مرتضى منصور: الجنايني سلم «كفنه» للأهلي

١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

مرتضى منصور

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لم يوجه أي إساءة إلى النادي الأهلي من قبل، موضحًا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أنه يحترم جماهير ومسؤولي الفريق. وتابع مرتضى منصور: «غير راضٍ عن تسليم عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، درع الدوري للنادي الأهلي. لم أسئ قط إلى الأهلي من قبل، فهو نادي مبادئ، ولكن محمود الخطيب أهدرها»، وأكد: «أحمد وأمير مرتضى وإسماعيل يوسف كانوا كوماندوز بعدما تعاقدوا مع عبد الله السعيد من قلب النادي الأهلي».

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: «عمرو الجنايني لم يسلم درع الدوري للأهلي، ولكنه كان يسلم كفنه، من أجل إرضائهم». وكان مرتضى انتقد الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، بسبب وجوده في حفل تسليم درع الدوري للنادي الأهلي، وقال في تصريحات تليفزيونية: «لا يصح يا عمرو يا جنايني

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: «عمرو الجنايني لم يسلم درع الدوري للأهلي، ولكنه كان يسلم كفنه، من أجل إرضائهم».



وكان مرتضى انتقد الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، بسبب وجوده في حفل تسليم درع الدوري للنادي الأهلي، وقال في تصريحات تليفزيونية: «لا يصح يا عمرو يا جنايني أن أسَب أمامك من أحد مسؤولي النادي الأهلي في حفل تسليم الدوري، وأنت تمزح معهم».



وأضاف مرتضى منصور: «لماذا ذهب عمرو الجنايني إلى هذا الحفل من الأساس، إذا كان جمهور النادي الأهلي سبه وهاجمه؟!».



وتسلم فريق الأهلي درع الدوري رقم 41 فى تاريخه، لموسم 2018- 2019 في احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة، يوم الخميس الماضي، وشهدت الاحتفالية عددا من الفقرات الباهرة في حضور نجوم الفريق وأعضاء الجهاز الفني ومجلس الإدارة، كما تم تكريم اللاعب مؤمن زكريا فى لمسة وفاء.