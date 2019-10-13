رياضة

مورينيو يختار اللاعب الأفضل في التاريخ

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
رونالدو
رونالدو
تغنى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بقدرات الظاهرة البرازيلي رونالدو، واصفًا إياه بأفضل لاعب رأته عينه، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، وقال مورينيو في هذا الشأن: "الظاهرة رونالدو وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هم أفضل اللاعبين في العالم، هم تمتعوا بمسيرة ممتدة وصلت ربما إلى 15 عامًا، وكانوا دائمًا في القمة خلال تلك السنوات، ولكن يبقى الظاهرة رونالدو هو أفضل لاعب رأته عيني على الإطلاق، امتلك رونالدو موهبة لا تصدق بعمر 19 عامًا، موهبة دمرتها الإصابات، ولولا تلك الإصابات لحظي رونالدو بمسيرة باهرة أفضل من تلك التي حظي بها".
وسبق أن أشرف مورينيو على تدريب أندية عديدة من بورتو وتشيلسي وإنتر وريال مدريد ومانشستر يونايتد، ودرب كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد. وقبل تلك الأندية، عمل مورينيو مترجما في برشلونة مع المدرب بوبي روبسون، وهي الفترة التي عاصر فيها الظاهرة رونالدو. وأضاف مورينيو: "في عام 1997، واجه برشلونة نظيره باريس
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منتخب مصر لكرة الطائرة

مصر تخسر أمام تونس في مونديال الطائرة

تكبد المنتخب الوطني لكرة الطائرة خسارة جديدة، اليوم الأحد، في بطولة العالم لكرة الطائرة التي تختتم منافستها الثلاثاء المقبل في اليابان، وذلك بعد السقوط أمام تونس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وحسمت تونس الشوط الأول بنتيجة (25- 23)، وتمكن المنتخب الوطني من معادلة النتيجة بالفوز بالشوط الثاني بنتيجة (25- 14)، قبل أن تحسم تونس الشوطين الثالث والرابع بنتيجة (25- 17) و(25- 18) على الترتيب، ليحقق نسور قرطاج الانتصار الأول لهم في البطولة، ورفعت تونس بهذا الانتصار رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الـ11.
طارق حامد (4)

مرتضى منصور يكشف كواليس حديثه مع البدري عن طارق حامد

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل حديثه مع حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب التغريدة الغامضة التي نشرها طارق حامد، لاعب القلعة البيضاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وكتب: «انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني.. طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى»، قبل أن يوضح وكيله أسباب ما كتبه، وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: «لن أتحدث كثيرًا عن طارق حامد بعدما أوضح وكيله الحقيقة وأنه لم يقصد الزمالك».
مرتضى منصور (2)

مرتضى منصور: الجنايني سلم «كفنه» للأهلي

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لم يوجه أي إساءة إلى النادي الأهلي من قبل، موضحًا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أنه يحترم جماهير ومسؤولي الفريق. وتابع مرتضى منصور: «غير راضٍ عن تسليم عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، درع الدوري للنادي الأهلي. لم أسئ قط إلى الأهلي من قبل، فهو نادي مبادئ، ولكن محمود الخطيب أهدرها»، وأكد: «أحمد وأمير مرتضى وإسماعيل يوسف كانوا كوماندوز بعدما تعاقدوا مع عبد الله السعيد من قلب النادي الأهلي».
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ميسى

ميسي: فكرت في المغادرة.. ورفضي لجريزمان كذب «حوار»

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أنه فكر في مغادرة النادي الكتالوني، في وقت سابق، كما وضع ميسي النقاط على الحروف بشأن ملفات شائكة، تخص علاقته بكل من أنطوان جريزمان، زميله في الفريق، وإرنستو فالفيردي، المدير الفني، وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، وعلق الدولي الأرجنتيني على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018. وكشف قائد برشلونة عن مفاجأة بشأن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي، إلى صفوف العملاق الكتالوني صيف العام الجاري.
ميسى

متى يتسلم ليونيل ميسي الحذاء الذهبي؟

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قريبًا من تسلم جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في كل الدوريات الأوروبية الموسم الماضي، وأصبح ميسي على موعد مع الفوز بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته كرقم قياسي، وذلك بعد تسجيله 36 هدفًا في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فمن المنتظر أن يتسلم ميسي الجائزة يوم 16 أكتوبر المقبل، وسبق أن حصل ميسي على الجائزة في 5 مناسبات أخرى وتحديدا بمواسم 2009 – 2010، 2011 – 2012، 2012 – 2013، 2016 – 2017، و2017 – 2018.
كريستيانو رونالدو

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يفكر في الاعتزال

يطمح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، فى التركيز أكثر على مجال ريادة الأعمال بعد أن برع فيه خلال آخر 5 أعوام، كما أشار إلى أنه لا يعلم ما سيحدث بشأن مستقبله الكروي خلال العامين المقبلين. وصرح رونالدو في حوار مع موقع «SportBible»: «ما زلت أحب كرة القدم، أحب إمتاع الجماهير والذين يحبون كريستيانو رونالدو، العمر ليس مهما، المهم العقلية، وفي آخر 5 أعوام بدأت أستمتع بمجال ريادة الأعمال بأن أرى نفسي خارج كرة القدم، لذا من يعلم ما قد يحدث خلال العام المقبل أو عامين؟».
ميسى

ميسي يقترب من المشاركة مع برشلونة في دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين عن موعد ظهور الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني أمام إنتر ميلان الإيطالي، حيث يستضيف ملعب "الكامب نو" يوم الأربعاء المقبل، مباراة برشلونة وإنتر ميلان، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2020. وتعرض ليونيل ميسي لإصابة جديدة بعدما شارك أساسيًّا أمام فريق فياريال خلال منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليخرج بين شوطي اللقاء، ويغيب عن المباراة الأخيرة أمام خيتافي، بينما تعرض ديمبلي للإصابة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة خيتافي.
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