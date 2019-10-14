جريمة

انقلاب أتوبيس ركاب صدمته سيارة نقل في الوايلي

تحرير:سماح عوض الله ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م
حادث أتوبيس- أرشيفية
حادث أتوبيس- أرشيفية
شهد شارع أحمد سعيد بمنطقة الوايلي بالقاهرة، حالة من التكدس المروري، جراء حادث تصادم، حيث اصطدمت سيارة نقل بأتوبيس مخصص لنقل الركاب، ما تسبب فى انقلاب الأتوبيس ووقوع إصابات بين الركاب، بينما تجمهر الأهالي والمارة حول مكان الحادث، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتبين إصابة 6 مواطنين بإصابات تتنوع بين كدمات وسحجات جراء التصادم، وتسبب الحادث فى تكتل مروري وإعاقة حركة السير، وتمت الاستعانة بأوناش المرور لتنحية السيارتين المتسببتين فى الحادث من عرض الطريق وتسيير الحركة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بشارع أحمد سعيد بالوايلى، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل، كما تلقت قوات الإسعاف استغاثة من الأهالي بوقوع إصابات بين ركاب أتوبيس أجرة بسبب حادث تصادم.   على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم
اقرأ المزيد
مصرع شخص تحت عجلات قطار

مأساة عامل أصيبت ابنته بالسرطان فقتل أباه وانتحر

«غلبان وفى حاله.. يمكن بيتعاطى مخدرات زي كتير من الشباب.. لكنه فى كل الأحوال مش بتاع مشاكل.. شغال يوم آه وعشرة لأ.. وده سبب مشاكله مع زوجته وطلاقه منها ومشكلاته مع أبيه وأمه كذلك»، هكذا لخص أهالي منطقة بولاق الدكرور أزمة الشاب «حمادة محمود» الذى قتل والده المسن لرفض الأخير منحه أموالا، ودفن جثة أبيه أسفل سريره، مستغلا ذهاب والدته للإقامة عند ابنتها عدة أيام، بينما تبين انتحار المتهم، حيث عثر الأهالي عليه ممزقا على قضبان السكة الحديد فى إمبابة عقب اكتشاف جثة والده بسبب رائحة تعفنها.
عادل -شكل

«كان بيجامل في فرح».. حبس عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، القبض على كل من عادل شكل، كبير مشجي نادي الاتحاد السكندري، وأحمد سوادة، ومروان البوك، اليوم الإثنين، بتهمة حيازة أسلحة بعد تداول فيديو لهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بإحرازهم أسلحة بيضاء ونارية وترويع للمواطنين والبلطجة، فيما أصدر المستشار عبد العزيز سامي رئيس نيابة سيدي جابر، قراراً يقضي بحبس المتهمين الثلاثة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على المضبوطات من الأسلحة وتفريغ الفيديوهات التى تكشف حيازتهم للأسلحة.
جثه-في-ارض-زراعيه (7)

«بتشتمني قدام مراتي».. قصة جملة انتهت بذبيحة في رشيد

كعادته كل صباح، خرج "محمود" (اسم مستعار) قاصدا محل عمله في مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، وودعته زوجته "ذوات" على أمل تجدد اللقاء، إلا أنها لم تدرِ أنها نظرة الوداع، وأنهما لن يتقابلا ثانية لنهاية العمر، إذ قُتلت الزوجة في جريمة بشعة أضحت حديث الساعة في المدينة البسيطة. علاقة محبة وأخوة جمعت بين "محمود" وشقيقه "أحمد" حتى بعد زواج الأول بفتاة تدعى "ذوات"، ظل الأخ يتردد على منزله لزيارته والاطمئنان عليه وبات الاثنان محل حديث الجيران في منطقة "برج رشيد"، أينما رحلا لاحقتهما كلمات الثناء والإشادة كونهما مثالا جيدا للأخوة.
انفجار-أنبوبة-غاز-لـ14 بالإسكندرية (5)

لحظات رعب تلاميذ مدرسة المرج في انفجار أسطوانة غاز

دوي انفجار هائل هز أرجاء منطقة المرج، اليوم الإثنين، حالة من الفزع الشديد انتابت الأهالي، ازداد الأمر خطورة مع انهيار السور الفاصل بين عقار سكني وإحدى المدارس، أصوات صراخ التلاميذ سيطرت على الموقف، كر وفر، الجميع يهرول مغادرا محراب العلم خوفا من موت وشيك، لكن تدخل عقلاء المنطقة والقائمين على إدارة المدرسة أعاد قدرا من الهدوء مع تنظيم عملية إخلاء المدرسة من التلاميذ حرصًا على سلامتهم تزامنًا مع وصول قوات الشرطة مدعومة برجال الإنقاذ البري وخبراء المفرقعات.
اقرأ المزيد من الأخبار
تصادم

مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 33 آخرون؛ نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل بطريق البويطي بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام في مركز مغاغة، والمصابين إلى مستشفى التكامل بمستشفى الشيخ فضل في مركز بني مزار، وأُزيلت آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة نصف نقل، بطريق البويطي- الواحات.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارتين ربع نقل وأخرى ملاكي بمدخل كوبري قرية بني حسين بطريق أسيوط منفلوط الزراعي. تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة منفلوط يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل ووقوع وفيات ومصابين. وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة وسيارات الإسعاف وتبين صحة البلاغ ووقوع الحادث بمدخل كوبري قرية بني حسين بالطريق الزراعي بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكى.
حادثة

مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم نهاية كوبري التسعين

لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي بنهاية كوبري التسعين في التجمع، فيما نتج عن الحادث توقف حركة المرور ما دفع مدير المرور بأوناش إغاثة لرفع آثار الحادث، والعمل على سحب الكثافات المرورية الناتجة عن الحادث لحين عودة الحركة إلى طبيعتها. وانتقلت على الفور سيارات الأسعاف وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى. كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق التسعين لالتجمع بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
حادث تصادم

3 مصابين في اصطدام 3 سيارات أمام ميناء الدخيلة

شهدت منطقة الدخيلة حادثا مروريا على أثر تصادم ثلاث سيارات أمام ميناء الدخيلة، وتحديدا أعلى الجزيرة الوسطى بطريق الإسكندرية- مطروح، أمام بوابة رقم 5، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، وتسبب الحادث فى سقوط عمود إنارة، وتوقف حركة المرور، إضافة إلى إصابة أحد قائدي السيارات الثلاث بإصابات بالغة، واثنين آخرين بإصابات طفيفة نُقلوا على أثرها إلى مستشفى القباري العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالتزامن مع انتشار رجال المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور للعودة إلى طبيعتها.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]