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سعر الدولار اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.23 جنيه، ونحو 16.33 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.32 جنيه للبيع، و16.22 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكوسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي اليوناني، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك المشرق، وبنك التنمية
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صادرات-تركيا للعراق

انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر إلى 4.2 مليار دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري 4.21 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019، في مقابل 5.18 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض 18.9%. وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يوليو 2019، أن الصادرات انخفضت بنسبة 5.7%، حيث بلغت 2.22 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019، في مقابل 2.35 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع.
البنك-المركزى-المصرى

بعد تراجع التضخم.. توقعات بانخفاض الفائدة 3% في 2020

توقعت وحدة بحوث بنك استثمار «بلتون» خفضا جديدا لأسعار الفائدة بين 5- 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر المقبل، كما توقعت أيضا خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في 2020. وقالت بلتون إن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القوية في مصر سيسمحان باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية. وانخفض معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي، مسجلا نحو 4.2% خلال شهر سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 6.7% خلال شهر أغسطس السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
مجلس-النواب (1)

نائبة: مشروع قانون الجمارك مسألة أمن قومي

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، غدا الأحد، عدة جلسات استماع حول مشروع قانون الجمارك الجديد، المقدم من الحكومة، بحضور الوزارات والجهات المعنية والمتخصصين. وتعقد اللجنة على مدار الأسبوع الجاري، 4 جلسات استماع تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون جديد للجمارك. وقالت عضو اللجنة ميرفت الكسان، إن وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك وبعض الجهات المختصة بقانون الجمارك الجديد، سيحضرون الاجتماع، غدا.
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دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 12 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.23 جنيه، ونحو 16.33 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.32 جنيه للبيع، و16.22 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.25 جنيه، ونحو 16.35 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك إتش إس بي سي ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار يعاود الهبوط أمام الجنيه في البنوك

عاودت أسعار الدولار الأمريكي الهبوط مرة أخرى أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك عقب صعودها الأسبوع الماضي. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 4 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع 5 قروش ليسجل أيضا نحو 16.31 جنيه للبيع، و16.21 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار يرتفع في 6 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في بنك مصر إيران، والمصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل نحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك سئيب بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.35 جنيه للبيع، و16.25 جنيه للشراء.
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