية، وقال والد الشاب المعروف بـ"ضحية الشهامة" في تصريحات للتحرير "فوجئت بناس جاتلي امبارح العزاء من المنيا والبحيرة والعريش ومحاميين من المحلة" مضيفا "إحنا خدنا أكتر من حقنا وكمية الحب تخطت حدود مصر".

تابع الأب "اتصدمت لما لقيت ناس بتكلمني من أسيا وامريكا والمانيا وبريطانيا تحديدا بيواسوني في وفاة محمود ومنهم ناس مصريين وعرب واستغربت إن معرفهمش ومش عارف جابوا رقمي منين! وأكتر ناس كلمتني من إيطاليا وكان فيه ستات وأطفال بيبكوا وهما بيكلموني". وأشار إلى أن المحافظ "جالي البيت امبارح وقالي إنه مش هيسيب

تابع الأب "اتصدمت لما لقيت ناس بتكلمني من أسيا وامريكا والمانيا وبريطانيا تحديدا بيواسوني في وفاة محمود ومنهم ناس مصريين وعرب واستغربت إن معرفهمش ومش عارف جابوا رقمي منين! وأكتر ناس كلمتني من إيطاليا وكان فيه ستات وأطفال بيبكوا وهما بيكلموني".



وأشار إلى أن المحافظ "جالي البيت امبارح وقالي إنه مش هيسيب حق محمود ومدير الأمن كلمني وأعضاء مجلس النواب.. اللي شوفته ده لو حلم كان هيبقى مبالغ فيه يارب كل الحب ده يقعد لابني في حياته الجميلة اللي هو عايشها دلوقتي".



واستطرد "المتهم كان ييحقد على محمود لأنه محبوب جدا وهو مكروه والبنت اللي دافع عنها محمود ميعرفهاش لأن المتهم كرر حكاية ضرب البنات دي كتير والنهاردة لقينا فيديو جديد له وهو بيضرب بنت تانية".



واختتم "والدته ربنا يكون في عونها واحنا مش عايزين غير القصاص والعدل".







