مورينيو يختار اللاعب الأفضل في التاريخ

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص

رونالدو

تغنى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بقدرات الظاهرة البرازيلي رونالدو، واصفًا إياه بأفضل لاعب رأته عينه، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، وقال مورينيو في هذا الشأن: "الظاهرة رونالدو وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هم أفضل اللاعبين في العالم، هم تمتعوا بمسيرة ممتدة وصلت ربما إلى 15 عامًا، وكانوا دائمًا في القمة خلال تلك السنوات، ولكن يبقى الظاهرة رونالدو هو أفضل لاعب رأته عيني على الإطلاق، امتلك رونالدو موهبة لا تصدق بعمر 19 عامًا، موهبة دمرتها الإصابات، ولولا تلك الإصابات لحظي رونالدو بمسيرة باهرة أفضل من تلك التي حظي بها".

وسبق أن أشرف مورينيو على تدريب أندية عديدة من بورتو وتشيلسي وإنتر وريال مدريد ومانشستر يونايتد، ودرب كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد. وقبل تلك الأندية، عمل مورينيو مترجما في برشلونة مع المدرب بوبي روبسون، وهي الفترة التي عاصر فيها الظاهرة رونالدو. وأضاف مورينيو: "في عام 1997، واجه برشلونة نظيره باريس

وسبق أن أشرف مورينيو على تدريب أندية عديدة من بورتو وتشيلسي وإنتر وريال مدريد ومانشستر يونايتد، ودرب كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد.



وقبل تلك الأندية، عمل مورينيو مترجما في برشلونة مع المدرب بوبي روبسون، وهي الفترة التي عاصر فيها الظاهرة رونالدو.



وأضاف مورينيو: "في عام 1997، واجه برشلونة نظيره باريس سان جيرمان في روترداك، وسجل رونالدو هدفًا باهرًا في تلك المباراة، على صعيد المهارات والموهبة، لا يوجد أي لاعب يتفوق على رونالدو".



يذكر أن الظاهرة رونالدو توج بالكرة الذهبية مرتين مقابل 5 مرات لكل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، إلا أن رونالدو سيبقى اسمه خالدًا بين أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ اللعبة.