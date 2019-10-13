بايرن ميونيخ يدخل على خط المفاوضات مع إيريكسن

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

كريستيان إيريكسن

يجذب النجم الدنماركي كريستيان إيريكسن أنظار الكثير من الأندية المهتمة بالتعاقد معه، خاصة أنه عقده مع توتنهام ينتهي الصيف المقبل، وبالتالي بإمكانه التفاوض مع أي نادٍ في شهر يناير المقبل تمهيدًا للرحيل عن السبيرز تجاه أي وجهة في صفقة انتقال حر، وعلى الرغم من ارتباط اسم إيريكسن بالانتقال إلى ريال مدريد في ظل فشل الفريق الملكي في التعاقد مع بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد، إلا أن هناك نادي آخر دخل على خط المفاوضات لضم النجم الدنماركي وهو بايرن ميونيخ.

وأشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إلى تواصل مسؤولو بايرن ميونيخ مع توتنهام بشأن إمكانية ضم إيركسن، وذلك عقب نهاية مواجهة الفريقين في الجولة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز العملاق البافاري بنتيجة (7-2) في العاصمة لندن. وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن إدارة توتنهام ترحب

وأشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إلى تواصل مسؤولو بايرن ميونيخ مع توتنهام بشأن إمكانية ضم إيركسن، وذلك عقب نهاية مواجهة الفريقين في الجولة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز العملاق البافاري بنتيجة (7-2) في العاصمة لندن.



وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن إدارة توتنهام ترحب برحيل إيركسن في شهر يناير المقبل، من أجل الاستفادة ماديًا من وراءه، خوفًا من رحيله بالمجان في الصيف.



ويأتي ذلك في الوقت الذي حاولت فيه إدارة السبيرز كثيرًا تجديد عقد إيركسن، وتوفير أجر أسبوعي له يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، إلا أن النجم الدنماركي رفض كل العروض.



يذكر أن إيريكسن انتقل إلى صفوف توتنهام في صيف 2013 قادمًا من آياكس أمسترادم الهولندي في صفقة قدرت بـ14 مليون يورو.