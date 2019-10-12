اكتشف النجوم وحرم زينب من التمثيل.. مواقف في حياة حسن الإمام

صاحب مقولة "الجمهور عاوز كده" لكنه جعل الجمهور يريد ذلك لتمكنه من أدواته وتركيبته الفنية التي خلقت ثقة بين العمل والجمهور.. وهو من جعل الجمهور يبحث عن اسم المخرج قبل الأبطال
أقيمت ندوة لتكريم المخرج الراحل حسن الإمام، في ذكري مرور مائة عام على ميلاده، وذلك على هامش فعاليات الدورة 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وأدار الندوة الناقد سيد محمود في حضور السيدة زينب حسن الإمام، التي أوضحت أن والدها كان يحب أن يتدرج في الأشياء ويبدأ من الصفر، مشيرة إلى أنه بالبرغم من تمتعه بموهبة كبيرة في الإخراج، إلا أنه وافق على العمل في أشياء أقل بكثير في بدايته الفنية مثل حمل الكلاكيت وشراء الملابس الخاصة بفريق العمل وغيرها، وذلك لأنه أراد أن يبدأ المهنة من الصفر.
وأكدت زينب الإمام، أن والدها لم يفرض موهبته على أحد، ولكنه تدرج في العمل حتى وصل لما يريد، مشيرة إلى أنها طلبت منه أكثر من مرة أن تدخل مجال التمثيل، لكنه كان كل مرة "يتحجج لها بحجة مختلفة"، حتى قال لها في النهاية،إإنها لن تتحمل مهنة التمثيل لأنها صعبة، وسألها" "هل ستتحملي أن يكتب عليكي في الصحف أنك
وأكدت زينب الإمام، أن والدها لم يفرض موهبته على أحد، ولكنه تدرج في العمل حتى وصل لما يريد، مشيرة إلى أنها طلبت منه أكثر من مرة أن تدخل مجال التمثيل، لكنه كان كل مرة "يتحجج لها بحجة مختلفة"، حتى قال لها في النهاية،إإنها لن تتحمل مهنة التمثيل لأنها صعبة، وسألها" "هل ستتحملي أن يكتب عليكي في الصحف أنك فاشلة؟"، فردت بـ"لا"، قبل أن يعقب: "لذلك لن تتحملي العمل في هذا المجال"، حتىاقتنعت بكلامه في النهاية.
وقال المنتج محسن علم الدين، أنه كان له الشرف في العمل مع حسن الإمام في افلام كثيرة، وكان يتميز بأنه أب لكل العاملين معه، واحتضانه للوجوه الجديدة ومساعدتهم وتوجيههم، واكتشف العديد من النجوم وساعدهم على تطوير مواهبهم مثل سمير صبري، بوسي، نورا، ماجدة الخطيب وغيرهم، وكانت ثقافته ولغته سهلة جدا، ومتميزا على المستوى الفني، خاصة في المشاهد الطويلة.
وحكى المخرج على عبد الخالق، عن الموقف الذي جعله يطلب المخرج الراحل للقيام ببطولة أحد أفلامه، إذ قال إنه ذهب له أثناء تصوير أحد الأعمال فوجده ينتظر أحد بطلات العمل، وباغته ساخراً "شايف يا علي، قاعد مستني النجمة، ياريتني كنت مثلت أحسن".
وبعد مرور ثلاث سنوات اتصل به علي عبد الخالق، وقال له "أريد منك تقديم دور في فيلمي الجديد"، وعندما أرسل له السيناريو، تفاجأ حسن الإمام بأنه دور البطولة، وبعدها وافق على العمل وطلب من علي عبد الخالق أن يتفاوض على الأجر بدلاً منه.
وأكد عبد الخالق، أن المخرج الراحل كان خفيف الظل، وكان يقدم أشياء لا يستطيع تقديمها المخرجين الآن من الناحية الفنية، واعترف أنه يحاول تقليده أحياناً.
وقالت المخرجة إنعام محمد علي، أنها عندما أخرجت مسلسل "الحب وأشياء أخرى" عام 1986، وبعد عرض الحلقة الأولى تفاجأت بأن حسن الإمام يتصل بها وهي كانت مخرجة صغيرة ومبتدئة متابعة بأن الاتصال أسعدها جداً خاصة بعدما ظل المخرج الراحل يناقشها في تفاصيل العمل لمدة نصف ساعة.
وأوضحت أن هذه المكالمة جعلتها تتأكد أنها على الطريق الصحيح، وكانت بمثابة شهادة ثقة لها، وكل كلمة فيها كانت محاضرة بالنسبة لها، فهو كان حريص على تبني أي مخرج موهوب يرى فيه بذرة أمل ومساعدته.
وأضافت إنعام محمد علي، أن حسن الإمام كان صاحب مقولة "الجمهور عاوز كده"، ولكن الحقيقة أن المخرج الراحل هو من جعل الجمهور يريد ذلك، لأنه كان متمكن من أدواته ولديه تركيبة صحيحة جعلت هناك نوع من الثقة بين العمل والجمهور، ففي ذلك الوقت كان الجمهور يهتم بأسماء أبطال العمل، ولكن حسن الإمام وعز الدين ذو الفقار، جعلا الجمهور يبحث عن اسم المخرج أولاً.
وقال الناقد سمير شحاتة إن أفلام حسن الإمام تستطيع التعرف عليها دون أن يكتب عليها إسمه، وهو أفضل من عبّر عن المرأة في السينما المصرية، وأفضل من استخدمها في أفلامه من خلال تقديمه لنفس البطلة في أدوار عكس بعضها في عملين مختلفين، مثلما فعل مع نادية لطفي في فيلمي "الخطايا" و"قصر الشوق"، وهند رستم وسميرة أحمد وغيرهم.
وفي نهاية الندوة سلم الأمير اباظة، رئيس المهرجان، درع التكريم للسيدة زينب ابنة الراحل حسن الإمام.