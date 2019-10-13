جريمة

«شهيد لقمة العيش وأحداث ماسبيرو» أبرز محاكمات الأحد

12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء الإرهابي المنتمي لداعش يُحاكمون عن جرائم التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا
تحرير:سماح عوض الله ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد، صاحب محل موبايلات بمدينة منيا القمح، وذلك أمام الدائرة العاشرة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، وهي القضية التي عُرفت إعلاميا باسم «شهيد لقمة العيش بالشرقية»، إذ وجهت مذكرة النيابة 3 اتهامات للمتهمين، وهى القتل العمد واستعراض القوة والبلطجة وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وحرزت النيابة 3 فيديوهات أظهرت تعدي المتهمين «جزارين» على إسلام حامد بالأسلحة.
أشارت التحقيقات بالقضية إلى أن المتهمين أحمد شريف خميس، وشهرته "مانجة" ويعمل جزارا، وشقيقه "محمد" وشهرته "الجزار زكروتا"، تعديا بالضرب المبرح على المجني عليه إسلام حامد، 26 سنة، بواسطة الأسلحة البيضاء والشوم، نتيجة خلاف على إصلاح هاتف محمول، وأضافت التحريات أن "زكروتا" استعان بشقيقه الأكبر "مانجة"،
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قتله وانتحر.. ملابسات جريمة العجوز والابن العاق

أقدم المتهم بقتل والده ودفنه في مقبرة أسمنتية تحت سرير غرفته ببولاق الدكرور على التخلص من حياته، وانتحر تحت عجلات قطار السكة الحديد بمنطقة إمبابة، ليسدل الستار على جريمة بشعة بدأت ببلاغ من فني هندسي مقيم بمدينة السادس من أكتوبر، أفاد تغيب والده "محمود" 70 سنة، موظف بالمعاش، مقيم بمنطقة صفط اللبن بدائرة القسم، منذ 72 ساعة، انتقلت قوة من ضباط القسم إلى محل سكن الشخص المُبلغ بتغيبه، بقيادة العميد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بالتنسيق مع ضباط وحدة المباحث بقيادة المقدم محمد الجوهري، ومعاونيه الرائد مجدي عوض والنقيب أيمن سكوري.
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والد شهيد الشهامة لـ«التحرير»: «خدنا أكتر من حقنا»

"اتصدمت من كمية حب الناس اللي تخطت الخيال لأي حد يتمناه لابنه كنت بسمع ناس بتقول أنا لو جنازتي هتبقى كده موتوني دلوقت" بهذه الكلمات عبر "محمد البنا" والد الطالب "محمود البنا" والذي قتل على يد شاب وثلاثة من أصدقائه دفاعا عن فتاة بمدينة تلا في ماحفظة المنوفية، وقال والد الشاب المعروف بـ"ضحية الشهامة" في تصريحات للتحرير "فوجئت بناس جاتلي امبارح العزاء من المنيا والبحيرة والعريش ومحاميين من المحلة" مضيفا "إحنا خدنا أكتر من حقنا وكمية الحب تخطت حدود مصر".
محكمة

المتهم إلى المفتي.. آخر تطورات قضية قتل الطفلة سندس

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، إحالة أوراق المتهم "ع. ر. س." سائق توكتوك، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل الطفلة "سندس أ. م." بعد سرقة قرطها الذهبي وإلقائها من الدور السادس، وتحديد جلسة 11 نوفمبر للنطق بالحكم.. وتعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال." عاملة ببنك، بتغيب ابنتها 6 سنوات، بأحد شوارع القسم.
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بدأت عبر انستجرام.. 10 مشاهد تروي جريمة «شهيد الشهامة»

أيام قلائل مرت على واحدة من أبشع الجرائم التي سجلتها محاضر الشرطة خلال الفترة الأخيرة، والتي راح ضحيتها محمود محمد سعيد البنا، القضية المتداولة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" في محافظة المنوفية، وأصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، أمرا بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بعد موجة غضب عارمة انتابت الجمع حزنا على القتيل وسط مطالبات بالقصاص العادل.
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رفض استئناف «فتاة العياط» وتأييد حبسها 45 يومًا

رفضت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من دفاع أميرة أحمد عبد الله، والمعروفة إعلاميا بـ«فتاة العياط» على قرار حبسها على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص، مؤيدة حبسها مدة 45 يومًا بتهمة القتل، إذ قالت دينا المقدم دفاع أميرة لـ«لتحرير»، إن النيابة لم ترسل تقرير الطب الشرعي ضمن ملف القضية للمحكمة لتتطلع عليه، مشيرة إلى أنه مع تجديد حبس أميرة المتكرر ستظل حتى ميعاد الجلسة في 5 نوفمبر القادم، ونثبت براءتها من خلال المرافعة أمام المحكمة إلا إذا وردت جميع التقارير الطبية خلال الفترة القادمة من المعمل الجنائي والطب الشرعي حينها سنتقدم بالتماس.
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إجراء جديد من النيابة في جريمة نص الليل بالسيدة زينب

بعد قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم لمدة 15 يوما، استعجلت نيابة السيدة زينب تقرير الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، لجثة ربة منزل قتلها زوجها لإقامتها علاقة محرمة مع شابين، وذلك بعد تلقي مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بوجود قتيلة داخل أحد للمنازل، وانتقلت قوة من القسم بقيادة رئيس وحدة المباحث لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الجريمة، وعُثر على جثة ربة منزل تدعى "فاطمة" تبلغ من العمر 23 سنة، بها آثار اعتداء بعصا في الجمجمة وكسور متفرقة بأنحاء الجسم.
سجن

تجديد حبس 3 عاطلين خطفوا سيدة واغتصبوها أمام رضيعها

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الإبراهيمية الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس ثلاثة أشخاص لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بخطف ربة منزل كانت تستقل دراجة بخارية بثلاث عجلات «توك توك» برفقة طفلتها، 4 سنوات، ورضيعها، بالكاد أتم عامه الأول، بعدما تعدوا على قائد الدراجة ووثقوه بالحبال وتركوه رفقة الطفلة، قبل أن يأخذون الأم ورضيعها عنوة إلى أحد الأماكن النائية ويتناوبون اغتصابها أمام الصغير دون أية مشاعر أو رحمة لتوسلاتها وصرخاتها هي وطفلها.
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توصيلة الموت..مصرع «دليفري» أسفل عجلات قطار بالشرقية

لم يكن يدري «عبدالرحمن» الشاب اليافع ابن التاسعة عشر ربيعًا، والذي يعمل «دليفري» بمحل وجبات سريعة «كريب» بجانب دراسته الجامعية، أن إحدى رحلات العمل لتوصيل «وجبة» ستكون السبب الأخير لنهاية حياته ومغادرة الدنيا وما فيها؛ إذ ساقه القدر لنهايته، وبدلًا من إتمام التوصيل سقط أسفل عجلات قطار الركاب المار بمزلقان قرية «كفر نمر» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، ليلقى مصرعه على الفور، وبالعرض على النيابة العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، صرحت بالدفن.
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