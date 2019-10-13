مقتل رئيس مقاطعة جاجاتو في كابول على يد طالبان

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

طالبان - صورة أرشيفية

لقى رئيس مقاطعة جاجاتو بإقليم وردك وسط أفغانستان، مصرعه على يد مسلحي حركة طالبان الأفغانية. ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن مسئول أفغاني قوله اليوم الأحد: "إن متشددي حركة طالبان قتلوا بالرصاص رئيس جاجاتو راز محمد بإقليم وردك بوسط البلاد في وقت متأخر من يوم أمس السبت". وقال مكتب حاكم وردك إن رئيس المقاطعة قتل، أمس، في كابول، بينما كان يحضر ورشة عمل نظمت لحكام المناطق في كابول. وفي الوقت نفسه، أعلنت حركة طالبان في بيان مسؤوليتها عن اغتيال المسئول الأفغاني.

يذكر أنه في يوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان لها، عن مقتل 89 عنصرا من حركة (طالبان) وإصابة 67 آخرين خلال عملية أمنية؛ لاستعادة السيطرة على قريتي (أبدال) و(تختا كابارك) في مديرية بهارك في إقليم (تخار) شمالي البلاد. وأفادت الوزارة، حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، بأن القوات