راموس: كنت مستعد لمقايضة رقمي القياسي بالـ3 نقاط

تحرير:علي الزيني ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص

راموس

أعرب سيرجيو راموس قائد المنتخب الإسباني، عن استيائه من السقوط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام منتخب النرويج، في المباراة، التي أقيمت على ستاد وليفال ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات المجموعة السادسة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، ويتأجل حسم تأهل الماتادور، الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق خمس نقاط عن السويد الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل رفع النرويج رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع.

وتحدث راموس خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا، قائلًا:" "التعادل كان عارًا حقيقيًا، النرويج استغل الدقائق الأخيرة وضغط بقوة وأدرك التعادل، وكان علينا أن نحسم التأهل لكي نكون أكثر سكينة وهدوء، حان الوقت للعمل من أجل الفوز بالمباراة التالية". وواصل راموس حديثه، قائلًا: "الأرقام الشخصية تأتي في المرتبة الثانية،