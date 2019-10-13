سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص
الانتخابات التونسية - صورة أرشيفية
الانتخابات التونسية - صورة أرشيفية
بدأ الناخبون التونسيون، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد في الجولة الثانية التي يتنافس فيها رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، والقانوني الأكاديمي قيس سعيد. ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أكثر من 7 ملايين ناخب للعودة إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة على التوالي خلال أقل من شهر لانتخاب رئيس جديد للبلاد. ويتنافس القروي وسعيد في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية، بعد أن حلا في الترتيبين الأول والثاني في الجولة الأولى من الاقتراع، رغم أنه لم يسبق لأي منهما تولي منصب سياسي.
وكانت عملية انتخابهما غريبة بعض الشيء، فالقروي (56 عاما) كان مسجونا منذ 23 أغسطس الماضي، وقادت زوجته حملته الانتخابية في أثناء سجنه. وأفرجت السلطات القضائية التونسية عن القروي قبل 3 أيام فقط، بعد أن أوقفته على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بغسل أموال وتهرب ضريبي، إلا أنه نفى التهم الموجهة إليه، وذلك حسبما
اقرأ المزيد
الحرب-في- سوريا (15)

نزوح 130 ألف شخص بسبب العدوان التركي على سوريا

أصدرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، بيانا صحفيا، تقول فيه إن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من مناطق ريفية في محيط مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين بشمال شرق سوريا نتيجة للقتال بين قوات تقودها تركيا وفصائل كردية. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن تقديراته هو ووكالات إغاثة أخرى تشير إلى أن ما يصل إلى 400 ألف مدني في منطقة الصراع تلك بسوريا ربما يحتاجون للمساعدة والحماية في الفترة المقبلة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
صحف

صحف عربية: كارثة إنسانية بسوريا وتونس تحسم الرئاسة

لا تزال تداعيات العدوان التركي على سوريا تتصدر مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما أطلعتنا الصحف على الانتخابات الرئاسية التونسية التي تجرى اليوم، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى المتنوعة. تحت عنوان "وحشية العدوان التركي تشرد 200 ألف سوري"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرقي سوريا أعلنت أمس السبت، أن 191069 شخصا نزحوا بسبب العمليات العسكرية التركية، وقتل عشرة مدنيين السبت في قصف وإطلاق نار في الهجوم التركي، ونفت قوات سوريا الديمقراطية سيطرة تركيا على وسط مدينة رأس العين.
الحرب-في- سوريا (16)

تركيا: تصفية 480 مقاتلا كرديا منذ بدء «نبع السلام»

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشرته على حسابها عبر موقع "تويتر"، اليوم الأحد، أن حصيلة قتلى عناصر "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية منذ انطلاق عملية نبع السلام، قد بلغت 480 مسلحا، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وكالة "الأناضول" التركية. ويوم الأربعاء الماضي، أطلق الجيش التركي عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، إذ تؤكد أنقرة أن الهدف منها تطهير المنطقة من "إرهابيي حزب العمال الكردستاني وعناصر تنظيم "داعش"، وإعلان منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إليها في بلادهم.
القوات- التركية

إعدام 9 مدنيين.. جرائم العدوان التركي على سوريا تفضح النوايا

?العدوان التركي على سوريا، يبدو أنه سيكون أكثر وحشية مما يتخيل البعض، وأن نوايا التطهير العرقي للأكراد لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدأت تترجمها ممارسات قواته والجماعات المسلحة الموالية له على أرض الواقع، ما يكشف بوضوح عن الوجه الأقبح للغزو التركي على شمال شرق سوريا، والذي عبر عنه قيام مسلحين سوريين موالين لأنقرة بـ"إعدام" تسعة مدنيين رميا بالرصاص، وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، لـ"الحرة" اليوم، إن "المدنيين التسعة أعدموا خلال ثلاثة حوادث متفرقة في جنوب مدينة تل أبيض"، مشيرا إلى أن بينهم رئيسة حزب كردي محلي.
اقرأ المزيد من الأخبار
قيس- سعيد

تضامنا مع القروي.. قيس سعيد يوقف حملته الانتخابية بتونس

قال المرشح الرئاسي التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، "إنه يلتزم شخصيا بعدم القيام بحملة انتخابية، وذلك لأسباب أخلاقية ولرفع كل لبس بشأن عدم تساوي الحظوظ وتكافؤ الفرص مع منافسه نبيل القروي المحتجز بالسجن المدني بالمرناقية". وأضاف سعيد في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، "سأتوجه للشعب التونسي لأدعوه للحذر والحيطة من محاولة زعزعة المسار الانتخابي، مؤكدا حرصه على تحمل المسئولية الكاملة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والوفاء بالتزاماته تجاه الوطن والشعب".
انتخابات- تونس (1)

تونس تعلن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر الجاري داخل تونس وفي أيام 11 و12 و13 أكتوبر خارجها. وقال نبيل بفون رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه الجولة ستشهد منافسة بين المرشح قيس سعيد الذي حصل على 4ر18% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، والمرشح نبيل القروي الذي حصد 6ر15 % من الأصوات في ذات الجولة، فيما تنطلق الحملة الدعائية للجولة الرئاسية الثانية غدا الخميس، ويكون الصمت الانتخابي يومي 12 و13 أكتوبر الجاري.
انتخابات تونس

رفض كل الطعون على نتائج انتخابات تونس

رفضت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الإثنين، كل الطعون بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني نبيل القروي، إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الإثنين المقبل، مضيفا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.
نبيل القروي

بسبب إضراب القضاة.. تأجيل الإفراج عن نبيل القروي

قال المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني، نبيل القروي، إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الإثنين المقبل، مضيفًا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.. جاء ذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن نبيل القروي، في مناسبات سابقة إلى دائرة الاتهام بطلب للإفراج عن موكلها، بحسب سبوتنيك. وكانت قوات الأمن قد أوقفت القروي في 23 من الشهر الماضي وهو في طريقه إلى العاصمة تونس، بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]