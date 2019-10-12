رياضة

وكيله: رسالة طارق حامد شخصية وليس لها علاقة بالزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م
طارق حامد
طارق حامد
قال أحمد يحيى، وكيل طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأمور اتجهت في اتجاه مختلف نهائيا عن ما كان يقصده اللاعب فيما كتبه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام». وقال يحيى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، إن طارق حامد لم يكن يقصد بالكلام الذي كتبه على إنستجرام أي شيء يخص نادي الزمالك مثلما حاول البعض الربط، معلقًا: «لو كان عايز يكتب إن المشكلة عن نادي الزمالك كان كتب كده بوضوح».
وأوضح: «طارق حامد أحد قائدي الفريق بنادي الزمالك، وعلاقته جيدة للغاية مع مرتضى منصور رئيس النادي، وأمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالنادي، ولا يوجد أي خلاف بين وبين أي مسؤول آخر». وتابع: «ليس من المنطقي أن يتم تفسير ما يكتبه أي لاعب وفقا لأهواء المغرضين بهذه الطريقة، لقد تأخرت
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