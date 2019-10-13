صحف عربية: كارثة إنسانية بسوريا وتونس تحسم الرئاسة

الصحف تناولت التنديد الدولي والعربي والتحذيرات من أن العملية التركية بسوريا قد تقوض جهود الحرب على الإرهاب، مشيرة لقرار فرنسا تجميد صادرات السلاح لتركيا على خلفية الهجوم

تحرير:وفاء بسيوني ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

لا تزال تداعيات العدوان التركي على سوريا تتصدر مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما أطلعتنا الصحف على الانتخابات الرئاسية التونسية التي تجرى اليوم، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى المتنوعة. تحت عنوان "وحشية العدوان التركي تشرد 200 ألف سوري"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرقي سوريا أعلنت أمس السبت، أن 191069 شخصا نزحوا بسبب العمليات العسكرية التركية، وقتل عشرة مدنيين السبت في قصف وإطلاق نار في الهجوم التركي، ونفت قوات سوريا الديمقراطية سيطرة تركيا على وسط مدينة رأس العين.

وأكدت مصادر مستقلة أخرى أن تقدم القوات الموالية لتركيا في رأس العين صعب جدا لشراسة المقاتلين الأكراد. وجاء في بيان للإدارة الذاتية أن "بسبب الاستهداف العشوائي من قبل الجيش التركي لمدن وبلدات شمال شرقي سوريا، والاستهتار بحياة المدنيين، حدثت موجات نزوح كبيرة جدا تسببت في إفراغ مدن بكاملها من سكانها". وأوضحت

وأكدت مصادر مستقلة أخرى أن تقدم القوات الموالية لتركيا في رأس العين صعب جدا لشراسة المقاتلين الأكراد.

وجاء في بيان للإدارة الذاتية أن "بسبب الاستهداف العشوائي من قبل الجيش التركي لمدن وبلدات شمال شرقي سوريا، والاستهتار بحياة المدنيين، حدثت موجات نزوح كبيرة جدا تسببت في إفراغ مدن بكاملها من سكانها".

وأوضحت صحيفة "البيان" أن عشرات القرى في شرق سوريا باتت مهجورة من السكان، مع تزايد عدد الفارين من مناطق الاشتباكات المستعرة بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية المعتدية، وبينما جددت منظمات دولية تحذيراتها من توسع الكارثة الإنسانية جراء العدوان، أعلنت "قسد" عن ارتفاع أعداد النازحين إلى 200 ألف سوري متوقعة ارتفاع الأعداد إلى أكبر من ذلك بكثير.

وميدانيا نفت قوات سوريا الديمقراطية سيطرة القوات التركية على بلدة رأس العين، مشددة على أن المعارك ما زالت تدور في البلدة.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" في افتتاحيتها إلى أن مجلس وزراء الخارجية العرب أدان في ختام اجتماع طارئ في القاهرة أمس "العدوان التركي" على شمال شرقي سوريا، ولوحوا بخفض العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع أنقرة.

وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي: "قد تكون هناك زيارة محتملة لوفد وزاري عربي لمجلس الأمن بشأن العدوان"، لافتا إلى تحفظ قطر والصومال على الإجماع العربي في الاجتماع.



وكشفت صحيفة "القبس" عن أن فرنسا قررت تجميد كل صادرات السلاح لتركيا على خلفية هجومها على سوريا.

يأتي ذلك وسط تنديد دولي وعربي، وتحذيرات من أن العملية التركية قد تقوض جهود الحرب على الإرهاب.



وقال وزيرا خارجية ودفاع فرنسا، السبت، إن بلادهما علقت صادراتها من الأسلحة إلى تركيا على ضوء هجوم أنقرة على شمالي سوريا.

وقال الوزيران في بيان مشترك، إن الحكومة في باريس قررت تعليق جميع الخطط لتصدير الأسلحة إلى تركيا التي يمكن أن تستخدم في الهجوم.

