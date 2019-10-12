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اكتشف النجوم وحرم زينب من التمثيل.. مواقف في حياة حسن الإمام

صاحب مقولة "الجمهور عاوز كده" لكنه جعل الجمهور يريد ذلك لتمكنه من أدواته وتركيبته الفنية التي خلقت ثقة بين العمل والجمهور.. وهو من جعل الجمهور يبحث عن اسم المخرج قبل الأبطال
١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م
المخرج حسن الإمام
المخرج حسن الإمام
أقيمت ندوة لتكريم المخرج الراحل حسن الإمام، في ذكري مرور مائة عام على ميلاده، وذلك على هامش فعاليات الدورة 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وأدار الندوة الناقد سيد محمود في حضور السيدة زينب حسن الإمام، التي أوضحت أن والدها كان يحب أن يتدرج في الأشياء ويبدأ من الصفر، مشيرة إلى أنه بالبرغم من تمتعه بموهبة كبيرة في الإخراج، إلا أنه وافق على العمل في أشياء أقل بكثير في بدايته الفنية مثل حمل الكلاكيت وشراء الملابس الخاصة بفريق العمل وغيرها، وذلك لأنه أراد أن يبدأ المهنة من الصفر.
وأكدت زينب الإمام، أن والدها لم يفرض موهبته على أحد، ولكنه تدرج في العمل حتى وصل لما يريد، مشيرة إلى أنها طلبت منه أكثر من مرة أن تدخل مجال التمثيل، لكنه كان كل مرة "يتحجج لها بحجة مختلفة"، حتى قال لها في النهاية،إإنها لن تتحمل مهنة التمثيل لأنها صعبة، وسألها" "هل ستتحملي أن يكتب عليكي في الصحف أنك
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إحس-ن عبد- القدوس (2)

عاشق الحرية وصاحب القضية.. إحسان عبد القدوس في عيون السينمائين

أقيم على هامش فعاليات الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اليوم السبت، ندوة للاحتفال بمئوية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، أدارتها الناقدة عزة هيكل والكاتبة الصحفية أمال عثمان مؤلفة كتاب "إحسان عبدالقدوس - عشق بلا ضفاف "، بحضور عدد من السينمائين منهم المنتج محسن علم الدين، والمخرج علي عبدالخالق، ومدير التصوير سمير فرج، والاعلامي إمام عمر، والفنانة وفاء عامر، والسيناريست مصطفى محرم، والمخرجة إنعام محمد علي والمنتج فاروق صبري.
el camino film

El Camino يستكمل مهمة Breaking Bad على «نتفليكس»

بعد انتهاء المسلسل الشهير "Breaking Bad" في 2013، طرحت شبكة قنوات "نتفليكس" الأمريكية أمس تريلر فيلم El Camino ليستكمل أحداث المسلسل، وبعدها تصدر مؤشرات البحث خاصة على "تويتر"، بعد أن حقق مسلسل Breaking Bad من بطولة الثنائى الشهير آرون بول وبراين كرانستون، نجاحًا باهرًا خلال فترة عرضه من قبل، لذا كان ينتظر الملايين حول العالم هذا العمل الفنى. يعود جيسي بينكمان- شخصية خيالية في الفيلم قام بدورها الممثل الأمريكي آرون بول- بتحول كبير في شخصيته وحياته بعدما توفى معلمه والتر وايت- شخصية خيالية قام بدورها الممثل براين كرانستون.
النجمة- الفرنسية -ناتالي -باي (2)

أحب مصر كثيرا.. رسالة ناتالي باي لـ«الإسكندرية السينمائي»

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، تسليم المنتجة الفرنسية ماري فرانس بيرير، درع تكريم النجمة الفرنسية ناتالي باي، التي اعتذرت عن حضور حفل تكريمها بالدورة الـ35 لأسباب صحية. وأكدت ناتالي باي خلال رسالة بعثتها لإدارة المهرجان، أنها كانت ترغب في زيارة مصر، التي تحبها كثيرا، متمنية من إدارة المهرجان أن تكون مدعوة بالدورة القادمة، خاصة لما سمعته عن مصر عموما ومدينة الإسكندرية بشكل خاص.
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إحس-ن عبد- القدوس (2)

عاشق الحرية وصاحب القضية.. إحسان عبد القدوس في عيون السينمائين

أقيم على هامش فعاليات الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اليوم السبت، ندوة للاحتفال بمئوية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، أدارتها الناقدة عزة هيكل والكاتبة الصحفية أمال عثمان مؤلفة كتاب "إحسان عبدالقدوس - عشق بلا ضفاف "، بحضور عدد من السينمائين منهم المنتج محسن علم الدين، والمخرج علي عبدالخالق، ومدير التصوير سمير فرج، والاعلامي إمام عمر، والفنانة وفاء عامر، والسيناريست مصطفى محرم، والمخرجة إنعام محمد علي والمنتج فاروق صبري.
النجمة- الفرنسية -ناتالي -باي (2)

أحب مصر كثيرا.. رسالة ناتالي باي لـ«الإسكندرية السينمائي»

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، تسليم المنتجة الفرنسية ماري فرانس بيرير، درع تكريم النجمة الفرنسية ناتالي باي، التي اعتذرت عن حضور حفل تكريمها بالدورة الـ35 لأسباب صحية. وأكدت ناتالي باي خلال رسالة بعثتها لإدارة المهرجان، أنها كانت ترغب في زيارة مصر، التي تحبها كثيرا، متمنية من إدارة المهرجان أن تكون مدعوة بالدورة القادمة، خاصة لما سمعته عن مصر عموما ومدينة الإسكندرية بشكل خاص.
مهرجان الإسكندرية السينمائي-15

محيي إسماعيل عضو لجنة تحكيم بـ«الإسكندرية السينمائي»

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، المقرر انطلاق فعاليات دورته الـ35 خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجاري، اليوم السبت، عن اختيار النجم محيى إسماعيل لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية. ويعد "إسماعيل" أحد الفنانين الذين يتميزون بتقديم الأدوار الصعبة المركبة وتجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصًا في هذه الأدوار الصعبة والمركبة حتى أُطلق عليه لقب "رائد وملك السيكودراما في مصر"، وقدم مؤخرًا شخصية من الشخصيات المحورية في فيلم "الكنز" الذي كتبه السيناريست عبد الرحيم كمال، وهي شخصية "الكاهن".
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