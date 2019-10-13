رياضة

راموس: كنت مستعد لمقايضة رقمي القياسي بالـ3 نقاط

تحرير:علي الزيني ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص
راموس
راموس
أعرب سيرجيو راموس قائد المنتخب الإسباني، عن استيائه من السقوط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام منتخب النرويج، في المباراة، التي أقيمت على ستاد وليفال ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات المجموعة السادسة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، ويتأجل حسم تأهل الماتادور، الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق خمس نقاط عن السويد الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل رفع النرويج رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع.
وتحدث راموس خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا، قائلًا:" "التعادل كان عارًا حقيقيًا، النرويج استغل الدقائق الأخيرة وضغط بقوة وأدرك التعادل، وكان علينا أن نحسم التأهل لكي نكون أكثر سكينة وهدوء، حان الوقت للعمل من أجل الفوز بالمباراة التالية". وواصل راموس حديثه، قائلًا: "الأرقام الشخصية تأتي في المرتبة الثانية،
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طارق-حامد

وكيله: رسالة طارق حامد شخصية وليس لها علاقة بالزمالك

قال أحمد يحيى، وكيل طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأمور اتجهت في اتجاه مختلف نهائيا عن ما كان يقصده اللاعب فيما كتبه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام». وقال يحيى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، إن طارق حامد لم يكن يقصد بالكلام الذي كتبه على إنستجرام أي شيء يخص نادي الزمالك مثلما حاول البعض الربط، معلقًا: «لو كان عايز يكتب إن المشكلة عن نادي الزمالك كان كتب كده بوضوح».
المنتخب الإيطالى

منتخب إيطاليا يتخطى اليونان بثنائية

نجح المنتخب الإيطالى فى تحقيق فوزًا سهلًا على نظيره اليونانى، بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب ألمبياكو، فى إطار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، وسجل هدفى المباراة لصالح الأتزورى كلًا من جورجينهو وفيديريكو بيرنارديسكي، وبهذا الفوز انفرد المنتخب الإيطالى بصدارة مجموعته، برصيد 21 نقطة وبفارق 9 نقط عن الوصيف فنلندا الذى يمتلك 12 نقطة فى رصيده، وتضم المجموعة أيضًا كلا من منتخب أرمينيا، البوسنة والهرسك، ليختنشتاين.
احمد -الاحمر - يد الزمالك‎

الزمالك يواجه سبورتنج في نهائي بطولة إفريقيا لليد

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للأندية، بعد فوزه على فريق انتر كلوب بطل أنجولا بنتيجة 30-18 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من البطولة التي تستضيفها دولة الرأس الأخضر، منذ يوم 5 أكتوبر الجاري، وبذلك يلتقي الزمالك مع فريق سبورتنج الذي تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على فريق شباب كينشاسا بطل الكونغو الديمقراطية بنتيجة 27-20، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم أيضًا.
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راموس‎

راموس ينتظر كتابة التاريخ أمام النرويج

يستعد المنتخب الإسباني لمواجهة نظيره النرويجي، غدًا السبت، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وهي المباراة التي قد تحمل أنباء سارة لقائد المنتخب الإسباني سيرجيو راموس، وحال قرر روبرت مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، الاعتماد على راموس في مباراة غدٍ، سيصبح اللاعب صاحب أكبر عدد مباريات بقميص الماتادور في التاريخ، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وكان سيرجيو راموس قد عادل رقم زميله السابق، الحارس إيكر كاسياس، ضد جزر الفارو بالمشاركة في 167 مباراة.
راموس‎

أولمبياد طوكيو 2020 حلم سيرجيو راموس

يخطط سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، مع منتخب إسبانيا. وبحسب صحيفة الإسبانية: «موندو ديبورتيفو» فإن راموس يهدف للحصول على الميدالية الذهبية مع اللاروخا، في الوقت الذي يمكنه فيه أيضًا التتويج بكأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الأول، للمرة الثالثة في مسيرته. وأشار التقرير إلى أن الأمر ما زال مجرد فكرة، لكنها تبدو جيدة بالنسبة للاتحاد الإسباني، لما يتمتع به راموس من خبرات. ولا يوجد ما يمنع راموس من الانضمام للمنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو تحت 23 عامًا، حيث تتيح لوائح البطولة ضم 3 لاعبين فوق السن.
ميسى

ميسي: فكرت في المغادرة.. ورفضي لجريزمان كذب «حوار»

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أنه فكر في مغادرة النادي الكتالوني، في وقت سابق، كما وضع ميسي النقاط على الحروف بشأن ملفات شائكة، تخص علاقته بكل من أنطوان جريزمان، زميله في الفريق، وإرنستو فالفيردي، المدير الفني، وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، وعلق الدولي الأرجنتيني على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018. وكشف قائد برشلونة عن مفاجأة بشأن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي، إلى صفوف العملاق الكتالوني صيف العام الجاري.
فابيان رويز (2)

اشتباك مرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة بسبب نجم نابولي

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه في الوقت الذي يتحرك فيه برشلونة بوضوح لمراقبة الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط نابولي، عبر إيريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني، الذي شاهده في مباريات فريقه، ويبدو الأمر مختلفا في ريال مدريد، إذ أوضحت أن نيات ريال مدريد صوب اللاعب لا تبدو واضحة، فلا يقوم بأي تحرك لمتابعة اللاعب علنًا على غرار البارسا. وفسرت الأمر بأن تركيز مسؤولي الريال ربما يكون موزعا على أكثر من جبهة، وذلك في ظل مراقبته لاعبين آخرين في خط الوسط مثل كريستيان إريكسن (توتنهام)، وبول بوجبا (مانشستر يونايتد) المحتمل أن يتعاقد مع أحدهما أيضا.
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