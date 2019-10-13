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بعيدا عن ثرثرة الحياة.. إلا قليلا!

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
تعبيرية
تعبيرية
لا مجال للصوت الواحد، التعددية تثرى الرؤى.. الاتجاه الأحادي ولَّى.. تداخل الأصوات وتشابكها وحتى اشتباكها سمة المجتمعات التي تستحق الحياة.. بين يدي أكثر من ومضة في بضعة سطور شفافة.. جديرة بالدعوة للتأمل والتحديق فيها.. لعلها تروي القلوب الظمأى والماء ينساب أمامها زلالا.. وتجادل الأرواح الشاردة في هجير الحيرة واليقين المراوغ.. وتحاور العقول التي تعاني من طغيان اللا معقول على المعقول.
قطرات في زمن العطش  (1) عيوب الجسم يسترها متران من قماش.. ولكن عيوب الفكر يكشفها أول نقاش.. لذلك.. ليست الأمراض في الأجساد فقط، بل فيِ الأخلاق أيضا.  (2) الفراشة رغم جمالها حشرة! والصبار رغم قسوته زهرة! فلا تحكم على الناس من أشكالهم.. بل احكم عليهم بما تحويه قلوبهم.  (3) إذا رأيت سيئ
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كتابات-وخواطر (2)

«مذكرات برجوازي صغير بين نارين وأربعة جدران».. قراءة وتقاطعات 3-2

أكمل في هذا المقال الجزء الثاني من قراءتي للكتاب، حيث يتحدث دوبريه عن السجن بوصفه مصيفا لا إراديا يتوفر فيه الحيز المحفر للمراجعة والتأمل، بدون أي سبيل للهروب.
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لا تضربوا هذه الأمثال الضالة المضللة!

ما أشد احتياجنا إلى المراجعات لما هو في ظاهره مستقر، وما هو بمستقر في الفكر والذاكرة الجمعية والوجدان، خاصة الشعبي! الدنيا تتغير والعالم كل حين في شأن، والحياة متجددة ولها متطلباتها، فالجمود مرفوض ممقوت بل هو شرك، الحياة حيوية وفكرها الفائز هو الذي يكون فكرا على واقع وليس فكرا على فكر، كم من المسلّمات نحسبها صالحة لكل زمان ومكان وذات عمر طويل! لكن عند التحديق فيها نرى أنها طائشة، مشحونة بالشطط اللا معقول، مسكونة بالشطح السلبي.
سوريا 2

ما وراء التوترات والغضب السياسى في العالم العربى!

الاحتقانات والتوترات الاجتماعية والقلق الجماعى، كلها تعبيرات عن الأزمات الهيكلية التى تواجه غالب بلدان ومجتمعات عالمنا العربى، فى العراق، ولبنان، وتونس، والجزائر، والسودان، ناهيك بالحرب الأهلية فى سوريا واليمن وليبيا، وكلها نتائج الخلل فى تكوين النخب الحاكمة، وفساداتها، وعدم كفاءتها وافتقارها للخبرات خارج القمع، وضعف إمكانياتها وعدم استيعابها للتغيرات فى النظام الاجتماعى داخل مجتمعاتها، والتحولات فى الإقليم والعالم.
مذكرات برجوازي صغير بين نارين وأربعة جدران

مذكرات برجوازي صغير بين نارين وأربعة جدران (1-3)

كانت قراءتي لكتاب «مذكرات برجوازي صغير بين نارين وأربعة جدران»، للكاتب الفرنسي ريجيس دوبريه، المولود في باريس عام 1940، فى العام الثانى أو الثالث من عقد التسعينيات؛ من المصادفات السعيدة التي غيرت حياتي. كتب دوبريه تلك المذكرات الفارقة في أثناء قضائه فترة سجنه فى بوليفيا، بسبب نضاله مع «**تشى جيفارا»، فقد قبضت عليه الحكومة البوليفية شهر أبريل عام 1967، وصدر بشأنه حكم بالإعدام، ثم خُفف إلى عشرين عاما، لم يقضِ منها سوى ثلاثة، وأطلق سراحه بعد تدخلات دولية للإفراج عنه، وذلك على أثر انقلاب حدث في بوليفيا.
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