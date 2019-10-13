انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر إلى 4.2 مليار دولار

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

الصادرات المصرية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري 4.21 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019، في مقابل 5.18 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض 18.9%. وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يوليو 2019، أن الصادرات انخفضت بنسبة 5.7%، حيث بلغت 2.22 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019، في مقابل 2.35 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع.

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يوليو 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها (ملابس جاهزة بنسبة 9.7%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 21.4%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 8.1%، فواكه طازجة بنسبة 31.5%). وأوضح الجهاز انخفاض الواردات بنسبة 14.8% حيث بلغت 6.42