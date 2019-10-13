بعيدا عن ثرثرة الحياة.. إلا قليلا!

د. مجدي العفيفي

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

لا مجال للصوت الواحد، التعددية تثرى الرؤى.. الاتجاه الأحادي ولَّى.. تداخل الأصوات وتشابكها وحتى اشتباكها سمة المجتمعات التي تستحق الحياة.. بين يدي أكثر من ومضة في بضعة سطور شفافة.. جديرة بالدعوة للتأمل والتحديق فيها.. لعلها تروي القلوب الظمأى والماء ينساب أمامها زلالا.. وتجادل الأرواح الشاردة في هجير الحيرة واليقين المراوغ.. وتحاور العقول التي تعاني من طغيان اللا معقول على المعقول.

قطرات في زمن العطش (1) عيوب الجسم يسترها متران من قماش.. ولكن عيوب الفكر يكشفها أول نقاش.. لذلك.. ليست الأمراض في الأجساد فقط، بل فيِ الأخلاق أيضا. (2) الفراشة رغم جمالها حشرة! والصبار رغم قسوته زهرة! فلا تحكم على الناس من أشكالهم.. بل احكم عليهم بما تحويه قلوبهم. (3) إذا رأيت سيئ

قطرات في زمن العطش

(1) عيوب الجسم يسترها متران من قماش.. ولكن عيوب الفكر يكشفها أول نقاش.. لذلك.. ليست الأمراض في الأجساد فقط، بل فيِ الأخلاق أيضا.

(2) الفراشة رغم جمالها حشرة! والصبار رغم قسوته زهرة! فلا تحكم على الناس من أشكالهم.. بل احكم عليهم بما تحويه قلوبهم.

(3) إذا رأيت سيئ الخلق فادعُ لهُ بالشفاء واحمد الله الذي عافاك مما ابتلاه.

(4) وإن تعجب فاعجب ممن يجد لنفسه عذرا في كل شيء.. ولا يعذر الناس في أي شيء!

(5) اليوم يقبل منا مثقال ذرة.. وغدا لن يقبل منا ملء الأرض ذهبا!



من يفك هذه الشفرة النورانية؟

«ثِِق بربك» هي الشفرة المضيئة بنور على نور في هذه الرسالة المسكونة بالإبداع، المشحونة بالمعانى، تفيض بالدلالات.. وتغمر المتأمل فيها بالسكينة وما أحوجنا إلى لحظة من سكينة! وما أشد احتياجنا إلى مثقال ذرة من طمأنينة!

- لما كان موسى عليه السلام يسير ليلا متجها إلى النار يلتمس شهابا قبسا، لم يدر بخلده وهو يسمع أنفاسه المتعبة أنه متجه ليسمع صوت رب العالمين، فثق بربك.

- طرح إبراهيم ولده إسماعيل عليهما السلام، واستل سكينه ليذبحه.. وإسماعيل يردد: افعل ما تؤمر.. وكِلاهما لا يعلم أن فداءً عظيما جرى تجهيزه لهذه اللحظة الرائعة والمروعة، فثق بربك.

لما دعا نوح عليه السلام، ربه (أني مغلوب فانتصر) لم يخطر بباله أن الله سيغرق البشرية لأجله، وأن سكان العالم سيفنون إلا هو ومن معه في السفينة، فثق بربك.

- جاع موسى عليه السلام، وصراخه يملأ القصر لا يقبل المراضع والكل مشغول به (امرأة فرعون، المراضع، الحرس)، كل هذه التعقيدات لأجل قلب امرأة خلف النهر مشتاقة لولدها رحمةً ولطفا من رب العالمين لها ولابنها.

وانظروا في هذه المفارقة:

موسى الذي رباه جبريل كافر

وموسى الذي رباه فرعون مرسل

- أطبقت الظلمات على يونس عليه السلام واشتدت الهموم.. فلما اعتذر ونادى (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) قال الله تعالى: (فاستجبنا له ونجيناه من الغم) فثق بربك.

- مستلقٍ، عليه الصلاة والسلام، في فراشه حزينا، ماتت زوجته السيدة خديجة (مصدر الدعم الداخلي) وعمه أبو طالب (مصدر الدعم الخارجي) واشتدت عليه الهموم، فيأمر ربه جبريل أن يعرج به إليه ويرفعه للسماء، فثِق بربك.

- لما أخرج الله يوسف عليه السلام من السجن لم يرسل صاعقة تخلع باب السجن، ولم يأمر جدران السجن فتتصدع.. بل أرسل رؤيا تتسلل في هدوء الليل لخيال الملك وهو نائم، فثق بربك.



ثقافة الأسئلة:

هل نمارس ثقافة الأسئلة، والسؤال نصف الجواب؟

- لماذا نتكبر ونختال ونتقاتل؟ مخلوقون من (نطفة).. وأصلنا من (طين).. وأرقى ثيابنا من (دودة)، وأشهى طعامنا من (نحلة)، ومرقدنا تحت الأرض (حفرة) فهل من مُدّكر؟!

- اهتمامنا شديد جدا بمسمياتنا في الدنيا (بروفيسور، دكتور، مهندس، معلم) لكن ماذا أعددنا لمسمياتنا في الآخرة؟! الصائمون، القائمون، القانتون، المتصدقون، الراكعون، الذاكرون؟ سؤال يستحق التأمل والتفكير في قوله تعالى: (يا ليتني قدمتُ لِحياتي) نعم، الحياة الحقيقية ليست الآن (وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) (الروم: 64).

نفسي الأمارة بالشعر:

حتى متى ستظل تحكمنا القبور؟

وتظل تنهشنا الجثث؟

وإلى متى سيطن في آذاننا وقر الجيف؟

وإلام تلك الرائحة

ستظل تزحف في شرايين المصير؟