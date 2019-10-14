انقلاب أتوبيس ركاب صدمته سيارة نقل في الوايلي

تحرير:سماح عوض الله ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

حادث أتوبيس- أرشيفية

شهد شارع أحمد سعيد بمنطقة الوايلي بالقاهرة، حالة من التكدس المروري، جراء حادث تصادم، حيث اصطدمت سيارة نقل بأتوبيس مخصص لنقل الركاب، ما تسبب فى انقلاب الأتوبيس ووقوع إصابات بين الركاب، بينما تجمهر الأهالي والمارة حول مكان الحادث، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتبين إصابة 6 مواطنين بإصابات تتنوع بين كدمات وسحجات جراء التصادم، وتسبب الحادث فى تكتل مروري وإعاقة حركة السير، وتمت الاستعانة بأوناش المرور لتنحية السيارتين المتسببتين فى الحادث من عرض الطريق وتسيير الحركة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بشارع أحمد سعيد بالوايلى، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل، كما تلقت قوات الإسعاف استغاثة من الأهالي بوقوع إصابات بين ركاب أتوبيس أجرة بسبب حادث تصادم. على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم