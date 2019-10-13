رياضة

هولندا وألمانيا في نزهة اليوم بتصفيات اليورو

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ ص
هولندا وألمانيا
هولندا وألمانيا
تتواصل اليوم الأحد، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وستكون ضربة البداية من ملعب أستانا أرينا، عندما تستقبل كازخستان منتخب بلجيكا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ضمن مباريات المجموعة التاسعة، وتحتل بلجيكا الصدارة برصيد 21 نقطة وضمنت التأهل إلى اليورو بالفعل، بينما تتواجد كازخستان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، وتأكد غيابها عن اليورو المقبل، وفي المجموعة الثالثة ترحل هولندا المتصدرة برصيد 12 نقطة لمواجهة روسيا البيضاء الرابعة برصيد 4 نقاط على ملعب دينامو ستاديوم الساعة 6:00 مساء، وضمنت روسيا البيضاء خوض الملحق.
وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل ألمانيا لمواجهة إستونيا في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب لي كوك أرينا، وتحتل ألمانيا المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما تتذيل إستونيا الترتيب برصيد نقطة واحدة، وتأكد غيابها عن اليورو المقبل. وفي المجموعة الخامسة تستقبل ويلز نظيرتها كرواتيا وصيفة بطل العالم على ملعب كارديف
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منتخب مصر لكرة الطائرة

مصر تخسر أمام تونس في مونديال الطائرة

تكبد المنتخب الوطني لكرة الطائرة خسارة جديدة، اليوم الأحد، في بطولة العالم لكرة الطائرة التي تختتم منافستها الثلاثاء المقبل في اليابان، وذلك بعد السقوط أمام تونس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وحسمت تونس الشوط الأول بنتيجة (25- 23)، وتمكن المنتخب الوطني من معادلة النتيجة بالفوز بالشوط الثاني بنتيجة (25- 14)، قبل أن تحسم تونس الشوطين الثالث والرابع بنتيجة (25- 17) و(25- 18) على الترتيب، ليحقق نسور قرطاج الانتصار الأول لهم في البطولة، ورفعت تونس بهذا الانتصار رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الـ11.
طارق حامد (4)

مرتضى منصور يكشف كواليس حديثه مع البدري عن طارق حامد

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل حديثه مع حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب التغريدة الغامضة التي نشرها طارق حامد، لاعب القلعة البيضاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وكتب: «انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني.. طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى»، قبل أن يوضح وكيله أسباب ما كتبه، وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: «لن أتحدث كثيرًا عن طارق حامد بعدما أوضح وكيله الحقيقة وأنه لم يقصد الزمالك».
مرتضى منصور (2)

مرتضى منصور: الجنايني سلم «كفنه» للأهلي

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لم يوجه أي إساءة إلى النادي الأهلي من قبل، موضحًا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أنه يحترم جماهير ومسؤولي الفريق. وتابع مرتضى منصور: «غير راضٍ عن تسليم عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، درع الدوري للنادي الأهلي. لم أسئ قط إلى الأهلي من قبل، فهو نادي مبادئ، ولكن محمود الخطيب أهدرها»، وأكد: «أحمد وأمير مرتضى وإسماعيل يوسف كانوا كوماندوز بعدما تعاقدوا مع عبد الله السعيد من قلب النادي الأهلي».
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جريزمان-مع-فرنسا‎

جريزمان يفسر سبب عدم تسديده ركلة الجزاء أمام أيسلندا

تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الأيسلندي أمس الجمعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، بهدف نظيف بفضل ركلة الجزاء التي سجلها المهاجم أوليفيه جيرو، وذلك على الرغم من أن المكلف الأول بتنفيذ ركلات الجزاء في صفوف الديوك هو نجم برشلونة أنطوان جريزمان، وعن السبب وراء عدم تنفيذ جريزمان لركلة الجزاء، قال النجم الفرنسي في تصريحات لقناة "TF1" الفرنسية: "لم أقدر على تسديد ركلة الجزاء بعد تدخل لاعب أيسلندا بعنف ضدي، لكن من الجيد لنا، أن جيرو سجل هدفًا، وتحقق الأهم بتحقيق النقاط الثلاث".
إسبانيا-والنرويج-جوردي-ألبا‎

إيطاليا وإسبانيا يبحثان عن التأهل رسميًا لليورو

تتواصل اليوم السبت مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إيطاليا نظيرتها اليونان على ملعب الأولمبيكو في تمام الساعة 8:45 مساء، وذلك ضمن مباريات المجموعة العاشرة، وتحتل إيطاليا صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما تتواجد اليونان في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل فنلندا الثانية برصيد 12 نقطة لمواجهة البوسنة والهرسك الرابعة برصيد 7 نقاط على ملعب بيلينو بولي في تمام الساعة السادسة مساء.
راموس‎

راموس ينتظر كتابة التاريخ أمام النرويج

يستعد المنتخب الإسباني لمواجهة نظيره النرويجي، غدًا السبت، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وهي المباراة التي قد تحمل أنباء سارة لقائد المنتخب الإسباني سيرجيو راموس، وحال قرر روبرت مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، الاعتماد على راموس في مباراة غدٍ، سيصبح اللاعب صاحب أكبر عدد مباريات بقميص الماتادور في التاريخ، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وكان سيرجيو راموس قد عادل رقم زميله السابق، الحارس إيكر كاسياس، ضد جزر الفارو بالمشاركة في 167 مباراة.
هولندا

ديباي يقود هولندا لفوز مثير على أيرلندا الشمالية

حقق منتخب هولندا، فوزًا ثمينًا، على أيرلندا الشمالية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب "فينورد" ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، جوش ماجينيس سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك ممفيس ديباي، هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف لوك دي يونج الهدف الثاني، واختتم ديباي ثلاثية الطاحونة الهولندية، الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، في المقابل تجمد رصيد أيرلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن ألمانيا الثاني.
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