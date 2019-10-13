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«إرادة وتحدي».. السيسي يشهد الاحتفال بنصر 6 أكتوبر

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين "إرادة وتحدي"، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السادسة والأربعين على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. وقال السيسي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 46 عاما على نصر أكتوبر، يوم الأحد الماضي، إن مصر تحتفل بأحد أعظم وأمجد الأيام وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبلـ، فالسادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة باقتدار وإنما تعبير عن إرادة أمة، فحرب أكتوبر شهدت تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة.
وتابع أن من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماذا حدث خلال تلك الفترة، فالأمواج العاتية تتحطم دوما أمام صلابة وتماسك الشعب المصري، مضيفا: "إن يوم السادس من أكتوبر عام 1973 لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة باقتدار بل هو تعبير فريد عن إرادة أمة وتماسك شعب استمد من تاريخه العريق صلابة وقوة
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مصطفى-مدبولي

مدبولي يبحث خطوات إحلال ميكروباصات تعمل بالغاز

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة جادة جدا في تنفيذ خطة إحلال الميكروباصات القديمة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، مع توفير برنامج تمويل بتسهيلات ائتمانية لتشجيعهم على استبدالها، معربا عن استعداد الحكومة لمناقشة تفاصيل تنفيذ هذا البرنامج وتسريع عملية بدء التصنيع وفق جدول زمني محدد، مع بحث تقديم كل الحوافز الممكنة في هذا الصدد، جاء ذلك خلال لقائه إتشيرو كاشيتاني رئيس شركة تويوتا تسوشو، ووفد ضم عددا من قيادات ومسئولي الشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير اليابان في القاهرة.
مجلس-النواب (1)

مخاوف وأضرار.. نائب يحذر من شراء الزيت المستعمل دون رقابة

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مكاسب إعادة استخدام الزيت المستعمل متعددة من حيث توليد مصادر طاقة، نظرا لأنه يساعد على رفع الحرارة، أو عن طريق استخدامه في الوقود الحيوي، مما يكون له عائد مادي ومعنوي على الدولة، خاصة مع ارتفاع استهلاك مصر من الزيوت إلى 2 مليون طن حيث قفز متوسط استهلاك الفرد من الزيت إلى 17 لتر فى العام حاليا مقارنة بـ5 لترات في فترة الستينيات. وأضاف متولي، أنه مع تزايد حملات الترويج لشراء الزيوت المستعملة من المنازل والمطاعم عبر إعلانات الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي مقابل 3 جنيهات للتر الواحد، أصبحت هناك مخاوف من إمكانية وصوله لمصانع بير السلم لتعيد إنتاجه وبيعه للمواطنين، ويزعم مشترو الزيوت المستعملة أن الهدف الرئيسي من حملاتهم خدمة الاقتصاد الوطني بإعادة استخدامها بعد التنقية في صناعة الصابون والجلسرين أو بيعها لمصانع الوقود الحيوي للحفاظ على البيئة.
طقس-معتدل (2)

غدا انخفاض في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة، غدا الإثنين، انخفاضا طفيفا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
الرئيس-السيسى

السيسي عن النكسة: الشعب قال للقائد متمشيش وقت الهزيمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لابد من الإشارة إلى وعي المصريين في قمة الهزيمة، موضحًا: "اتكلموا عن الوعي في قمة الهزيمة، المصريين في الوقت ده كانوا في قمة الروح المعنوية، والهزيمة كانت قاسية ومريرة جدًا لكن وعي المصريين كان أكبر من هذه الهزيمة، وقال للقائد: "متمشيش كمل واحنا معاك، واحنا في قمة الهزيمة، في إشارة إلى حرب 1967"، متابعًا: "مش حاجة تانية واحنا في قمة النصر". وأضاف الرئيس، خلال الندوة التثقيفية 31 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، أن الجيش المصري يخوض حرب استنزاف في سيناء مع الجماعات الإرهابية، مؤكدًا: "الجيش والدولة اتحركوا لبناء الدولة بجانب الحرب في سيناء".
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي في 6 أكتوبر: الوطن يتعرض لأمواج عاتية من الخارج

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 46 عاما على نصر أكتوبر، اليوم الأحد، إن مصر تحتفل اليوم بأحد أعظم وأمجد الأيام وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبلـ، فالسادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة باقتدار وإنما تعبير عن إرادة أمة، فحرب أكتوبر شهدت تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة، متابعا أن من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماذا حدث خلال تلك الفترة، فالأمواج العاتية تتحطم دوما أمام صلابة وتماسك الشعب المصري.
عبد-الفتاح-السيسي-يشهد-صباح-اليوم-بالكلية-الحربية-حفل-تخرج (15)

السيسي: الحروب الحديثة تصور الدولة كأنها العدو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر حرب السادس من أكتوبر المجيدة، إن ما حققته القوات المسلحة باقتدار تعبير عن ارادة وشجاعة شعب استمد الصلابة والقوة من التاريخ، مضيفا: "شعب مصر من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماحدث في هذه الحقبة، ومن حقنا أن نوضح كيف كان الاختبار قاسي، وكيف كان الشعب وراء قواتهم المسلحة، خلال العقود الأخيرة تغيرت أساليب الحرب وأصبحت تتمثل في استهداف الروح المعنوية للشعب تصل للمواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال الحديثة".
قطاع-مصلحه-السجون

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة 6 أكتوبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 511 لعام 2019، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر. وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.
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قرار جمهوري بالموافقة على منحة دولية بـ600 ألف دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2019، بالموافقة على خطاب اتفاق الصندوق الائتماني للتعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي، بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي، من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء، والموقع بتاريخ 25 مارس 2019، وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدها في 24 يونيو 2019، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس.
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