وكان وزير الخارجية الألماني هيكو ماس قد أعلن في وقت سابق أن برلين لن توافق على تصدير أسلحة يمكن أن تستخدم في الهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا.

كما أعلنت فرنسا أنها علقت كل مبيعات السلاح إلى تركيا، وحذرت أنقرة من أن هجومها على شمال سوريا يهدد الأمن الأوروبي.

وذكرت صحيفة "الجزيرة" أن بيان الجامعة العربية، أمس السبت، طالب بوقف العدوان التركي على شمال سوريا، بينما أكد وحدة أراضي سوريا وحمّل تركيا مسؤولية تداعيات عدوانها، وطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف العدوان التركي على سوريا.

كما حملت الجامعة العربية في بيانها، عقب انتهاء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، تركيا مسؤولية تفشي الإرهاب بعد عدوانها على سوريا.

وتحت عنوان "ترامب: على الأكراد السوريين أن يقاتلوا بمفردهم"، أفادت "القبس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دافع، السبت، عن قراره بسحب القوات من شمال شرق سوريا وقال للنشطاء المسيحيين المحافظين إن الولايات المتحدة يجب أن تعطي الأولوية لحماية حدودها.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في مؤتمر سنوي للمحافظين المتدينين في واشنطن: "لا أعتقد أن جنودنا يجب أن يكونوا هناك طوال الخمسين عاما المقبلة لحراسة الحدود بين تركيا وسوريا عندما لا نستطيع حراسة حدودنا في الداخل".



وتحت عنوان "مقتل 4 أمريكيين في إطلاق نار.. وترامب يطيح بوزير الأمن"، قُتل أربعة أشخاص على الأقل في إطلاق نار أمس السبت في نادٍ اجتماعي خاص في نيويورك، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ووقع إطلاق النار في منطقة بروكلين، وفقما أفادت شبكة (إن بي سي) وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية، مشيرة إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح.

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن الجمعة استقالة وزير الأمن الداخلي بالوكالة كيفن ماكالينان، الذي أضيف بذلك إلى لائحة طويلة من المسؤولين الذين غادروا إدارته.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "كيفن ماكالينان قام بعمل رائع كوزير للأمن الداخلي بالوكالة"، مضيفا أنه سيعلن الأسبوع المقبل اسم خليفته، لافتا إلى وجود العديد من المرشحين.



وبالانتقال إلى تونس وتحت عنوان "التونسيون يحسمون الرئاسة اليوم بين سعيد والقروي"، ذكرت "الخليج" أن التونسيين يتوجهون مرة أخرى، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية للاختيار بين المرشحين اللذين فازا في الدورة الأولى، وهما المرشح المستقل قيس سعيد، ورجل الأعمال رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، في حين تتواصل اليوم عملية الاقتراع للتونسيين المقيمين في الخارج، والتي بدأت يوم أول من أمس، الجمعة.

ودُعي لهذه الانتخابات في الداخل والخارج نحو سبعة ملايين و81 ألفا و307 ناخبين.

وقبيل دخول البلاد في الصمت الانتخابي بساعات، التقى القروي وسعيد وجها لوجه، مساء الجمعة، في مناظرة تليفزيونية، وكان تصافحهما قد لفت الأنظار إلى رقي الديمقراطية التونسية.



وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أنه دعي أكثر من سبعة ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع التي تفتح أبوابها اعتبارا من الساعة الثامنة (07.00 ت غ) على أن تغلق السادسة مساءً (17.00 ت غ) باستثناء بعض المراكز في ولايات حدودية مع الجزائر.

وشهدت الدورة الرئاسية الأولى التي تنافس فيها 26 مرشحا ما وصف بـ"الزلزال الانتخابي" على أثر "تصويت العقاب" الذي مارسه الناخبون ضد ممثلين عن الطبقة السياسية الحاكمة وتمكن سعيد من نيل 18.4 في المئة من الأصوات وحل القروي ثانيا بـ15.5 في المئة ومرا إلى الدورة الثانية.