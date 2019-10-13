نزوح 130 ألف شخص بسبب العدوان التركي على سوريا

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

العدوان التركي على سوريا

أصدرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، بيانا صحفيا، تقول فيه إن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من مناطق ريفية في محيط مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين بشمال شرق سوريا نتيجة للقتال بين قوات تقودها تركيا وفصائل كردية. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن تقديراته هو ووكالات إغاثة أخرى تشير إلى أن ما يصل إلى 400 ألف مدني في منطقة الصراع تلك بسوريا ربما يحتاجون للمساعدة والحماية في الفترة المقبلة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشرته على حسابها عبر موقع "تويتر"، اليوم، أن حصيلة قتلى عناصر "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية منذ انطلاق عملية نبع السلام، قد بلغت 480 مسلحا، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وكالة "الأناضول" التركية.ويوم الأربعاء الماضي، أطلق الجيش التركي