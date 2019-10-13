هولندا وألمانيا في نزهة اليوم بتصفيات اليورو

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ ص

هولندا وألمانيا

تتواصل اليوم الأحد، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وستكون ضربة البداية من ملعب أستانا أرينا، عندما تستقبل كازخستان منتخب بلجيكا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ضمن مباريات المجموعة التاسعة، وتحتل بلجيكا الصدارة برصيد 21 نقطة وضمنت التأهل إلى اليورو بالفعل، بينما تتواجد كازخستان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، وتأكد غيابها عن اليورو المقبل، وفي المجموعة الثالثة ترحل هولندا المتصدرة برصيد 12 نقطة لمواجهة روسيا البيضاء الرابعة برصيد 4 نقاط على ملعب دينامو ستاديوم الساعة 6:00 مساء، وضمنت روسيا البيضاء خوض الملحق.

وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل ألمانيا لمواجهة إستونيا في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب لي كوك أرينا، وتحتل ألمانيا المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما تتذيل إستونيا الترتيب برصيد نقطة واحدة، وتأكد غيابها عن اليورو المقبل. وفي المجموعة الخامسة تستقبل ويلز نظيرتها كرواتيا وصيفة بطل العالم على ملعب كارديف