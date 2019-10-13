رياضة

بايرن ميونيخ يدخل على خط المفاوضات مع إيريكسن

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص
كريستيان إيريكسن
كريستيان إيريكسن
يجذب النجم الدنماركي كريستيان إيريكسن أنظار الكثير من الأندية المهتمة بالتعاقد معه، خاصة أنه عقده مع توتنهام ينتهي الصيف المقبل، وبالتالي بإمكانه التفاوض مع أي نادٍ في شهر يناير المقبل تمهيدًا للرحيل عن السبيرز تجاه أي وجهة في صفقة انتقال حر، وعلى الرغم من ارتباط اسم إيريكسن بالانتقال إلى ريال مدريد في ظل فشل الفريق الملكي في التعاقد مع بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد، إلا أن هناك نادي آخر دخل على خط المفاوضات لضم النجم الدنماركي وهو بايرن ميونيخ.
وأشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إلى تواصل مسؤولو بايرن ميونيخ مع توتنهام بشأن إمكانية ضم إيركسن، وذلك عقب نهاية مواجهة الفريقين في الجولة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز العملاق البافاري بنتيجة (7-2) في العاصمة لندن. وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن إدارة توتنهام ترحب
اقرأ المزيد
منتخب مصر لكرة الطائرة

مصر تخسر أمام تونس في مونديال الطائرة

تكبد المنتخب الوطني لكرة الطائرة خسارة جديدة، اليوم الأحد، في بطولة العالم لكرة الطائرة التي تختتم منافستها الثلاثاء المقبل في اليابان، وذلك بعد السقوط أمام تونس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وحسمت تونس الشوط الأول بنتيجة (25- 23)، وتمكن المنتخب الوطني من معادلة النتيجة بالفوز بالشوط الثاني بنتيجة (25- 14)، قبل أن تحسم تونس الشوطين الثالث والرابع بنتيجة (25- 17) و(25- 18) على الترتيب، ليحقق نسور قرطاج الانتصار الأول لهم في البطولة، ورفعت تونس بهذا الانتصار رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الـ11.
طارق حامد (4)

مرتضى منصور يكشف كواليس حديثه مع البدري عن طارق حامد

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل حديثه مع حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب التغريدة الغامضة التي نشرها طارق حامد، لاعب القلعة البيضاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وكتب: «انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني.. طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى»، قبل أن يوضح وكيله أسباب ما كتبه، وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: «لن أتحدث كثيرًا عن طارق حامد بعدما أوضح وكيله الحقيقة وأنه لم يقصد الزمالك».
مرتضى منصور (2)

مرتضى منصور: الجنايني سلم «كفنه» للأهلي

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لم يوجه أي إساءة إلى النادي الأهلي من قبل، موضحًا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أنه يحترم جماهير ومسؤولي الفريق. وتابع مرتضى منصور: «غير راضٍ عن تسليم عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، درع الدوري للنادي الأهلي. لم أسئ قط إلى الأهلي من قبل، فهو نادي مبادئ، ولكن محمود الخطيب أهدرها»، وأكد: «أحمد وأمير مرتضى وإسماعيل يوسف كانوا كوماندوز بعدما تعاقدوا مع عبد الله السعيد من قلب النادي الأهلي».
اقرأ المزيد من الأخبار
توتنهام‎

رغبة زيدان تصطدم بطموح بيريز لضم إيريكسن

لا تزال وسائل الإعلام الإسبانية مهتمة بإمكانية رحيل النجم الدنماركي كريستيان إيريكسن عن صفوف توتنهام الإنجليزي، وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، فبحسب برنامج "التشيرنجيتو"، لا يرغب مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، في التعاقد مع إيريكسن، على الرغم من اهتمام فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، بالتعاقد معه، خاصة أن عقد النجم الدنماركي ينتهي مع فريقه توتنهام الصيف المقبل، وبالتالي بإمكان الريال بدء التفاوض معه في شهر يناير المقبل، تمهيدًا لضمه في صفقة انتقال حر في الميركاتو الصيفي المقبل.
أياكس - توتنهام‎ (2)

أياكس يطلب مبلغ ضخم لبيع فان دي بيك

حدد أياكس أمستردام الهولندي، قيمة متوسط ميدانه الشاب دوني فان دي بيك، للأندية الراغبة في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك في الوقت الذي أكد فيه اللاعب في وقت سابق بأن لا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق الهولندي في الميركاتو الشتوي المقبل، وعلى أنه سيبقى في صفوف أياكس إلى نهاية الموسم الجاري، ومع اهتمام ريال مدريد الصيف الماضي بضمه كتعويض للفشل في التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد، حدد أياكس ثمن دي بيك بـ112 مليون يورو، للموافقة على التفريط في خدماته.
Paul-Pogba-بول-بوجبا (4)

إدارة اليونايتد تكشف عن حقيقة التجديد لبوجبا

أكد مصدر من مانشستر يونايتد لصحيفة "ميرور" البريطانية، عدم مساومة النجم الفرنسي بول بوجبا من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، وسبق أن أشارت العديد من التقارير الصحفية البريطانية إلى أن مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، يشترط حصول النجم الفرنسي على أجر أسبوعي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على تجديد عقده، وأكد المصدر للصحيفة البريطانية تركيز بوجبا على خوض المباريات ومساعدة زملائه في الفريق، خاصة أنه يتبقى في عقده الحالي عامان، وبالتالي تملك إدارة اليونايتد الوقت الكافي للتفاوض على التجديد.
يوفنتوس‎

«ثلاثاء الأبطال».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

?يشهد اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها إقامة الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه ريال مدريد نظيره كلوب بروج البلجيكي في السابعة إلا 5 دقائق مساءً، ويلعب أتلانتا الإيطالي ضد شاختار دونتسك الأوكراني، وفي التاسعة مساءً يلعب توتنهام الإنجليزي أمام بايرن ميونيخ الألماني، يواجه مانشستر سيتي نظيره دينامو زغرب الكرواتي، كما يستضيف يوفنتوس نظيره باير ليفركوزن، وفي الدوري المصري يلعب الاتحاد السكندري أمام الجونة في الخامسة والنصف مساءً.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]