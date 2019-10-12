اكتشف النجوم وحرم زينب من التمثيل.. مواقف في حياة حسن الإمام

صاحب مقولة "الجمهور عاوز كده" لكنه جعل الجمهور يريد ذلك لتمكنه من أدواته وتركيبته الفنية التي خلقت ثقة بين العمل والجمهور.. وهو من جعل الجمهور يبحث عن اسم المخرج قبل الأبطال

١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م

المخرج حسن الإمام

أقيمت ندوة لتكريم المخرج الراحل حسن الإمام، في ذكري مرور مائة عام على ميلاده، وذلك على هامش فعاليات الدورة 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وأدار الندوة الناقد سيد محمود في حضور السيدة زينب حسن الإمام، التي أوضحت أن والدها كان يحب أن يتدرج في الأشياء ويبدأ من الصفر، مشيرة إلى أنه بالبرغم من تمتعه بموهبة كبيرة في الإخراج، إلا أنه وافق على العمل في أشياء أقل بكثير في بدايته الفنية مثل حمل الكلاكيت وشراء الملابس الخاصة بفريق العمل وغيرها، وذلك لأنه أراد أن يبدأ المهنة من الصفر.

وأكدت زينب الإمام، أن والدها لم يفرض موهبته على أحد، ولكنه تدرج في العمل حتى وصل لما يريد، مشيرة إلى أنها طلبت منه أكثر من مرة أن تدخل مجال التمثيل، لكنه كان كل مرة "يتحجج لها بحجة مختلفة"، حتى قال لها في النهاية،إإنها لن تتحمل مهنة التمثيل لأنها صعبة، وسألها" "هل ستتحملي أن يكتب عليكي في الصحف أنك